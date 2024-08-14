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В России разработали технологию для ускорения определения местоположения - РИА Новости, 14.08.2024
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03:07 14.08.2024
https://ria.ru/20240814/glonass-1966061056.html
В России разработали технологию для ускорения определения местоположения
В России разработали технологию для ускорения определения местоположения - РИА Новости, 14.08.2024
В России разработали технологию для ускорения определения местоположения
Первую в России технологию для ускорения определения местоположения на смартфонах – аналог западного А-GPS - разработало АО "ГЛОНАСС", сообщил РИА Новости глава РИА Новости, 14.08.2024
2024-08-14T03:07
2024-08-14T03:07
технологии
россия
алексей райкевич
gps
эра-глонасс
общество
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МОСКВА, 14 авг – РИА Новости. Первую в России технологию для ускорения определения местоположения на смартфонах – аналог западного А-GPS - разработало АО "ГЛОНАСС", сообщил РИА Новости глава компании Алексей Райкевич. "АО "ГЛОНАСС" - оператор госинформсистемы "ЭРА-ГЛОНАСС", разработало первую в России технологию А-ГЛОНАСС (А-ГНСС), ускоряющую определение местоположения для мобильных устройств", - рассказал Райкевич. По его словам, Минцифры РФ уже внесло продукт в единый реестр отечественного ПО и решение экспертного совета ведомства подтверждает полное соответствие требованиям к программному обеспечению, разрабатываемому и используемому в стране. "А-ГЛОНАСС готова к установке на смартфоны с отечественными операционными системами, на российскую аппаратуру спутниковой навигации, устройства вызова экстренных оперативных служб (кнопки SOS) и тахографы", - добавил глава компании. "Получение и обработка смартфонами и любыми мобильными устройствами координат от глобальных навигационных спутниковых систем требуют от десятков секунд до нескольких минут. Задержка особенно чувствительна в городах, где плотная застройка препятствует приему спутникового сигнала. Наша технология позволяет сделать незаметным для человека ожидание, необходимое для определения точного местоположения при открытии приложений, электронных карт и навигаторов за счёт передачи вспомогательных данных через интернет, мобильные сети связи и Wi-Fi", - рассказал Райкевич. "А-ГЛОНАСС обеспечивает качественное импортозамещение А-GPS и в отличие от зарубежных аналогов российская технология не передает данные о местоположении мобильного устройства на сервера иностранных компаний и повышает информационную безопасность пользователей", - добавил он. "А-ГЛОНАСС с точки зрения наземной навигации исключает зависимость России от зарубежных технологий и оборудования, от отключения или искусственного ограничения работы подобных решений. Разработка АО "ГЛОНАСС" придаст импульс производству отечественной навигационной аппаратуры, которая будет предоставлять пользователям на всей территории страны передовое ПО в сферах определения местоположения и защиты от подмены сигнала", - пояснил замминистра промышленности и торговли России Василий Шпак. "Разработка не имеет аналогов в нашей стране. Большинство мобильных устройств используют иностранное решение. А сейчас мы готовы обеспечить все российские мобильные устройства полностью отечественной технологией. Такой подход формирует навигационный и технологический суверенитет, повышает безопасность данных миллионов россиян", – заключил в свою очередь Райкевич.
https://ria.ru/20240606/glonass-1950889335.html
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технологии, россия, алексей райкевич, gps, эра-глонасс, общество
Технологии, Россия, Алексей Райкевич, GPS, ЭРА-ГЛОНАСС, Общество
В России разработали технологию для ускорения определения местоположения

"ГЛОНАСС" разработал российский аналог A-GPS для смартфонов и навигаторов

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкСтенд российской государственной системы экстренного реагирования при авариях "Эра-Глонасс"
Стенд российской государственной системы экстренного реагирования при авариях Эра-Глонасс - РИА Новости, 1920, 14.08.2024
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Стенд российской государственной системы экстренного реагирования при авариях "Эра-Глонасс" . Архивное фото
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МОСКВА, 14 авг – РИА Новости. Первую в России технологию для ускорения определения местоположения на смартфонах – аналог западного А-GPS - разработало АО "ГЛОНАСС", сообщил РИА Новости глава компании Алексей Райкевич.
"АО "ГЛОНАСС" - оператор госинформсистемы "ЭРА-ГЛОНАСС", разработало первую в России технологию А-ГЛОНАСС (А-ГНСС), ускоряющую определение местоположения для мобильных устройств", - рассказал Райкевич. По его словам, Минцифры РФ уже внесло продукт в единый реестр отечественного ПО и решение экспертного совета ведомства подтверждает полное соответствие требованиям к программному обеспечению, разрабатываемому и используемому в стране.
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"А-ГЛОНАСС готова к установке на смартфоны с отечественными операционными системами, на российскую аппаратуру спутниковой навигации, устройства вызова экстренных оперативных служб (кнопки SOS) и тахографы", - добавил глава компании.
"Получение и обработка смартфонами и любыми мобильными устройствами координат от глобальных навигационных спутниковых систем требуют от десятков секунд до нескольких минут. Задержка особенно чувствительна в городах, где плотная застройка препятствует приему спутникового сигнала. Наша технология позволяет сделать незаметным для человека ожидание, необходимое для определения точного местоположения при открытии приложений, электронных карт и навигаторов за счёт передачи вспомогательных данных через интернет, мобильные сети связи и Wi-Fi", - рассказал Райкевич.
"А-ГЛОНАСС обеспечивает качественное импортозамещение А-GPS и в отличие от зарубежных аналогов российская технология не передает данные о местоположении мобильного устройства на сервера иностранных компаний и повышает информационную безопасность пользователей", - добавил он.
"А-ГЛОНАСС с точки зрения наземной навигации исключает зависимость России от зарубежных технологий и оборудования, от отключения или искусственного ограничения работы подобных решений. Разработка АО "ГЛОНАСС" придаст импульс производству отечественной навигационной аппаратуры, которая будет предоставлять пользователям на всей территории страны передовое ПО в сферах определения местоположения и защиты от подмены сигнала", - пояснил замминистра промышленности и торговли России Василий Шпак.
"Разработка не имеет аналогов в нашей стране. Большинство мобильных устройств используют иностранное решение. А сейчас мы готовы обеспечить все российские мобильные устройства полностью отечественной технологией. Такой подход формирует навигационный и технологический суверенитет, повышает безопасность данных миллионов россиян", – заключил в свою очередь Райкевич.
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ТехнологииРоссияАлексей РайкевичGPSЭРА-ГЛОНАССОбщество
 
 
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