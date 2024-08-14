https://ria.ru/20240814/glonass-1966061056.html

В России разработали технологию для ускорения определения местоположения

В России разработали технологию для ускорения определения местоположения - РИА Новости, 14.08.2024

В России разработали технологию для ускорения определения местоположения

Первую в России технологию для ускорения определения местоположения на смартфонах – аналог западного А-GPS - разработало АО "ГЛОНАСС", сообщил РИА Новости глава РИА Новости, 14.08.2024

2024-08-14T03:07

2024-08-14T03:07

2024-08-14T03:07

технологии

россия

алексей райкевич

gps

эра-глонасс

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/16/1764975053_0:0:3144:1770_1920x0_80_0_0_bc508f87e44b9a98da62cc721bb7d992.jpg

МОСКВА, 14 авг – РИА Новости. Первую в России технологию для ускорения определения местоположения на смартфонах – аналог западного А-GPS - разработало АО "ГЛОНАСС", сообщил РИА Новости глава компании Алексей Райкевич. "АО "ГЛОНАСС" - оператор госинформсистемы "ЭРА-ГЛОНАСС", разработало первую в России технологию А-ГЛОНАСС (А-ГНСС), ускоряющую определение местоположения для мобильных устройств", - рассказал Райкевич. По его словам, Минцифры РФ уже внесло продукт в единый реестр отечественного ПО и решение экспертного совета ведомства подтверждает полное соответствие требованиям к программному обеспечению, разрабатываемому и используемому в стране. "А-ГЛОНАСС готова к установке на смартфоны с отечественными операционными системами, на российскую аппаратуру спутниковой навигации, устройства вызова экстренных оперативных служб (кнопки SOS) и тахографы", - добавил глава компании. "Получение и обработка смартфонами и любыми мобильными устройствами координат от глобальных навигационных спутниковых систем требуют от десятков секунд до нескольких минут. Задержка особенно чувствительна в городах, где плотная застройка препятствует приему спутникового сигнала. Наша технология позволяет сделать незаметным для человека ожидание, необходимое для определения точного местоположения при открытии приложений, электронных карт и навигаторов за счёт передачи вспомогательных данных через интернет, мобильные сети связи и Wi-Fi", - рассказал Райкевич. "А-ГЛОНАСС обеспечивает качественное импортозамещение А-GPS и в отличие от зарубежных аналогов российская технология не передает данные о местоположении мобильного устройства на сервера иностранных компаний и повышает информационную безопасность пользователей", - добавил он. "А-ГЛОНАСС с точки зрения наземной навигации исключает зависимость России от зарубежных технологий и оборудования, от отключения или искусственного ограничения работы подобных решений. Разработка АО "ГЛОНАСС" придаст импульс производству отечественной навигационной аппаратуры, которая будет предоставлять пользователям на всей территории страны передовое ПО в сферах определения местоположения и защиты от подмены сигнала", - пояснил замминистра промышленности и торговли России Василий Шпак. "Разработка не имеет аналогов в нашей стране. Большинство мобильных устройств используют иностранное решение. А сейчас мы готовы обеспечить все российские мобильные устройства полностью отечественной технологией. Такой подход формирует навигационный и технологический суверенитет, повышает безопасность данных миллионов россиян", – заключил в свою очередь Райкевич.

https://ria.ru/20240606/glonass-1950889335.html

https://ria.ru/20240806/drony-1963424987.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

технологии, россия, алексей райкевич, gps, эра-глонасс, общество