В Берлине сделали заявление о расследовании терактов на "Северных потоках"
Бюхнер: расследование терактов на "Северных потоках" имеет высочайший приоритет
Место утечки на газопроводе "Северный поток". Архивное фото
БЕРЛИН, 14 авг - РИА Новости. Расследование терактов на газопроводах "Северный поток" имеет высочайший приоритет для властей Германии, заявил официальный представитель немецкого правительства Вольфганг Бюхнер,
"Расследование диверсии на "Северных потоках" имеет высочайший приоритет", - заявил Бюхнер журналистам на брифинге кабмина Германии.
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Он отказался комментировать сообщения СМИ о новом подозреваемом в деле и в очередной раз подчеркнул, что за расследование отвечает генеральная прокуратура Германии, к которой и следует обращаться по всем вопросам.
В генпрокуратуре Германии за последние два года ещё ни одному из СМИ не дали конкретных ответов на вопросы по терактам.
Ранее телеканал ARD и ряд немецких СМИ со ссылкой на собственное расследование сообщили, что генеральная прокуратура Германии выдала ордер на арест проживающего в Польше украинского инструктора по дайвингу Владимира З., подозреваемого в причастности к теракту на "Северных потоках". Сообщается, что З., вероятнее всего, покинул Польшу после предупреждения. З. якобы был за рулём автомобиля марки Citroen, на котором 8 сентября 2022 года по острову Рюген перемещалась якобы причастная к теракту на Северных потоках диверсионная группа.
Ранее ряд немецких изданий со ссылкой на источники в следствии сообщили, что подрыв газопровода "Северный поток" планировался еще в 2014 году. Взрыв на газопроводе якобы готовила некая украинская группа еще до воссоединения Крыма с Россией. Знакомый с ходом расследования источник утверждал также, что появились новые доказательства, подтверждающие причастность парусного судна "Андромеда" и его экипажа к взрыву на "Северном потоке" и "Северном потоке 2". Яхта, предположительно, была использована в ходе подготовки теракта на "Северных потоках".
Газета Süddeutsche Zeitung высказывала ранее версию о причастности к взрывам на "Северных потоках" как минимум двух украинцев. По данным СМИ, яхту "Андромеда" арендовала варшавская компания Feeria Lwowa, которая была основана в 2016 году и зарегистрирована на двух украинцев.
Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Россия неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получила, заявлял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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