https://ria.ru/20240814/gai-1966104951.html

В Ростовской области задержали начальника ГАИ по делу о взятках

В Ростовской области задержали начальника ГАИ по делу о взятках - РИА Новости, 14.08.2024

В Ростовской области задержали начальника ГАИ по делу о взятках

Силовики задержали начальника ГАИ отдела МВД России по Аксайскому району Ростовской области по подозрению в получении взяток от подчиненных, сообщило УФСБ... РИА Новости, 14.08.2024

2024-08-14T10:49

2024-08-14T10:49

2024-08-14T11:49

происшествия

россия

аксайский район

ростовская область

гибдд мвд рф

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 14 авг - РИА Новости. Силовики задержали начальника ГАИ отдела МВД России по Аксайскому району Ростовской области по подозрению в получении взяток от подчиненных, сообщило УФСБ России по области. "Сотрудниками УФСБ России по Ростовской области задержан начальник ГАИ ОМВД России по Аксайскому району, причастный к систематическому получению взяток от своих подчиненных", - говорится в сообщении. Установлено, что задержанный в течение года требовал от старших смен инспекторов ДПС ежемесячно передавать ему 8,5 тысячи рублей с человека за "обеспечение им общего покровительства и попустительства, в противном случае угрожал наступлением негативных последствий по службе". Кроме того, начальник районной ГАИ ежемесячно получал деньги от собственника штрафстоянки, на которую по его указанию привозились автомобили нарушителей ПДД, отметили в ведомстве. Уголовное дело возбуждено по статье "Получение взятки".

https://ria.ru/20231113/mvd-1909070137.html

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аксайский район

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происшествия, россия, аксайский район, ростовская область, гибдд мвд рф