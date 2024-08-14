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В Ростовской области задержали начальника ГАИ по делу о взятках
В Ростовской области задержали начальника ГАИ по делу о взятках - РИА Новости, 14.08.2024
В Ростовской области задержали начальника ГАИ по делу о взятках
Силовики задержали начальника ГАИ отдела МВД России по Аксайскому району Ростовской области по подозрению в получении взяток от подчиненных, сообщило УФСБ... РИА Новости, 14.08.2024
2024-08-14T10:49
2024-08-14T10:49
2024-08-14T11:49
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 14 авг - РИА Новости. Силовики задержали начальника ГАИ отдела МВД России по Аксайскому району Ростовской области по подозрению в получении взяток от подчиненных, сообщило УФСБ России по области. "Сотрудниками УФСБ России по Ростовской области задержан начальник ГАИ ОМВД России по Аксайскому району, причастный к систематическому получению взяток от своих подчиненных", - говорится в сообщении. Установлено, что задержанный в течение года требовал от старших смен инспекторов ДПС ежемесячно передавать ему 8,5 тысячи рублей с человека за "обеспечение им общего покровительства и попустительства, в противном случае угрожал наступлением негативных последствий по службе". Кроме того, начальник районной ГАИ ежемесячно получал деньги от собственника штрафстоянки, на которую по его указанию привозились автомобили нарушителей ПДД, отметили в ведомстве. Уголовное дело возбуждено по статье "Получение взятки".
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происшествия, россия, аксайский район, ростовская область, гибдд мвд рф
Происшествия, Россия, Аксайский район, Ростовская область, ГИБДД МВД РФ
В Ростовской области задержали начальника ГАИ по делу о взятках
В Ростовской области задержали начальника ГАИ по подозрению в получении взяток
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 14 авг - РИА Новости. Силовики задержали начальника ГАИ отдела МВД России по Аксайскому району Ростовской области по подозрению в получении взяток от подчиненных, сообщило УФСБ России по области.
«
"Сотрудниками УФСБ России по Ростовской области задержан начальник ГАИ ОМВД России по Аксайскому району, причастный к систематическому получению взяток от своих подчиненных", - говорится в сообщении.
Установлено, что задержанный в течение года требовал от старших смен инспекторов ДПС ежемесячно передавать ему 8,5 тысячи рублей с человека за "обеспечение им общего покровительства и попустительства, в противном случае угрожал наступлением негативных последствий по службе".
Кроме того, начальник районной ГАИ ежемесячно получал деньги от собственника штрафстоянки, на которую по его указанию привозились автомобили нарушителей ПДД, отметили в ведомстве. Уголовное дело возбуждено по статье "Получение взятки".