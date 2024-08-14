Французская префектура не пустила российский фрегат "Штандарт" в порт
Префектура французского департамента Манш не пустила фрегат РФ "Штандарт" в порт
Фрегат "Штандарт" . Архивное фото
ПАРИЖ, 14 авг - РИА Новости. Префектура французского департамента Манш не пустила российский фрегат "Штандарт" в порт города Гранвиль, где он должен был принимать участие в фестивале парусных судов, сообщила префектура в коммюнике.
"Вследствие решения префектуры все мероприятия с участием корабля, предусмотренные в рамках фестиваля, отменены", - следует из текста.
Как указано в документе, "копии исторических судов вошли в запрет на заход в порты стран-членов Евросоюза для кораблей, плавающих или плававших под российским флагом до 24 февраля 2022 года". Таким образом, кораблю не разрешено заходить в порт департамента.
Ранее в префектуре сообщили РИА Новости, что фрегат "не сможет зайти в порт французского Гранвиля, как и в любой другой европейский порт, из-за санкций ЕС". Капитан корабля Владимир Мартусь сообщил агентству, что фрегат намерен принять участие в морском фестивале под названием "Рабочие паруса" (Voiles de travail), который пройдет с 21 по 25 августа, и, по словам капитана, российский фрегат, который участвовал в нем и раньше, должен стать на нем одним из главных экспонатов.
Префектура французского департамента Финистер запретила фрегату вход в порты после того, как в санкции ЕС против РФ была добавлена формулировка о "копиях исторических судов", которым является фрегат. Морякам помешали участвовать в международном фестивале парусных судов в Бресте и не дали войти в порт даже для снабжения. Команда обжаловала решение префекта в Верховном суде Франции, но рассмотрение дела займет минимум четыре месяца.
Команда корабля также запустила петицию на сайте change.org с призывом к Совету Европы помочь защитить фрегат как часть мирового культурного наследия и исключить его из-под действия европейских санкций, разрешив ему вход в порты. Ее подписали уже почти шесть тысяч человек, в комментариях к ней люди выражают поддержку команде, отмечая, что санкции "несправедливы" и "позорны".