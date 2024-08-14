https://ria.ru/20240814/flot-1966067937.html

В Дудинку прибыл отряд боевых кораблей Северного флота

В Дудинку прибыл отряд боевых кораблей Северного флота - РИА Новости, 14.08.2024

В Дудинку прибыл отряд боевых кораблей Северного флота

Отряд боевых кораблей Северного флота в составе большого противолодочного корабля "Вице-адмирал Кулаков" и большого десантного корабля "Александр Отраковский",... РИА Новости, 14.08.2024

2024-08-14T05:31

2024-08-14T05:31

2024-08-14T05:31

безопасность

дудинка

баренцево море

россия

северный флот вмф россии

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ДУДИНКА (Красноярский край), 14 авг - РИА Новости. Отряд боевых кораблей Северного флота в составе большого противолодочного корабля "Вице-адмирал Кулаков" и большого десантного корабля "Александр Отраковский", совершив переход по реке Енисей, прибыл в порт Дудинка, сообщила пресс-служба Северного флота. "После выхода из базы экипажи кораблей арктической группировки Северного флота провели в акватории Баренцева моря учение по обеспечению безопасности объектов экономической деятельности России и разрешению кризисных ситуаций, а также отработали ряд действий в акватории Карского моря по охране и обороне отряда кораблей на переходе морем", - говорится в сообщении. Поход отряда кораблей проходит под флагом заместителя командующего Северным флотом вице-адмирала Олега Голубева, добавили в пресс-службе. В ходе состоявшегося в порту мероприятия североморцев приветствовали глава Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района Алексей Членов, ряд других должностных лиц Дудинки и Норильска, а также жители и гости Таймыра.

https://ria.ru/20240706/fregat-1957925139.html

https://ria.ru/20240619/podlodki-1953852400.html

дудинка

баренцево море

россия

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безопасность, дудинка, баренцево море, россия, северный флот вмф россии