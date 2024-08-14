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В Дудинку прибыл отряд боевых кораблей Северного флота
В Дудинку прибыл отряд боевых кораблей Северного флота - РИА Новости, 14.08.2024
В Дудинку прибыл отряд боевых кораблей Северного флота
Отряд боевых кораблей Северного флота в составе большого противолодочного корабля "Вице-адмирал Кулаков" и большого десантного корабля "Александр Отраковский",... РИА Новости, 14.08.2024
2024-08-14T05:31
2024-08-14T05:31
2024-08-14T05:31
безопасность
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ДУДИНКА (Красноярский край), 14 авг - РИА Новости. Отряд боевых кораблей Северного флота в составе большого противолодочного корабля "Вице-адмирал Кулаков" и большого десантного корабля "Александр Отраковский", совершив переход по реке Енисей, прибыл в порт Дудинка, сообщила пресс-служба Северного флота. "После выхода из базы экипажи кораблей арктической группировки Северного флота провели в акватории Баренцева моря учение по обеспечению безопасности объектов экономической деятельности России и разрешению кризисных ситуаций, а также отработали ряд действий в акватории Карского моря по охране и обороне отряда кораблей на переходе морем", - говорится в сообщении. Поход отряда кораблей проходит под флагом заместителя командующего Северным флотом вице-адмирала Олега Голубева, добавили в пресс-службе. В ходе состоявшегося в порту мероприятия североморцев приветствовали глава Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района Алексей Членов, ряд других должностных лиц Дудинки и Норильска, а также жители и гости Таймыра.
https://ria.ru/20240706/fregat-1957925139.html
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безопасность, дудинка, баренцево море, россия, северный флот вмф россии
Безопасность, Дудинка, Баренцево море, Россия, Северный флот ВМФ России
В Дудинку прибыл отряд боевых кораблей Северного флота
Отряд кораблей Северного флота, совершив переход по Енисею, прибыл в Дудинку