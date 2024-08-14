https://ria.ru/20240814/f-16-1966192787.html

В небе в Ивано-Франковской области заметили F-16, сообщило подполье

В небе в Ивано-Франковской области заметили F-16, сообщило подполье - РИА Новости, 14.08.2024

В небе в Ивано-Франковской области заметили F-16, сообщило подполье

Истребитель F-16 замечен в небе над украинским военном аэродромом Коломыя в Ивано-Франковской области, сообщил РИА Новости координатор пророссийского... РИА Новости, 14.08.2024

2024-08-14T16:18

2024-08-14T16:18

2024-08-14T16:18

коломыя

ивано-франковская область

россия

f-16

украина

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ДОНЕЦК, 14 авг - РИА Новости. Истребитель F-16 замечен в небе над украинским военном аэродромом Коломыя в Ивано-Франковской области, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на своих коллег в регионе. "По данным пророссийского сопротивления, на аэродроме Коломыя замечен F-16. Коломыя - аэродром, куда перевели самолеты с военного аэродрома в Староконстантинове. Мне сообщают, что в небе над городом Коломыей летает самолет F-16", - сказал собеседник агентства. Военный аэродром Коломыя расположен на окраине одноименного райцентра Ивано-Франковской области, действует с советских времен, имеет взлетную полосу шириной 60 метров и длинной 2,5 километра. Лебедев добавил, что на территории аэродрома Коломыя есть большие склады с ГСМ, подземные укрытия для самолетов с выходящей из укрытий рулежной дорожкой, автопарк, казармы, другие помещения военного назначения. Также, по его словам, на аэродром заведена железнодорожная ветка. F-16 уже были замечены и на херсонском направлении, об этом 8 августа сообщал глава администрации Каховского округа Херсонской области Павел Филипчук. О прибытии истребителей F-16 на Украину 4 августа сообщал Владимир Зеленский. Ранее президент РФ Владимир Путин заявлял, что если Запад поставит F-16 киевскому режиму, то это ситуацию на поле боя не поменяет, эти самолеты ждет такая же судьба, как и другую поставленную Киеву западную технику - Россия будет их уничтожать.

https://ria.ru/20240504/f-16-1943749574.html

https://ria.ru/20240812/istrebiteli-1965215072.html

коломыя

ивано-франковская область

россия

украина

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коломыя, ивано-франковская область, россия, f-16, украина