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В небе в Ивано-Франковской области заметили F-16, сообщило подполье - РИА Новости, 14.08.2024
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16:18 14.08.2024
https://ria.ru/20240814/f-16-1966192787.html
В небе в Ивано-Франковской области заметили F-16, сообщило подполье
В небе в Ивано-Франковской области заметили F-16, сообщило подполье - РИА Новости, 14.08.2024
В небе в Ивано-Франковской области заметили F-16, сообщило подполье
Истребитель F-16 замечен в небе над украинским военном аэродромом Коломыя в Ивано-Франковской области, сообщил РИА Новости координатор пророссийского... РИА Новости, 14.08.2024
2024-08-14T16:18
2024-08-14T16:18
коломыя
ивано-франковская область
россия
f-16
украина
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ДОНЕЦК, 14 авг - РИА Новости. Истребитель F-16 замечен в небе над украинским военном аэродромом Коломыя в Ивано-Франковской области, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на своих коллег в регионе. "По данным пророссийского сопротивления, на аэродроме Коломыя замечен F-16. Коломыя - аэродром, куда перевели самолеты с военного аэродрома в Староконстантинове. Мне сообщают, что в небе над городом Коломыей летает самолет F-16", - сказал собеседник агентства. Военный аэродром Коломыя расположен на окраине одноименного райцентра Ивано-Франковской области, действует с советских времен, имеет взлетную полосу шириной 60 метров и длинной 2,5 километра. Лебедев добавил, что на территории аэродрома Коломыя есть большие склады с ГСМ, подземные укрытия для самолетов с выходящей из укрытий рулежной дорожкой, автопарк, казармы, другие помещения военного назначения. Также, по его словам, на аэродром заведена железнодорожная ветка. F-16 уже были замечены и на херсонском направлении, об этом 8 августа сообщал глава администрации Каховского округа Херсонской области Павел Филипчук. О прибытии истребителей F-16 на Украину 4 августа сообщал Владимир Зеленский. Ранее президент РФ Владимир Путин заявлял, что если Запад поставит F-16 киевскому режиму, то это ситуацию на поле боя не поменяет, эти самолеты ждет такая же судьба, как и другую поставленную Киеву западную технику - Россия будет их уничтожать.
https://ria.ru/20240504/f-16-1943749574.html
https://ria.ru/20240812/istrebiteli-1965215072.html
коломыя
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коломыя, ивано-франковская область, россия, f-16, украина
Коломыя, Ивано-Франковская область, Россия, F-16, Украина
В небе в Ивано-Франковской области заметили F-16, сообщило подполье

В небе над украинским военным аэродромом Коломыя заметили истребитель F-16

© AP Photo / Vadim GhirdaИстребитель F-16
Истребитель F-16 - РИА Новости, 1920, 14.08.2024
© AP Photo / Vadim Ghirda
Истребитель F-16. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 14 авг - РИА Новости. Истребитель F-16 замечен в небе над украинским военном аэродромом Коломыя в Ивано-Франковской области, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на своих коллег в регионе.
«
"По данным пророссийского сопротивления, на аэродроме Коломыя замечен F-16. Коломыя - аэродром, куда перевели самолеты с военного аэродрома в Староконстантинове. Мне сообщают, что в небе над городом Коломыей летает самолет F-16", - сказал собеседник агентства.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 04.05.2024
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Военный аэродром Коломыя расположен на окраине одноименного райцентра Ивано-Франковской области, действует с советских времен, имеет взлетную полосу шириной 60 метров и длинной 2,5 километра.
Лебедев добавил, что на территории аэродрома Коломыя есть большие склады с ГСМ, подземные укрытия для самолетов с выходящей из укрытий рулежной дорожкой, автопарк, казармы, другие помещения военного назначения. Также, по его словам, на аэродром заведена железнодорожная ветка.
F-16 уже были замечены и на херсонском направлении, об этом 8 августа сообщал глава администрации Каховского округа Херсонской области Павел Филипчук. О прибытии истребителей F-16 на Украину 4 августа сообщал Владимир Зеленский.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявлял, что если Запад поставит F-16 киевскому режиму, то это ситуацию на поле боя не поменяет, эти самолеты ждет такая же судьба, как и другую поставленную Киеву западную технику - Россия будет их уничтожать.
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КоломыяИвано-Франковская областьРоссияF-16Украина
 
 
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