В небе в Ивано-Франковской области заметили F-16, сообщило подполье
В небе над украинским военным аэродромом Коломыя заметили истребитель F-16
© AP Photo / Vadim GhirdaИстребитель F-16
© AP Photo / Vadim Ghirda
Истребитель F-16. Архивное фото
ДОНЕЦК, 14 авг - РИА Новости. Истребитель F-16 замечен в небе над украинским военном аэродромом Коломыя в Ивано-Франковской области, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на своих коллег в регионе.
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"По данным пророссийского сопротивления, на аэродроме Коломыя замечен F-16. Коломыя - аэродром, куда перевели самолеты с военного аэродрома в Староконстантинове. Мне сообщают, что в небе над городом Коломыей летает самолет F-16", - сказал собеседник агентства.
Военный аэродром Коломыя расположен на окраине одноименного райцентра Ивано-Франковской области, действует с советских времен, имеет взлетную полосу шириной 60 метров и длинной 2,5 километра.
Лебедев добавил, что на территории аэродрома Коломыя есть большие склады с ГСМ, подземные укрытия для самолетов с выходящей из укрытий рулежной дорожкой, автопарк, казармы, другие помещения военного назначения. Также, по его словам, на аэродром заведена железнодорожная ветка.
F-16 уже были замечены и на херсонском направлении, об этом 8 августа сообщал глава администрации Каховского округа Херсонской области Павел Филипчук. О прибытии истребителей F-16 на Украину 4 августа сообщал Владимир Зеленский.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявлял, что если Запад поставит F-16 киевскому режиму, то это ситуацию на поле боя не поменяет, эти самолеты ждет такая же судьба, как и другую поставленную Киеву западную технику - Россия будет их уничтожать.
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