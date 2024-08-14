https://ria.ru/20240814/es-1966102085.html

В ЕС опасаются, что письмо Бретона может спровоцировать Маска, пишут СМИ

В ЕС опасаются, что письмо Бретона может спровоцировать Маска, пишут СМИ - РИА Новости, 14.08.2024

В ЕС опасаются, что письмо Бретона может спровоцировать Маска, пишут СМИ

Чиновники в Евросоюзе опасаются, что письмо еврокомиссара по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретона американскому миллиардеру Илону Маску с предупреждением... РИА Новости, 14.08.2024

2024-08-14T10:35

2024-08-14T10:35

2024-08-14T21:21

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МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Чиновники в Евросоюзе опасаются, что письмо еврокомиссара по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретона американскому миллиардеру Илону Маску с предупреждением об ответственности за вредоносный контент перед интервью с кандидатом в президенты США Дональдом Трампом могло иметь обратный эффект и еще сильнее спровоцировать Маска, сообщает газета Financial Times. Ранее Бретон в соцсети X сообщил, что направил Маску накануне трансляции в сети интервью с Трампом письмо с предупреждением об ответственности за якобы вредоносный контент. "Чиновники ЕС в частном порядке заявили, что опасаются, что письмо Бретона могло иметь обратный эффект и еще больше спровоцировать вспыльчивого миллиардера (Маска. — Прим. ред.)" — говорится в сообщении. Как заявил газете один из европейских чиновников, письмо Бретона Маску было бесполезным. Также источник в правительстве Великобритании сообщил изданию, что у Британии не было желания ссориться с Маском по поводу соцсети X, как это сделал Бретон. Источник добавил, что Великобритания сосредоточилась на том, чтобы заставить платформу реагировать, когда правительственная команда по борьбе с дезинформацией сигнализировала о публикациях, вызывающих беспокойство. Ранее Маск написал в соцсети X под одним из видео с прошедших протестов в британских городах: "Гражданская война неизбежна". Позднее представитель британского премьера Кира Стармера заявил, что комментарии Маска, предрекшего Великобритании гражданскую войну, не имеют под собой обоснований. Также ранее представитель ЕК Арианна Подеста, отвечая на вопрос о возможности отказа ЕК от X в свете конфликта с ее владельцем Маском заявила, что Еврокомиссия критикует социальную сеть X, но не собирается отказываться от ее использования в своей ежедневной информационной работе.

https://ria.ru/20240718/bayden-1960388655.html

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в мире, технологии, великобритания, сша, илон маск, дональд трамп, кир стармер, еврокомиссия, евросоюз