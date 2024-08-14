https://ria.ru/20240814/ekonomika-1966098796.html

Российская экономика растет, несмотря на ограничения, заявил Силуанов

Российская экономика растет, несмотря на ограничения, заявил Силуанов - РИА Новости, 14.08.2024

Российская экономика растет, несмотря на ограничения, заявил Силуанов

Крепкий финансовый щит позволяет экономике РФ справляться с давлением недружественных стран, более того, российская экономика растет, заявил министр финансов... РИА Новости, 14.08.2024

2024-08-14T10:25

2024-08-14T10:25

2024-08-14T10:45

экономика

россия

центральный банк рф (цб рф)

антон силуанов

министерство финансов рф (минфин россии)

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СОЛНЕЧНОГОРСК (Московская обл.), 14 авг - РИА Новости. Крепкий финансовый щит позволяет экономике РФ справляться с давлением недружественных стран, более того, российская экономика растет, заявил министр финансов Антон Силуанов на Всероссийском молодежном образовательном форуме "Территория смыслов"."Нам важно, чтобы у нас как раз сформировался финансовый щит и с тем, чтобы все те внешние давления, которые кто-то хочет на нас оказывать, они отбивались этим финансовым щитом. Сейчас у нас, собственно, так и происходит. И мало того, что мы благодаря нашему финансовому щиту сейчас не только не подверглись этим финансовым последствиям, санкциям, ограничениям. Наши недружественные страны думали, что мы развалимся, экономику нашу разнесет в клочья, ничего не получилось, благодаря в том числе и финансам", - сказал Силуанов в ходе своей лекции "Российская экономика: от антикризисной повестки - к устойчивому развитию"."Потому что мы создали крепкую устойчивую финансовую базу, собственную финансовую инфраструктуру. И мало того, что от того, что эти ограничения были введены, те, кто вводил эти ограничения, тот и пострадал. Мы видим, какие экономические темпы роста и как живет население тех же западных стран, особенно страны Западной Европы, и какие темпы роста у нас - мы вошли в четверку самых сильных стран по экономическому развитию с точки зрения паритета покупательной способности", - отметил Силуанов.

https://ria.ru/20240814/sevmorput--1965945438.html

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Ольга Фомченкова

экономика, россия, центральный банк рф (цб рф), антон силуанов, министерство финансов рф (минфин россии)