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Российская экономика растет, несмотря на ограничения, заявил Силуанов - РИА Новости, 14.08.2024
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10:25 14.08.2024 (обновлено: 10:45 14.08.2024)
https://ria.ru/20240814/ekonomika-1966098796.html
Российская экономика растет, несмотря на ограничения, заявил Силуанов
Российская экономика растет, несмотря на ограничения, заявил Силуанов - РИА Новости, 14.08.2024
Российская экономика растет, несмотря на ограничения, заявил Силуанов
Крепкий финансовый щит позволяет экономике РФ справляться с давлением недружественных стран, более того, российская экономика растет, заявил министр финансов... РИА Новости, 14.08.2024
2024-08-14T10:25
2024-08-14T10:45
экономика
россия
центральный банк рф (цб рф)
антон силуанов
министерство финансов рф (минфин россии)
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СОЛНЕЧНОГОРСК (Московская обл.), 14 авг - РИА Новости. Крепкий финансовый щит позволяет экономике РФ справляться с давлением недружественных стран, более того, российская экономика растет, заявил министр финансов Антон Силуанов на Всероссийском молодежном образовательном форуме "Территория смыслов"."Нам важно, чтобы у нас как раз сформировался финансовый щит и с тем, чтобы все те внешние давления, которые кто-то хочет на нас оказывать, они отбивались этим финансовым щитом. Сейчас у нас, собственно, так и происходит. И мало того, что мы благодаря нашему финансовому щиту сейчас не только не подверглись этим финансовым последствиям, санкциям, ограничениям. Наши недружественные страны думали, что мы развалимся, экономику нашу разнесет в клочья, ничего не получилось, благодаря в том числе и финансам", - сказал Силуанов в ходе своей лекции "Российская экономика: от антикризисной повестки - к устойчивому развитию"."Потому что мы создали крепкую устойчивую финансовую базу, собственную финансовую инфраструктуру. И мало того, что от того, что эти ограничения были введены, те, кто вводил эти ограничения, тот и пострадал. Мы видим, какие экономические темпы роста и как живет население тех же западных стран, особенно страны Западной Европы, и какие темпы роста у нас - мы вошли в четверку самых сильных стран по экономическому развитию с точки зрения паритета покупательной способности", - отметил Силуанов.
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экономика, россия, центральный банк рф (цб рф), антон силуанов, министерство финансов рф (минфин россии)
Экономика, Россия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Антон Силуанов, Министерство финансов РФ (Минфин России)
Российская экономика растет, несмотря на ограничения, заявил Силуанов

Силуанов: финансовый щит позволяет экономике РФ расти, несмотря на ограничения

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СОЛНЕЧНОГОРСК (Московская обл.), 14 авг - РИА Новости. Крепкий финансовый щит позволяет экономике РФ справляться с давлением недружественных стран, более того, российская экономика растет, заявил министр финансов Антон Силуанов на Всероссийском молодежном образовательном форуме "Территория смыслов".
"Нам важно, чтобы у нас как раз сформировался финансовый щит и с тем, чтобы все те внешние давления, которые кто-то хочет на нас оказывать, они отбивались этим финансовым щитом. Сейчас у нас, собственно, так и происходит. И мало того, что мы благодаря нашему финансовому щиту сейчас не только не подверглись этим финансовым последствиям, санкциям, ограничениям. Наши недружественные страны думали, что мы развалимся, экономику нашу разнесет в клочья, ничего не получилось, благодаря в том числе и финансам", - сказал Силуанов в ходе своей лекции "Российская экономика: от антикризисной повестки - к устойчивому развитию".
"Потому что мы создали крепкую устойчивую финансовую базу, собственную финансовую инфраструктуру. И мало того, что от того, что эти ограничения были введены, те, кто вводил эти ограничения, тот и пострадал. Мы видим, какие экономические темпы роста и как живет население тех же западных стран, особенно страны Западной Европы, и какие темпы роста у нас - мы вошли в четверку самых сильных стран по экономическому развитию с точки зрения паритета покупательной способности", - отметил Силуанов.
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ЭкономикаРоссияЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Антон СилуановМинистерство финансов РФ (Минфин России)
 
 
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