Российская экономика растет, несмотря на ограничения, заявил Силуанов
Силуанов: финансовый щит позволяет экономике РФ расти, несмотря на ограничения
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СОЛНЕЧНОГОРСК (Московская обл.), 14 авг - РИА Новости. Крепкий финансовый щит позволяет экономике РФ справляться с давлением недружественных стран, более того, российская экономика растет, заявил министр финансов Антон Силуанов на Всероссийском молодежном образовательном форуме "Территория смыслов".
"Нам важно, чтобы у нас как раз сформировался финансовый щит и с тем, чтобы все те внешние давления, которые кто-то хочет на нас оказывать, они отбивались этим финансовым щитом. Сейчас у нас, собственно, так и происходит. И мало того, что мы благодаря нашему финансовому щиту сейчас не только не подверглись этим финансовым последствиям, санкциям, ограничениям. Наши недружественные страны думали, что мы развалимся, экономику нашу разнесет в клочья, ничего не получилось, благодаря в том числе и финансам", - сказал Силуанов в ходе своей лекции "Российская экономика: от антикризисной повестки - к устойчивому развитию".
"Потому что мы создали крепкую устойчивую финансовую базу, собственную финансовую инфраструктуру. И мало того, что от того, что эти ограничения были введены, те, кто вводил эти ограничения, тот и пострадал. Мы видим, какие экономические темпы роста и как живет население тех же западных стран, особенно страны Западной Европы, и какие темпы роста у нас - мы вошли в четверку самых сильных стран по экономическому развитию с точки зрения паритета покупательной способности", - отметил Силуанов.