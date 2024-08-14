Рейтинг@Mail.ru
В ДНР завели дело после ДТП с велосипедистами и "КАМАЗом" - РИА Новости, 14.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:45 14.08.2024
https://ria.ru/20240814/dtp-1966270251.html
В ДНР завели дело после ДТП с велосипедистами и "КАМАЗом"
В ДНР завели дело после ДТП с велосипедистами и "КАМАЗом" - РИА Новости, 14.08.2024
В ДНР завели дело после ДТП с велосипедистами и "КАМАЗом"
Сотрудники следственного отдела ГСУ МВД по ДНР возбудили уголовное дело в отношении водителя "КАМАЗа", в ДТП с которым попала молодежная команда республики по... РИА Новости, 14.08.2024
2024-08-14T20:45
2024-08-14T20:45
юрий мартынов
донецкая народная республика
россия
донецк
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/16/1818719073_591:347:3092:1754_1920x0_80_0_0_7f85f38d993c1ecf079f5b3c52aadc24.jpg
ДОНЕЦК, 14 авг – РИА Новости. Сотрудники следственного отдела ГСУ МВД по ДНР возбудили уголовное дело в отношении водителя "КАМАЗа", в ДТП с которым попала молодежная команда республики по велоспорту, а одна из велогонщиц погибла, рассказали РИА Новости в пресс-службе МВД по ДНР. "Сотрудники специализированного следственного отдела по расследованию преступлений против безопасности движения и эксплуатации транспорта Главного следственного управления МВД по Донецкой Народной Республике возбудили уголовное дело в отношении водителя грузового автомобиля КАМАЗ, причастного к ДТП с несовершеннолетними, которое произошло 12 августа на Донецкой кольцевой автодороге", - говорится в сообщении ведомства. В отношении водителя грузовика возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека). Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет, отмечают в ведомстве. Ранее МВД республики сообщило в Telegram-канале, что в понедельник на Донецкой кольцевой автодороге произошло ДТП, в котором пострадала группа несовершеннолетних спортсменов-велосипедистов. По данным ведомства, в аварии пострадали семь подростков, два из которых были доставлены в больницу. Позднее и.о. министра молодежи, спорта и туризма ДНР Юрий Мартынов в своем Telegram-канале сообщил, что в результате ДТП скончалась 17-летняя спортсменка. Директор ГБУ СДЮСШОР ДНР по велоспорту Екатерина Свирщук рассказала журналистам, что пострадавшие на окружной дороге Донецка (ДКАД) велосипедисты передвигались с машиной технического сопровождения, она полностью закрывала их своими габаритами, правил дорожного движения они не нарушали. Автомобиль технического сопровождения, который следовал за группой велосипедистов, по словам тренера команды, которая в момент ДТП находилась в автомобиле, сумел собой прикрыть группу спортсменов от удара грузовика.
https://ria.ru/20240814/dtp-1966089330.html
https://ria.ru/20240813/dtp-1965974040.html
донецкая народная республика
россия
донецк
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/16/1818719073_361:0:3092:2048_1920x0_80_0_0_3f862b843dfc9e06327701ff2c213be9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
юрий мартынов, донецкая народная республика, россия, донецк, происшествия
Юрий Мартынов, Донецкая Народная Республика, Россия, Донецк, Происшествия
В ДНР завели дело после ДТП с велосипедистами и "КАМАЗом"

МВД ДНР возбудило дело после ДТП с велосипедистами и "КАМАЗом"

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль полиции
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 14.08.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Автомобиль полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 14 авг – РИА Новости. Сотрудники следственного отдела ГСУ МВД по ДНР возбудили уголовное дело в отношении водителя "КАМАЗа", в ДТП с которым попала молодежная команда республики по велоспорту, а одна из велогонщиц погибла, рассказали РИА Новости в пресс-службе МВД по ДНР.
"Сотрудники специализированного следственного отдела по расследованию преступлений против безопасности движения и эксплуатации транспорта Главного следственного управления МВД по Донецкой Народной Республике возбудили уголовное дело в отношении водителя грузового автомобиля КАМАЗ, причастного к ДТП с несовершеннолетними, которое произошло 12 августа на Донецкой кольцевой автодороге", - говорится в сообщении ведомства.
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 14.08.2024
На Урале госпитализировали пять человек после ДТП с автобусом
Вчера, 09:40
В отношении водителя грузовика возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека). Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет, отмечают в ведомстве.
Ранее МВД республики сообщило в Telegram-канале, что в понедельник на Донецкой кольцевой автодороге произошло ДТП, в котором пострадала группа несовершеннолетних спортсменов-велосипедистов. По данным ведомства, в аварии пострадали семь подростков, два из которых были доставлены в больницу. Позднее и.о. министра молодежи, спорта и туризма ДНР Юрий Мартынов в своем Telegram-канале сообщил, что в результате ДТП скончалась 17-летняя спортсменка.
Директор ГБУ СДЮСШОР ДНР по велоспорту Екатерина Свирщук рассказала журналистам, что пострадавшие на окружной дороге Донецка (ДКАД) велосипедисты передвигались с машиной технического сопровождения, она полностью закрывала их своими габаритами, правил дорожного движения они не нарушали. Автомобиль технического сопровождения, который следовал за группой велосипедистов, по словам тренера команды, которая в момент ДТП находилась в автомобиле, сумел собой прикрыть группу спортсменов от удара грузовика.
На месте ДТП с автомобилем каршеринга в Южном Бутово - РИА Новости, 1920, 13.08.2024
"Ситидрайв" раскрыл детали ДТП с арендованной машиной на юге Москвы
13 августа, 16:43
 
Юрий МартыновДонецкая Народная РеспубликаРоссияДонецкПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала