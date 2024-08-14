https://ria.ru/20240814/dtp-1966270251.html

В ДНР завели дело после ДТП с велосипедистами и "КАМАЗом"

В ДНР завели дело после ДТП с велосипедистами и "КАМАЗом" - РИА Новости, 14.08.2024

В ДНР завели дело после ДТП с велосипедистами и "КАМАЗом"

Сотрудники следственного отдела ГСУ МВД по ДНР возбудили уголовное дело в отношении водителя "КАМАЗа", в ДТП с которым попала молодежная команда республики по... РИА Новости, 14.08.2024

2024-08-14T20:45

2024-08-14T20:45

2024-08-14T20:45

юрий мартынов

донецкая народная республика

россия

донецк

происшествия

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ДОНЕЦК, 14 авг – РИА Новости. Сотрудники следственного отдела ГСУ МВД по ДНР возбудили уголовное дело в отношении водителя "КАМАЗа", в ДТП с которым попала молодежная команда республики по велоспорту, а одна из велогонщиц погибла, рассказали РИА Новости в пресс-службе МВД по ДНР. "Сотрудники специализированного следственного отдела по расследованию преступлений против безопасности движения и эксплуатации транспорта Главного следственного управления МВД по Донецкой Народной Республике возбудили уголовное дело в отношении водителя грузового автомобиля КАМАЗ, причастного к ДТП с несовершеннолетними, которое произошло 12 августа на Донецкой кольцевой автодороге", - говорится в сообщении ведомства. В отношении водителя грузовика возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека). Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет, отмечают в ведомстве. Ранее МВД республики сообщило в Telegram-канале, что в понедельник на Донецкой кольцевой автодороге произошло ДТП, в котором пострадала группа несовершеннолетних спортсменов-велосипедистов. По данным ведомства, в аварии пострадали семь подростков, два из которых были доставлены в больницу. Позднее и.о. министра молодежи, спорта и туризма ДНР Юрий Мартынов в своем Telegram-канале сообщил, что в результате ДТП скончалась 17-летняя спортсменка. Директор ГБУ СДЮСШОР ДНР по велоспорту Екатерина Свирщук рассказала журналистам, что пострадавшие на окружной дороге Донецка (ДКАД) велосипедисты передвигались с машиной технического сопровождения, она полностью закрывала их своими габаритами, правил дорожного движения они не нарушали. Автомобиль технического сопровождения, который следовал за группой велосипедистов, по словам тренера команды, которая в момент ДТП находилась в автомобиле, сумел собой прикрыть группу спортсменов от удара грузовика.

https://ria.ru/20240814/dtp-1966089330.html

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донецкая народная республика

россия

донецк

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юрий мартынов, донецкая народная республика, россия, донецк, происшествия