https://ria.ru/20240814/dtp-1966089330.html

На Урале госпитализировали пять человек после ДТП с автобусом

На Урале госпитализировали пять человек после ДТП с автобусом - РИА Новости, 14.08.2024

На Урале госпитализировали пять человек после ДТП с автобусом

Пять человек госпитализированы после столкновения легкового автомобиля и автобуса под Первоуральском, сообщает пресс-служба регионального Минздрава в... РИА Новости, 14.08.2024

2024-08-14T09:40

2024-08-14T09:40

2024-08-14T09:40

происшествия

первоуральск

свердловская область

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 авг – РИА Новости. Пять человек госпитализированы после столкновения легкового автомобиля и автобуса под Первоуральском, сообщает пресс-служба регионального Минздрава в Telegram-канале. По данным региональной прокуратуры, ранним утром во вторник на 7-м километре трассы "Первоуральск-Шаля" водитель легкового автомобиля Volkswagen Golf при обгоне по обочине не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с пассажирским автобусом "ПАЗ". По данным ведомства, в салоне автобуса на момент ДТП находились 9 пассажиров. "Пострадали пять человек. Бригадами Территориального центра медицины катастроф они госпитализированы в городскую больницу Первоуральска. Три женщины с ушибами и повреждением связок находятся в травматологическом отделении в состоянии средней степени тяжести. Двое уральцев с множественными повреждениями госпитализированы в отделение реанимации, их состояние врачи оценивают как тяжелое", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240813/dtp-1965974040.html

первоуральск

свердловская область

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происшествия, первоуральск, свердловская область