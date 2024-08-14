На Урале госпитализировали пять человек после ДТП с автобусом
Пять человек госпитализировали после ДТП с автобусом под Первоуральском
© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 авг – РИА Новости. Пять человек госпитализированы после столкновения легкового автомобиля и автобуса под Первоуральском, сообщает пресс-служба регионального Минздрава в Telegram-канале.
По данным региональной прокуратуры, ранним утром во вторник на 7-м километре трассы "Первоуральск-Шаля" водитель легкового автомобиля Volkswagen Golf при обгоне по обочине не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с пассажирским автобусом "ПАЗ". По данным ведомства, в салоне автобуса на момент ДТП находились 9 пассажиров.
"Пострадали пять человек. Бригадами Территориального центра медицины катастроф они госпитализированы в городскую больницу Первоуральска. Три женщины с ушибами и повреждением связок находятся в травматологическом отделении в состоянии средней степени тяжести. Двое уральцев с множественными повреждениями госпитализированы в отделение реанимации, их состояние врачи оценивают как тяжелое", - говорится в сообщении.
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