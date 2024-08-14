https://ria.ru/20240814/dtp-1966054147.html

В Калининграде автомобиль сбил пятерых пешеходов

В Калининграде автомобиль сбил пятерых пешеходов - РИА Новости, 14.08.2024

В Калининграде автомобиль сбил пятерых пешеходов

Полицейские в Калининграде работают на месте ДТП, в котором пострадали пять пешеходов, сообщает пресс-служба регионального УМВД в Telegram-канале. РИА Новости, 14.08.2024

2024-08-14T00:39

2024-08-14T00:39

2024-08-14T00:50

происшествия

калининград

россия

калининградская область

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КАЛИНИНГРАД, 14 авг — РИА Новости. Полицейские в Калининграде работают на месте ДТП, в котором пострадали пять пешеходов, сообщает пресс-служба регионального УМВД в Telegram-канале.Авария произошла около 22.00 на улице Черняховского."В Калининграде полицейские работают на месте ДТП, в котором пострадали пять пешеходов... По предварительной информации, водитель автомобиля Mercedes, не справившись с управлением, вылетел на тротуар и совершил наезд на пешеходов. В результате ДТП пострадало пять человек", - говорится в сообщении.Отмечается, что трое пешеходов, получившие тяжкий и средний вред здоровью, были госпитализированы с травмами, двоим назначено амбулаторное лечение.Ранее уже привлекавшийся к административной ответственности по статье 12.8.1 КоАП РФ 33-летний водитель после медицинского освидетельствования будет доставлен в отдел полиции.На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции. Полицейские устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего.

https://ria.ru/20240812/dtp-1965797068.html

https://ria.ru/20230312/dtp-1857351781.html

калининград

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происшествия, калининград, россия, калининградская область