https://ria.ru/20240814/dtp-1966054147.html
В Калининграде автомобиль сбил пятерых пешеходов
В Калининграде автомобиль сбил пятерых пешеходов - РИА Новости, 14.08.2024
В Калининграде автомобиль сбил пятерых пешеходов
Полицейские в Калининграде работают на месте ДТП, в котором пострадали пять пешеходов, сообщает пресс-служба регионального УМВД в Telegram-канале. РИА Новости, 14.08.2024
2024-08-14T00:39
2024-08-14T00:39
2024-08-14T00:50
происшествия
калининград
россия
калининградская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/1d/1770114719_0:290:3126:2048_1920x0_80_0_0_5f3764b3b6e7b03e12b9be32e914e854.jpg
КАЛИНИНГРАД, 14 авг — РИА Новости. Полицейские в Калининграде работают на месте ДТП, в котором пострадали пять пешеходов, сообщает пресс-служба регионального УМВД в Telegram-канале.Авария произошла около 22.00 на улице Черняховского."В Калининграде полицейские работают на месте ДТП, в котором пострадали пять пешеходов... По предварительной информации, водитель автомобиля Mercedes, не справившись с управлением, вылетел на тротуар и совершил наезд на пешеходов. В результате ДТП пострадало пять человек", - говорится в сообщении.Отмечается, что трое пешеходов, получившие тяжкий и средний вред здоровью, были госпитализированы с травмами, двоим назначено амбулаторное лечение.Ранее уже привлекавшийся к административной ответственности по статье 12.8.1 КоАП РФ 33-летний водитель после медицинского освидетельствования будет доставлен в отдел полиции.На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции. Полицейские устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего.
https://ria.ru/20240812/dtp-1965797068.html
https://ria.ru/20230312/dtp-1857351781.html
калининград
россия
калининградская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/1d/1770114719_198:0:2929:2048_1920x0_80_0_0_a6272b03414be7ebdbcfc2859f107bd8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, калининград, россия, калининградская область
Происшествия, Калининград, Россия, Калининградская область
В Калининграде автомобиль сбил пятерых пешеходов
УМВД: в Калининграде автомобиль выехал на тротуар и сбил пятерых пешеходов
КАЛИНИНГРАД, 14 авг — РИА Новости.
Полицейские в Калининграде работают на месте ДТП, в котором пострадали пять пешеходов, сообщает пресс-служба регионального УМВД в Telegram-канале
.
Авария произошла около 22.00 на улице Черняховского.
"В Калининграде полицейские работают на месте ДТП, в котором пострадали пять пешеходов... По предварительной информации, водитель автомобиля Mercedes, не справившись с управлением, вылетел на тротуар и совершил наезд на пешеходов. В результате ДТП пострадало пять человек", - говорится в сообщении.
Отмечается, что трое пешеходов, получившие тяжкий и средний вред здоровью, были госпитализированы с травмами, двоим назначено амбулаторное лечение.
Ранее уже привлекавшийся к административной ответственности по статье 12.8.1 КоАП РФ
33-летний водитель после медицинского освидетельствования будет доставлен в отдел полиции.
На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции. Полицейские устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего.