https://ria.ru/20240814/drug-1966083869.html
Друг детства командира ВСУ, напавшего на Курскую область, рассказал о нем
Друг детства командира ВСУ, напавшего на Курскую область, рассказал о нем - РИА Новости, 14.08.2024
Друг детства командира ВСУ, напавшего на Курскую область, рассказал о нем
Живущий в России друг детства командира ВСУ Эмиля Ишкулова — фигуранта уголовного дела о нападении на Курскую область — рассказал РИА Новости, что тот был... РИА Новости, 14.08.2024
2024-08-14T09:07
2024-08-14T09:07
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МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Живущий в России друг детства командира ВСУ Эмиля Ишкулова — фигуранта уголовного дела о нападении на Курскую область — рассказал РИА Новости, что тот был обычным парнем и всегда мечтал стать военным. "Ничем сверхъестественным не выделялся. Мечтал всегда быть военным, пошел в институт. Не помню, в каком конкретно учреждении учился, поступил в военное в Одессе. Играли в волейбол, футбол на пляже. В студенческие годы мы общались, учились в вузах мы в разных городах", — сказал собеседник агентства.Он отметил, что Ишкулов заканчивал школу в Скадовске и, вероятно, родом из этого же города.Друга детства Ишкулова зовут Дмитрий, ему 38 лет, он проживает в России. Ишкулов младше его на два года. Они учились в одной школе, но общение давно прервалось.Эмиль Ишкулов командует 80-й отдельной десантно-штурмовой бригадой ВСУ — одним из формирований, которое вторглось на территорию Курской области. Следственный комитет возбудил против Ишкулова и командира 22-й отдельной механизированной бригады Владимира Пипко уголовное дело, их подозревают в совершении террористического акта, убийстве и покушении на убийство.Утром 6 августа подразделения ВСУ попытались захватить участок территории Суджанского района Курской области. Начальник Генштаба Валерий Герасимов доложил президенту, что военные остановили их продвижение. Он подчеркнул, что операция в Курской области завершится разгромом противника и выходом на госграницу.Как заявил Владимир Путин, этой атакой киевский режим пытается улучшить переговорные позиции в будущем, остановить наступление российских войск в Донбассе и дестабилизировать внутриполитическую ситуацию в самой России. Тем не менее противник получит достойный ответ, а все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты, подчеркнул президент.
https://ria.ru/20240813/rkhbz-1965971254.html
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происшествия, одесса, россия, курская область, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Одесса, Россия, Курская область, Следственный комитет России (СК РФ)
Друг детства командира ВСУ, напавшего на Курскую область, рассказал о нем
Друг детства: напавший на Курскую область командир ВСУ Ишкулов учился в Одессе
МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Живущий в России друг детства командира ВСУ Эмиля Ишкулова — фигуранта уголовного дела о нападении на Курскую область — рассказал РИА Новости, что тот был обычным парнем и всегда мечтал стать военным.
«
"Ничем сверхъестественным не выделялся. Мечтал всегда быть военным, пошел в институт. Не помню, в каком конкретно учреждении учился, поступил в военное в Одессе. Играли в волейбол, футбол на пляже. В студенческие годы мы общались, учились в вузах мы в разных городах", — сказал собеседник агентства.
Он отметил, что Ишкулов заканчивал школу в Скадовске и, вероятно, родом из этого же города.
Друга детства Ишкулова зовут Дмитрий, ему 38 лет, он проживает в России. Ишкулов младше его на два года. Они учились в одной школе, но общение давно прервалось.
Эмиль Ишкулов командует 80-й отдельной десантно-штурмовой бригадой ВСУ — одним из формирований, которое вторглось на территорию Курской области. Следственный комитет возбудил против Ишкулова и командира 22-й отдельной механизированной бригады Владимира Пипко уголовное дело, их подозревают в совершении террористического акта, убийстве и покушении на убийство.
Утром 6 августа подразделения ВСУ попытались захватить участок территории Суджанского района Курской области. Начальник Генштаба Валерий Герасимов доложил президенту, что военные остановили их продвижение. Он подчеркнул, что операция в Курской области завершится разгромом противника и выходом на госграницу.
Как заявил Владимир Путин, этой атакой киевский режим пытается улучшить переговорные позиции в будущем, остановить наступление российских войск в Донбассе и дестабилизировать внутриполитическую ситуацию в самой России. Тем не менее противник получит достойный ответ, а все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты, подчеркнул президент.