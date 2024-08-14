https://ria.ru/20240814/drug-1966070158.html

Друг детства командира ВСУ Ишкулова рассказал о нем

Друг детства командира ВСУ Ишкулова рассказал о нем - РИА Новости, 14.08.2024

Друг детства командира ВСУ Ишкулова рассказал о нем

Корреспондент РИА Новости нашел друга детства фигуранта уголовного дела о нападении на Курскую область командира ВСУ Эмиля Ишкулова, который рассказал, что... РИА Новости, 14.08.2024

2024-08-14T06:10

2024-08-14T06:10

2024-08-14T08:26

специальная военная операция на украине

россия

курская область

брянская область

владимир путин

валерий герасимов

вооруженные силы украины

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Корреспондент РИА Новости нашел друга детства фигуранта уголовного дела о нападении на Курскую область командира ВСУ Эмиля Ишкулова, который рассказал, что учился с Ишкуловым в одной школе и был знаком с его матерью. Мужчину зовут Дмитрий, ему 38 лет, он проживает в России. "Он (Ишкулов – ред.) на два года младше меня. Мы учились в одной школе, грубо говоря, друг детства. Мать его знал. Обычная женщина, которая всегда беспокоилась, где ее ребенок, ближе с ней не общались", - сказал Дмитрий. Он отметил, что не знает, есть ли у Ишкулова собственная семья, потому что общение давно прервалось. Как сообщил ранее СК РФ, против представителя командования 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады Эмиля Ишкулова возбуждено уголовное дело о нападении на Курскую область, он подозревается в совершении террористического акта, убийстве и покушении на убийство. Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 13 августа Минобороны РФ, украинские войска за все время боевых действий на курском направлении потеряли более 2 030 военнослужащих, 35 танков и 31 бронетранспортер. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.

https://ria.ru/20240813/plennyy-1965882054.html

https://ria.ru/20240813/ukraina-1966035678.html

https://ria.ru/20240813/plan-1965775331.html

россия

курская область

брянская область

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россия, курская область, брянская область, владимир путин, валерий герасимов, вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф), общество