Друг детства командира ВСУ Ишкулова рассказал о нем
Корреспондент РИА Новости нашел друга детства командира ВСУ Эмиля Ишкулова
© Фото : официальный Telegram-канал врио губернатора Курской областиПоследствия обстрела города Суджа в Курской области
Последствия обстрела города Суджа в Курской области. Архивное фото
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Корреспондент РИА Новости нашел друга детства фигуранта уголовного дела о нападении на Курскую область командира ВСУ Эмиля Ишкулова, который рассказал, что учился с Ишкуловым в одной школе и был знаком с его матерью.
Мужчину зовут Дмитрий, ему 38 лет, он проживает в России.
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"Он (Ишкулов – ред.) на два года младше меня. Мы учились в одной школе, грубо говоря, друг детства. Мать его знал. Обычная женщина, которая всегда беспокоилась, где ее ребенок, ближе с ней не общались", - сказал Дмитрий.
Он отметил, что не знает, есть ли у Ишкулова собственная семья, потому что общение давно прервалось.
Как сообщил ранее СК РФ, против представителя командования 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады Эмиля Ишкулова возбуждено уголовное дело о нападении на Курскую область, он подозревается в совершении террористического акта, убийстве и покушении на убийство.
Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу.
Как сообщило 13 августа Минобороны РФ, украинские войска за все время боевых действий на курском направлении потеряли более 2 030 военнослужащих, 35 танков и 31 бронетранспортер.
Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
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