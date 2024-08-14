https://ria.ru/20240814/drony-1966156869.html
Саперы изучили схему изготовления боеприпасов для сброса с FPV-дронов ВСУ
Саперы изучили схему изготовления боеприпасов для сброса с FPV-дронов ВСУ - РИА Новости, 14.08.2024
Саперы изучили схему изготовления боеприпасов для сброса с FPV-дронов ВСУ
Саперы Вооруженных сил России на запорожском направлении изучили схему изготовления боеприпасов для сброса с БПЛА, которую используют ВСУ, рассказал РИА Новости РИА Новости, 14.08.2024
2024-08-14T14:24
2024-08-14T14:24
2024-08-14T14:39
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МЕЛИТОПОЛЬ, 14 авг – РИА Новости. Саперы Вооруженных сил России на запорожском направлении изучили схему изготовления боеприпасов для сброса с БПЛА, которую используют ВСУ, рассказал РИА Новости инструктор, офицер представительства по разминированию Запорожской и Херсонской области с позывным "Рубин". "Принципиальная схема сбросов с FPV-дронов остается идентичной. Она нами полностью изучена. В курсы обучения данные моменты включены… на курсах подготовки специалистов по разминированию занятия по данному направлению проводятся. Отдельные занятия по сбросам", - сказал "Рубин". Он отметил, что ВСУ используют систему автономного подрыва боеприпаса, сброшенного с БПЛА, и предположил, что подобную технологию могли передать специалисты НАТО. "Сбрасывается, например, мина ПТМ3 (противотанковая мина производства СССР - ред.) с "джоником" (датчик цели для подрыва боеприпаса – ред.). Первые моменты применения противником данных средств саперы еще не были знакомы с данной системой, могли подходить к объекту, и происходило срабатывание взрывоопасного предмета…он (датчик цели – ред.) срабатывает от изменения магнитного поля", - поведал "Рубин".
https://ria.ru/20240312/dron-1932533804.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, херсонская область , вооруженные силы украины, нато, безопасность, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Россия, Херсонская область , Вооруженные силы Украины, НАТО, Безопасность, Вооруженные силы РФ
Саперы изучили схему изготовления боеприпасов для сброса с FPV-дронов ВСУ
Саперы ВС РФ изучили схему изготовления боеприпасов для сброса с FPV-дронов ВСУ