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В Германии задали вопрос Байдену после его заявления о Путине

В Германии задали вопрос Байдену после его заявления о Путине - РИА Новости, 14.08.2024

В Германии задали вопрос Байдену после его заявления о Путине

Немецкий бизнесмен и бывший владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком задал в соцсети X вопрос президенту США Джо Байдену после его слов о главе РИА Новости, 14.08.2024

2024-08-14T09:10

2024-08-14T09:10

2024-08-14T16:55

в мире

владимир путин

россия

джо байден

украина

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МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Немецкий бизнесмен и бывший владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком задал в соцсети X вопрос президенту США Джо Байдену после его слов о главе России Владимире Путине. "Что? Как? Байден сказал, что Путин уже проиграл войну", — так он отреагировал на статью NYT с заголовком, что победа у президента России в руках. Байден не единожды делал необоснованные заявления о грозящем России поражении. Так в феврале 2023 года он утверждал, что у Путина "нет никакого шанса справиться, так как он уже потерял Украину". В июле этого года, на саммите НАТО он заявил, что Россия проигрывает в конфликте на Украине.Накануне газета NYT написала, что предложения российского лидера по урегулированию конфликта на Украине кажутся наиболее реалистичными. По мнению автора публикации, победа находится в пределах досягаемости главы России вне зависимости от того, кто возглавит США после предстоящих выборов. В июне Путин выступил с новыми мирными предложениями по Украине. Так, Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода ВСУ с территории новых российских регионов. Кроме того, Киев должен объявить об отказе от намерений вступить в НАТО и провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус.

https://ria.ru/20240814/merkuris-1966120684.html

https://ria.ru/20240814/alaudinov-1966127830.html

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