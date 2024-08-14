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В Германии задали вопрос Байдену после его заявления о Путине - РИА Новости, 14.08.2024
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09:10 14.08.2024 (обновлено: 16:55 14.08.2024)
https://ria.ru/20240814/dotkom-1966084299.html
В Германии задали вопрос Байдену после его заявления о Путине
В Германии задали вопрос Байдену после его заявления о Путине - РИА Новости, 14.08.2024
В Германии задали вопрос Байдену после его заявления о Путине
Немецкий бизнесмен и бывший владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком задал в соцсети X вопрос президенту США Джо Байдену после его слов о главе РИА Новости, 14.08.2024
2024-08-14T09:10
2024-08-14T16:55
в мире
владимир путин
россия
джо байден
украина
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Немецкий бизнесмен и бывший владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком задал в соцсети X вопрос президенту США Джо Байдену после его слов о главе России Владимире Путине. "Что? Как? Байден сказал, что Путин уже проиграл войну", — так он отреагировал на статью NYT с заголовком, что победа у президента России в руках. Байден не единожды делал необоснованные заявления о грозящем России поражении. Так в феврале 2023 года он утверждал, что у Путина "нет никакого шанса справиться, так как он уже потерял Украину". В июле этого года, на саммите НАТО он заявил, что Россия проигрывает в конфликте на Украине.Накануне газета NYT написала, что предложения российского лидера по урегулированию конфликта на Украине кажутся наиболее реалистичными. По мнению автора публикации, победа находится в пределах досягаемости главы России вне зависимости от того, кто возглавит США после предстоящих выборов. В июне Путин выступил с новыми мирными предложениями по Украине. Так, Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода ВСУ с территории новых российских регионов. Кроме того, Киев должен объявить об отказе от намерений вступить в НАТО и провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус.
https://ria.ru/20240814/merkuris-1966120684.html
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в мире, владимир путин, россия, джо байден, украина, вооруженные силы украины
В мире, Владимир Путин, Россия, Джо Байден, Украина, Вооруженные силы Украины
В Германии задали вопрос Байдену после его заявления о Путине

Дотком задал вопрос Байдену после его заявления о Путине и Украине

© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 14.08.2024
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Джо Байден. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Немецкий бизнесмен и бывший владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком задал в соцсети X вопрос президенту США Джо Байдену после его слов о главе России Владимире Путине.

"Что? Как? Байден сказал, что Путин уже проиграл войну", — так он отреагировал на статью NYT с заголовком, что победа у президента России в руках.
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Байден не единожды делал необоснованные заявления о грозящем России поражении. Так в феврале 2023 года он утверждал, что у Путина "нет никакого шанса справиться, так как он уже потерял Украину". В июле этого года, на саммите НАТО он заявил, что Россия проигрывает в конфликте на Украине.

Накануне газета NYT написала, что предложения российского лидера по урегулированию конфликта на Украине кажутся наиболее реалистичными. По мнению автора публикации, победа находится в пределах досягаемости главы России вне зависимости от того, кто возглавит США после предстоящих выборов.

В июне Путин выступил с новыми мирными предложениями по Украине. Так, Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода ВСУ с территории новых российских регионов. Кроме того, Киев должен объявить об отказе от намерений вступить в НАТО и провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус.
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В миреВладимир ПутинРоссияДжо БайденУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
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