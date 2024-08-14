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В Совфеде назвали просьбу ООН о доступе в Курскую область плохой идеей - РИА Новости, 14.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:03 14.08.2024 (обновлено: 15:53 14.08.2024)
https://ria.ru/20240814/dostup-1966151754.html
В Совфеде назвали просьбу ООН о доступе в Курскую область плохой идеей
В Совфеде назвали просьбу ООН о доступе в Курскую область плохой идеей - РИА Новости, 14.08.2024
В Совфеде назвали просьбу ООН о доступе в Курскую область плохой идеей
Просьба Управления верховного комиссара ООН по правам человека о доступе в Курскую область в данный момент трудно осуществима, поскольку правозащитникам никто... РИА Новости, 14.08.2024
2024-08-14T14:03
2024-08-14T15:53
специальная военная операция на украине
россия
курская область
владимир джабаров
оон
вооруженные силы украины
в мире
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МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Просьба Управления верховного комиссара ООН по правам человека о доступе в Курскую область в данный момент трудно осуществима, поскольку правозащитникам никто не сможет обеспечить должную безопасность, заявил первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров в Telegram-канале. УВКПЧ ООН в среду попросило Россию предоставить доступ в Курскую область для проверки утверждений о нарушениях прав человека украинскими военными. "Это не очень хорошая идея. Там идут бои, там идёт зачистка территорий, и безопасность этим правозащитникам сейчас обеспечить никто не может", - написал он. Сенатор также отметил, что это может быть специально подготовленной акцией, чтобы, наоборот, обелить украинские вооружённые силы и "налить грязь" на ВС РФ. "Мне эта идея не нравится", - резюмировал Джабаров. Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что российской стороне хочется надеяться, что просьба о доступе в Курскую область не является перформансом. По ее словам, Россия на протяжении многих лет говорила о нарушениях прав человека со стороны киевского режима, но желание разобраться у ООН появилось только сейчас. Дипломат подчеркнула, что действия Киева в Курской области - уже не нарушение прав человека, а террористические акты со стороны Украины. Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 13 августа Минобороны РФ, украинские войска за все время боевых действий на курском направлении потеряли более 2 030 военнослужащих, 35 танков и 31 бронетранспортер. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
https://ria.ru/20240814/ukraina-1965955368.html
https://ria.ru/20240813/ukraina-1965816448.html
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россия, курская область, владимир джабаров, оон, вооруженные силы украины, в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, Курская область, Владимир Джабаров, ООН, Вооруженные силы Украины, В мире
В Совфеде назвали просьбу ООН о доступе в Курскую область плохой идеей

Сенатор Джабаров назвал просьбу ООН о доступе в Курскую область плохой идеей

© РИА Новости / Пресс-служба врио губернатора Курской области | Перейти в медиабанкПоврежденное здание в городе Судже после ночного интенсивного обстрела со стороны боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ)
Поврежденное здание в городе Судже после ночного интенсивного обстрела со стороны боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ) - РИА Новости, 1920, 14.08.2024
© РИА Новости / Пресс-служба врио губернатора Курской области
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Поврежденное здание в городе Судже после ночного интенсивного обстрела со стороны боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ). Архивное фото
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МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Просьба Управления верховного комиссара ООН по правам человека о доступе в Курскую область в данный момент трудно осуществима, поскольку правозащитникам никто не сможет обеспечить должную безопасность, заявил первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров в Telegram-канале.
УВКПЧ ООН в среду попросило Россию предоставить доступ в Курскую область для проверки утверждений о нарушениях прав человека украинскими военными.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 14.08.2024
Никаких переговоров. Украины просто не должно быть
Вчера, 08:00
"Это не очень хорошая идея. Там идут бои, там идёт зачистка территорий, и безопасность этим правозащитникам сейчас обеспечить никто не может", - написал он.
Сенатор также отметил, что это может быть специально подготовленной акцией, чтобы, наоборот, обелить украинские вооружённые силы и "налить грязь" на ВС РФ.
"Мне эта идея не нравится", - резюмировал Джабаров.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что российской стороне хочется надеяться, что просьба о доступе в Курскую область не является перформансом. По ее словам, Россия на протяжении многих лет говорила о нарушениях прав человека со стороны киевского режима, но желание разобраться у ООН появилось только сейчас. Дипломат подчеркнула, что действия Киева в Курской области - уже не нарушение прав человека, а террористические акты со стороны Украины.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 13.08.2024
"Суджа" наносит ответный удар Украине
13 августа, 08:00
Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу.
Как сообщило 13 августа Минобороны РФ, украинские войска за все время боевых действий на курском направлении потеряли более 2 030 военнослужащих, 35 танков и 31 бронетранспортер.
Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 10.08.2024
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10 августа, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияКурская областьВладимир ДжабаровООНВооруженные силы УкраиныВ мире
 
 
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