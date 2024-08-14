В Совфеде назвали просьбу ООН о доступе в Курскую область плохой идеей
Сенатор Джабаров назвал просьбу ООН о доступе в Курскую область плохой идеей
© РИА Новости / Пресс-служба врио губернатора Курской области | Перейти в медиабанкПоврежденное здание в городе Судже после ночного интенсивного обстрела со стороны боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ)
Поврежденное здание в городе Судже после ночного интенсивного обстрела со стороны боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ). Архивное фото
МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Просьба Управления верховного комиссара ООН по правам человека о доступе в Курскую область в данный момент трудно осуществима, поскольку правозащитникам никто не сможет обеспечить должную безопасность, заявил первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров в Telegram-канале.
УВКПЧ ООН в среду попросило Россию предоставить доступ в Курскую область для проверки утверждений о нарушениях прав человека украинскими военными.
"Это не очень хорошая идея. Там идут бои, там идёт зачистка территорий, и безопасность этим правозащитникам сейчас обеспечить никто не может", - написал он.
Сенатор также отметил, что это может быть специально подготовленной акцией, чтобы, наоборот, обелить украинские вооружённые силы и "налить грязь" на ВС РФ.
"Мне эта идея не нравится", - резюмировал Джабаров.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что российской стороне хочется надеяться, что просьба о доступе в Курскую область не является перформансом. По ее словам, Россия на протяжении многих лет говорила о нарушениях прав человека со стороны киевского режима, но желание разобраться у ООН появилось только сейчас. Дипломат подчеркнула, что действия Киева в Курской области - уже не нарушение прав человека, а террористические акты со стороны Украины.
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Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу.
Как сообщило 13 августа Минобороны РФ, украинские войска за все время боевых действий на курском направлении потеряли более 2 030 военнослужащих, 35 танков и 31 бронетранспортер.
Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
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