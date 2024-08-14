https://ria.ru/20240814/dostup-1966151754.html

В Совфеде назвали просьбу ООН о доступе в Курскую область плохой идеей

В Совфеде назвали просьбу ООН о доступе в Курскую область плохой идеей - РИА Новости, 14.08.2024

В Совфеде назвали просьбу ООН о доступе в Курскую область плохой идеей

Просьба Управления верховного комиссара ООН по правам человека о доступе в Курскую область в данный момент трудно осуществима, поскольку правозащитникам никто... РИА Новости, 14.08.2024

2024-08-14T14:03

2024-08-14T14:03

2024-08-14T15:53

специальная военная операция на украине

россия

курская область

владимир джабаров

оон

вооруженные силы украины

в мире

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МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Просьба Управления верховного комиссара ООН по правам человека о доступе в Курскую область в данный момент трудно осуществима, поскольку правозащитникам никто не сможет обеспечить должную безопасность, заявил первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров в Telegram-канале. УВКПЧ ООН в среду попросило Россию предоставить доступ в Курскую область для проверки утверждений о нарушениях прав человека украинскими военными. "Это не очень хорошая идея. Там идут бои, там идёт зачистка территорий, и безопасность этим правозащитникам сейчас обеспечить никто не может", - написал он. Сенатор также отметил, что это может быть специально подготовленной акцией, чтобы, наоборот, обелить украинские вооружённые силы и "налить грязь" на ВС РФ. "Мне эта идея не нравится", - резюмировал Джабаров. Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что российской стороне хочется надеяться, что просьба о доступе в Курскую область не является перформансом. По ее словам, Россия на протяжении многих лет говорила о нарушениях прав человека со стороны киевского режима, но желание разобраться у ООН появилось только сейчас. Дипломат подчеркнула, что действия Киева в Курской области - уже не нарушение прав человека, а террористические акты со стороны Украины. Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 13 августа Минобороны РФ, украинские войска за все время боевых действий на курском направлении потеряли более 2 030 военнослужащих, 35 танков и 31 бронетранспортер. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.

https://ria.ru/20240814/ukraina-1965955368.html

https://ria.ru/20240813/ukraina-1965816448.html

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россия, курская область, владимир джабаров, оон, вооруженные силы украины, в мире