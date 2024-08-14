https://ria.ru/20240814/dorogi-1966258160.html

Тюменской области нужно 2,7 млрд руб на ремонт дорог после паводка

Тюменской области нужно 2,7 млрд руб на ремонт дорог после паводка - РИА Новости, 14.08.2024

Тюменской области нужно 2,7 млрд руб на ремонт дорог после паводка

Тюменской области, пережившей в этом году серьезный паводок на реках Ишим, Тобол и Иртыш, требуется не менее 2,7 миллиарда рублей на восстановление разрушенных... РИА Новости, 14.08.2024

2024-08-14T19:27

2024-08-14T19:27

2024-08-14T19:27

тюменская область

тюменская область

ишим (река)

тобол (река)

александр моор

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ТЮМЕНЬ, 14 авг – РИА Новости. Тюменской области, пережившей в этом году серьезный паводок на реках Ишим, Тобол и Иртыш, требуется не менее 2,7 миллиарда рублей на восстановление разрушенных и поврежденных большой водой дорог, региональные власти рассчитывают на финансовую поддержку из федерального бюджета, заявил глава региона Александр Моор. По словам Моора, во время половодья более двухсот объектов дорог и двадцать восемь мостов в регионе было потоплено или затоплено - где-то просто подмыло обочины, где-то требуется восстановление полотна. В некоторых случаях, как в селе Казанском, ишимской деревне Синицына и ряде других населенных пунктов, дороги перекапывали специально, чтобы вода проходила и не размывала дамбы. "Мы все подтопленные участки по мере их освобождения от воды прошли, составили ведомости и сделали предварительный расчет затрат на восстановление. Подали документы нашим федеральным коллегам с надеждой, что часть затрат будет компенсирована нам из федерального бюджета. Общая сумма пока расчетная, составляет 2 миллиарда 700 миллионов рублей", - сообщил Александр Моор в время пресс-конференции, приуроченной к 80-летию региона. По словам губернатора, самые первоочередные меры по восстановлению дорог, являющихся ключевыми и связывающих большие населенные пункты, власти уже предприняли. На эти цели из областного бюджета было выделено почти 500 миллионов рублей. Режим ЧС по паводку в Тюменской области ввели 8 апреля. На реке Ишим, где расположено пять муниципалитетов, в этом году был максимальный подъем уровня воды за всю историю наблюдений. На реках Тобол и Иртыш уровень воды тоже был высоким, но исторического подъема там не случилось. В июньском интервью РИА Новости Моор сообщил, что пик паводка регион пережил благодаря своевременно принятым превентивным мерам с наименьшими потерями, чем они могли быть.

https://radiosputnik.ru/20240808/vyplaty-1964923046.html

https://ria.ru/20240801/kontrakty-1963497866.html

тюменская область

ишим (река)

тобол (река)

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тюменская область, ишим (река), тобол (река), александр моор