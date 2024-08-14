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Тюменской области нужно 2,7 млрд руб на ремонт дорог после паводка - РИА Новости, 14.08.2024
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Иллюстрация - Тюменская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Тюменская область
 
19:27 14.08.2024
https://ria.ru/20240814/dorogi-1966258160.html
Тюменской области нужно 2,7 млрд руб на ремонт дорог после паводка
Тюменской области нужно 2,7 млрд руб на ремонт дорог после паводка - РИА Новости, 14.08.2024
Тюменской области нужно 2,7 млрд руб на ремонт дорог после паводка
Тюменской области, пережившей в этом году серьезный паводок на реках Ишим, Тобол и Иртыш, требуется не менее 2,7 миллиарда рублей на восстановление разрушенных... РИА Новости, 14.08.2024
2024-08-14T19:27
2024-08-14T19:27
тюменская область
тюменская область
ишим (река)
тобол (река)
александр моор
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ТЮМЕНЬ, 14 авг – РИА Новости. Тюменской области, пережившей в этом году серьезный паводок на реках Ишим, Тобол и Иртыш, требуется не менее 2,7 миллиарда рублей на восстановление разрушенных и поврежденных большой водой дорог, региональные власти рассчитывают на финансовую поддержку из федерального бюджета, заявил глава региона Александр Моор. По словам Моора, во время половодья более двухсот объектов дорог и двадцать восемь мостов в регионе было потоплено или затоплено - где-то просто подмыло обочины, где-то требуется восстановление полотна. В некоторых случаях, как в селе Казанском, ишимской деревне Синицына и ряде других населенных пунктов, дороги перекапывали специально, чтобы вода проходила и не размывала дамбы. "Мы все подтопленные участки по мере их освобождения от воды прошли, составили ведомости и сделали предварительный расчет затрат на восстановление. Подали документы нашим федеральным коллегам с надеждой, что часть затрат будет компенсирована нам из федерального бюджета. Общая сумма пока расчетная, составляет 2 миллиарда 700 миллионов рублей", - сообщил Александр Моор в время пресс-конференции, приуроченной к 80-летию региона. По словам губернатора, самые первоочередные меры по восстановлению дорог, являющихся ключевыми и связывающих большие населенные пункты, власти уже предприняли. На эти цели из областного бюджета было выделено почти 500 миллионов рублей. Режим ЧС по паводку в Тюменской области ввели 8 апреля. На реке Ишим, где расположено пять муниципалитетов, в этом году был максимальный подъем уровня воды за всю историю наблюдений. На реках Тобол и Иртыш уровень воды тоже был высоким, но исторического подъема там не случилось. В июньском интервью РИА Новости Моор сообщил, что пик паводка регион пережил благодаря своевременно принятым превентивным мерам с наименьшими потерями, чем они могли быть.
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тюменская область
ишим (река)
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тюменская область, ишим (река), тобол (река), александр моор
Тюменская область, Тюменская область, Ишим (река), Тобол (река), Александр Моор
Тюменской области нужно 2,7 млрд руб на ремонт дорог после паводка

Тюменской области нужно 2,7 млрд руб на ремонт дорог после паводка

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкГород Тюмень
Город Тюмень - РИА Новости, 1920, 14.08.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Город Тюмень. Архивное фото
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ТЮМЕНЬ, 14 авг – РИА Новости. Тюменской области, пережившей в этом году серьезный паводок на реках Ишим, Тобол и Иртыш, требуется не менее 2,7 миллиарда рублей на восстановление разрушенных и поврежденных большой водой дорог, региональные власти рассчитывают на финансовую поддержку из федерального бюджета, заявил глава региона Александр Моор.
По словам Моора, во время половодья более двухсот объектов дорог и двадцать восемь мостов в регионе было потоплено или затоплено - где-то просто подмыло обочины, где-то требуется восстановление полотна. В некоторых случаях, как в селе Казанском, ишимской деревне Синицына и ряде других населенных пунктов, дороги перекапывали специально, чтобы вода проходила и не размывала дамбы.
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"Мы все подтопленные участки по мере их освобождения от воды прошли, составили ведомости и сделали предварительный расчет затрат на восстановление. Подали документы нашим федеральным коллегам с надеждой, что часть затрат будет компенсирована нам из федерального бюджета. Общая сумма пока расчетная, составляет 2 миллиарда 700 миллионов рублей", - сообщил Александр Моор в время пресс-конференции, приуроченной к 80-летию региона.
По словам губернатора, самые первоочередные меры по восстановлению дорог, являющихся ключевыми и связывающих большие населенные пункты, власти уже предприняли. На эти цели из областного бюджета было выделено почти 500 миллионов рублей.
Режим ЧС по паводку в Тюменской области ввели 8 апреля. На реке Ишим, где расположено пять муниципалитетов, в этом году был максимальный подъем уровня воды за всю историю наблюдений. На реках Тобол и Иртыш уровень воды тоже был высоким, но исторического подъема там не случилось. В июньском интервью РИА Новости Моор сообщил, что пик паводка регион пережил благодаря своевременно принятым превентивным мерам с наименьшими потерями, чем они могли быть.
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Тюменская областьТюменская областьИшим (река)Тобол (река)Александр Моор
 
 
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