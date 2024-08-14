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В Донецке при сбросе боеприпаса с дрона пострадала женщина
В Донецке при сбросе боеприпаса с дрона пострадала женщина - РИА Новости, 14.08.2024
В Донецке при сбросе боеприпаса с дрона пострадала женщина
Мирная жительница получила ранение в результате сброса боеприпаса с беспилотника ВСУ в Петровском районе Донецка, сообщило в Telegram-канале представительство... РИА Новости, 14.08.2024
2024-08-14T12:27
2024-08-14T12:27
2024-08-14T12:27
специальная военная операция на украине
петровский район
донецк
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ДОНЕЦК, 14 авг – РИА Новости. Мирная жительница получила ранение в результате сброса боеприпаса с беспилотника ВСУ в Петровском районе Донецка, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины. "Город Донецк (Петровский район): в результате сброса взрывоопасного предмета с беспилотного летательного аппарата ранена женщина 1997 года рождения", - говорится в сообщении. Ранее сообщалось, что в 6.00 украинские войска обстреляли с беспилотника Петровский район Донецка. Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
https://ria.ru/20240605/doroga-1950545325.html
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петровский район, донецк, донецкая народная республика, происшествия, сцкк
Специальная военная операция на Украине, Петровский район, Донецк, Донецкая Народная Республика, Происшествия, СЦКК
В Донецке при сбросе боеприпаса с дрона пострадала женщина
Представительство ДНР: при обстреле Донецка с беспилотника пострадала женщина