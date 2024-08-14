https://ria.ru/20240814/dolgi-1966068697.html
Долги рэпера Face* за два месяца выросли на 60 тысяч рублей
Долги рэпера Face* за два месяца выросли на 60 тысяч рублей - РИА Новости, 14.08.2024
Долги рэпера Face* за два месяца выросли на 60 тысяч рублей
Сумма задолженности рэпера Face Ивана Дремина* увеличилась на 60 тысяч рублей за последние два месяца, следует из документов, которые есть в распоряжении РИА... РИА Новости, 14.08.2024
2024-08-14T05:44
2024-08-14T05:44
2024-08-14T05:44
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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Сумма задолженности рэпера Face Ивана Дремина* увеличилась на 60 тысяч рублей за последние два месяца, следует из документов, которые есть в распоряжении РИА Новости. В августе 2023 года Кировский суд Уфы оштрафовал Дремина* на 30 тысяч рублей за непредоставление отчета о деятельности иноагента. На данный момент долг Face* увеличился на 60 тысяч рублей и составил 93 178 рублей. Рэпер должен 88 978 рублей штрафа, а также 4,2 тысячи рублей в виде исполнительского сбора. В апреле 2022 года Минюст РФ включил Дремина* в реестр иностранных СМИ, выполняющих функции иностранного агента.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента
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уфа, россия, происшествия
Уфа, Россия, Происшествия
Долги рэпера Face* за два месяца выросли на 60 тысяч рублей
Долг рэпера Face в России вырос за последние месяцы и превысил 93 тысячи рублей