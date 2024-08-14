Рейтинг@Mail.ru
Долги рэпера Face* за два месяца выросли на 60 тысяч рублей - РИА Новости, 14.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:44 14.08.2024
https://ria.ru/20240814/dolgi-1966068697.html
Долги рэпера Face* за два месяца выросли на 60 тысяч рублей
Долги рэпера Face* за два месяца выросли на 60 тысяч рублей - РИА Новости, 14.08.2024
Долги рэпера Face* за два месяца выросли на 60 тысяч рублей
Сумма задолженности рэпера Face Ивана Дремина* увеличилась на 60 тысяч рублей за последние два месяца, следует из документов, которые есть в распоряжении РИА... РИА Новости, 14.08.2024
2024-08-14T05:44
2024-08-14T05:44
уфа
россия
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/09/1877135328_0:0:2232:1255_1920x0_80_0_0_2a50c5cc2eebd0befd739f2e2253cee4.jpg
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Сумма задолженности рэпера Face Ивана Дремина* увеличилась на 60 тысяч рублей за последние два месяца, следует из документов, которые есть в распоряжении РИА Новости. В августе 2023 года Кировский суд Уфы оштрафовал Дремина* на 30 тысяч рублей за непредоставление отчета о деятельности иноагента. На данный момент долг Face* увеличился на 60 тысяч рублей и составил 93 178 рублей. Рэпер должен 88 978 рублей штрафа, а также 4,2 тысячи рублей в виде исполнительского сбора. В апреле 2022 года Минюст РФ включил Дремина* в реестр иностранных СМИ, выполняющих функции иностранного агента.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента
https://ria.ru/20240812/ajsin-1965714583.html
https://ria.ru/20240814/shtraf-1966063181.html
уфа
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/09/1877135328_0:0:1674:1255_1920x0_80_0_0_9c69620fd7c836eeb94c17e970e5032c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
уфа, россия, происшествия
Уфа, Россия, Происшествия
Долги рэпера Face* за два месяца выросли на 60 тысяч рублей

Долг рэпера Face в России вырос за последние месяцы и превысил 93 тысячи рублей

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова Рэпер Face*
Рэпер Face* - РИА Новости, 1920, 14.08.2024
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Рэпер Face*. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Сумма задолженности рэпера Face Ивана Дремина* увеличилась на 60 тысяч рублей за последние два месяца, следует из документов, которые есть в распоряжении РИА Новости.
В августе 2023 года Кировский суд Уфы оштрафовал Дремина* на 30 тысяч рублей за непредоставление отчета о деятельности иноагента.
Руслан Айсин - РИА Новости, 1920, 12.08.2024
В Казани заочно арестовали политолога Руслана Айсина*
12 августа, 14:27
На данный момент долг Face* увеличился на 60 тысяч рублей и составил 93 178 рублей. Рэпер должен 88 978 рублей штрафа, а также 4,2 тысячи рублей в виде исполнительского сбора.
В апреле 2022 года Минюст РФ включил Дремина* в реестр иностранных СМИ, выполняющих функции иностранного агента.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента
Екатерина Шульман* - РИА Новости, 1920, 14.08.2024
Политолог Шульман* задолжала в России более 50 тысяч рублей
Вчера, 03:58
 
УфаРоссияПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала