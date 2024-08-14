https://ria.ru/20240814/detsady-1966257604.html

Тюменская область за пять лет построит десять детсадов

Тюменская область за пять лет построит десять детсадов - РИА Новости, 14.08.2024

Тюменская область за пять лет построит десять детсадов

В ближайшие пять лет Тюменская область планирует построить десять детских садов, заявил губернатор Александр Моор на пресс-конференции, приуроченной к... РИА Новости, 14.08.2024

2024-08-14T19:23

2024-08-14T19:23

2024-08-14T19:23

тюменская область

александр моор

тюменская область

тюмень

тюменский район

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ТЮМЕНЬ, 14 авг – РИА Новости. В ближайшие пять лет Тюменская область планирует построить десять детских садов, заявил губернатор Александр Моор на пресс-конференции, приуроченной к восьмидесятилетию региона. "В 2019 году я говорил, что за пять лет мы построим тринадцать детсадов в Тюменской области. По факту мы план перевыполнили. Всего новых детсадов построено девятнадцать. Если говорить о дальнейших планах, то в следующие пять лет мы должны построить десять детских садов. Безусловно, мы будем ориентироваться на возможности нашего бюджета и на потребности", - сообщил Александр Моор. Что касается школ, то за пять лет в регионе возведено 32 разных по размерам школ как в Тюмени, так и в муниципалитетах, в том числе по программе замене ветхих и деревянных школ в отдаленных деревнях и селах. Сейчас в стройке находится несколько крупных школ. "В Тюмени в этом году должны закончить строительство и ввести в начале нового года школу на 1101 мест в поселке Мелиораторов, строятся школы в Березняках, в микрорайоне "Ямальский-1" и на улице Красных зорь в центре. Также возводится совмещенная школа-детсад в поселке Московский, начали строить школу в селе Мальково Тюменского района", - рассказал Моор. Губернатор отметил, что численность детского населения в регионе растет, в ближайшие годы потребность в новых школах сохранится, особенно в Тюмени и Тюменском районе.

https://ria.ru/20240808/oblast-1965033569.html

https://ria.ru/20240801/kontrakty-1963497866.html

тюменская область

тюмень

тюменский район

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александр моор, тюменская область, тюмень, тюменский район