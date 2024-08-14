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Тюменская область за пять лет построит десять детсадов
Тюменская область за пять лет построит десять детсадов - РИА Новости, 14.08.2024
Тюменская область за пять лет построит десять детсадов
В ближайшие пять лет Тюменская область планирует построить десять детских садов, заявил губернатор Александр Моор на пресс-конференции, приуроченной к... РИА Новости, 14.08.2024
2024-08-14T19:23
2024-08-14T19:23
2024-08-14T19:23
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александр моор
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тюмень
тюменский район
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ТЮМЕНЬ, 14 авг – РИА Новости. В ближайшие пять лет Тюменская область планирует построить десять детских садов, заявил губернатор Александр Моор на пресс-конференции, приуроченной к восьмидесятилетию региона. "В 2019 году я говорил, что за пять лет мы построим тринадцать детсадов в Тюменской области. По факту мы план перевыполнили. Всего новых детсадов построено девятнадцать. Если говорить о дальнейших планах, то в следующие пять лет мы должны построить десять детских садов. Безусловно, мы будем ориентироваться на возможности нашего бюджета и на потребности", - сообщил Александр Моор. Что касается школ, то за пять лет в регионе возведено 32 разных по размерам школ как в Тюмени, так и в муниципалитетах, в том числе по программе замене ветхих и деревянных школ в отдаленных деревнях и селах. Сейчас в стройке находится несколько крупных школ. "В Тюмени в этом году должны закончить строительство и ввести в начале нового года школу на 1101 мест в поселке Мелиораторов, строятся школы в Березняках, в микрорайоне "Ямальский-1" и на улице Красных зорь в центре. Также возводится совмещенная школа-детсад в поселке Московский, начали строить школу в селе Мальково Тюменского района", - рассказал Моор. Губернатор отметил, что численность детского населения в регионе растет, в ближайшие годы потребность в новых школах сохранится, особенно в Тюмени и Тюменском районе.
https://ria.ru/20240808/oblast-1965033569.html
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александр моор, тюменская область, тюмень, тюменский район
Тюменская область, Александр Моор, Тюменская область, Тюмень, Тюменский район
Тюменская область за пять лет построит десять детсадов
Тюменская область за пять лет построит десять детсадов