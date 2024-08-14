Под Костромой возбудили дело после того, как ребенок чуть не утонул в яме
Дело завели после того, как под Костромой ребенок чуть не утонул в дорожной яме
© Фото : соцсетиЗалитая водой яма, в которой чуть не утонул ребенок в городе Буй в Костромской области
© Фото : соцсети
Залитая водой яма, в которой чуть не утонул ребенок в городе Буй в Костромской области
ЯРОСЛАВЛЬ, 14 авг – РИА Новости. Уголовное дело возбуждено после того, как в Костромской области ребенок чуть не утонул в залитой водой яме, оставленной дорожными службами, сообщает прокуратура региона.
Об инциденте, произошедшем в городе Буй в Костромской области, сообщили в одной из костромских групп в социальной сети "ВКонтакте". Подписчик рассказал, что его ребенок чуть не утонул в раскопанной яме у рынка, заполненной водой. Он отметил, что его сына спасли прохожие. На одном из фото мужчина практически по шею находится в воде, подписчики сообщили, что он достал из ямы велосипед мальчика. После этого прокуратура Костромской области начала проверку.
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В ходе проверки, по данным прокуратуры, установлено, что между МКУ "Служба муниципального заказа" города Буй и ООО "Независимая строительная компания" в январе текущего года заключен муниципальный контракт на выполнение работ по ремонту асфальтобетонного покрытия автомобильной дороги в центре города Буй.
"При установке ливневой канализации на участке, примыкающем к автомобильной дороге, вырыт котлован, глубиной более одного метра, который не был надлежащим образом огражден. В связи с этим десятилетний мальчик на велосипеде провалился в него", - информирует прокуратура.
Сообщается, что после случившегося межрайонный прокурор внес представления руководителю заказчика и директору подрядной организации.
"Кроме того по материалам прокурорской проверки следственными органами возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 238 УК РФ (выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей)", - сообщает надзорное ведомство.