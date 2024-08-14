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В Москве объединили дела о торговле детьми - РИА Новости, 14.08.2024
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00:57 14.08.2024
https://ria.ru/20240814/dela-1966055322.html
В Москве объединили дела о торговле детьми
В Москве объединили дела о торговле детьми - РИА Новости, 14.08.2024
В Москве объединили дела о торговле детьми
Десять уголовных дел о торговле детьми в Москве объединены в одно производство, следует из материалов дела, которые есть в распоряжении РИА Новости. РИА Новости, 14.08.2024
2024-08-14T00:57
2024-08-14T00:57
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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Десять уголовных дел о торговле детьми в Москве объединены в одно производство, следует из материалов дела, которые есть в распоряжении РИА Новости. "В одно производство объединены 10 уголовных дел", - говорится в материалах дела. Срок следствия по делу продлен до 16 октября. Главная фигурантка дела - многодетная мать Юлия Логинова. Проверка в ее отношении началась после информации из медучреждения о выявлении в крови мальчика 2015 года рождения лекарства, запрещенного при его заболевании. Тогда было возбуждено уголовное дело об умышленном причинении вреда здоровью. В ходе прокурорской проверки установлено, что 47-летняя Логинова воспитывала 15 несовершеннолетних детей. Когда следствие стало разбираться, какие из детей родные, а какие были усыновлены, выяснилось, что в 2010 году Логиновой была проведена операция, после которой она не могла рожать. При этом женщина уверяла, что некоторые из детей, родившихся после этой операции, также ее родные. Прокуратура сообщала, что женщина предоставила в ЗАГС документы, содержащие заведомо ложные сведения, и есть основания полагать, что в отношении мальчика 2018 года рождения и девочки 2019 года рождения были совершены противоправные действия. В результате было возбуждено уголовное дело по пунктам "а, б, з" части 3 статьи 127.1 УК РФ (торговлями людьми, совершенная в отношении несовершеннолетних, заведомо для виновного находящихся в беспомощном состоянии, с использованием поддельных документов). Преображенский суд в октябре 2023 года арестовал Логинову, а впоследствии - еще пятерых фигуранток, среди которых суррогатная мать Фируза Усканова и Наталья Патока, организовавшая, по данным СМИ, кризисный приют для женщин.
https://ria.ru/20240807/delo-1964757235.html
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происшествия, россия, москва
Происшествия, Россия, Москва
В Москве объединили дела о торговле детьми

Десять уголовных дел о торговле детьми в Москве объединили в одно производство

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкГенеральный директор центра суррогатного материнства Владислав Мельников в Басманном суде Москвы
Генеральный директор центра суррогатного материнства Владислав Мельников в Басманном суде Москвы - РИА Новости, 1920, 14.08.2024
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Генеральный директор центра суррогатного материнства Владислав Мельников в Басманном суде Москвы. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Десять уголовных дел о торговле детьми в Москве объединены в одно производство, следует из материалов дела, которые есть в распоряжении РИА Новости.
"В одно производство объединены 10 уголовных дел", - говорится в материалах дела.
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 07.08.2024
В деле о торговле детьми в Москве появилась новая фигурантка
7 августа, 19:56
Срок следствия по делу продлен до 16 октября.
Главная фигурантка дела - многодетная мать Юлия Логинова. Проверка в ее отношении началась после информации из медучреждения о выявлении в крови мальчика 2015 года рождения лекарства, запрещенного при его заболевании. Тогда было возбуждено уголовное дело об умышленном причинении вреда здоровью. В ходе прокурорской проверки установлено, что 47-летняя Логинова воспитывала 15 несовершеннолетних детей.
Когда следствие стало разбираться, какие из детей родные, а какие были усыновлены, выяснилось, что в 2010 году Логиновой была проведена операция, после которой она не могла рожать. При этом женщина уверяла, что некоторые из детей, родившихся после этой операции, также ее родные. Прокуратура сообщала, что женщина предоставила в ЗАГС документы, содержащие заведомо ложные сведения, и есть основания полагать, что в отношении мальчика 2018 года рождения и девочки 2019 года рождения были совершены противоправные действия.
В результате было возбуждено уголовное дело по пунктам "а, б, з" части 3 статьи 127.1 УК РФ (торговлями людьми, совершенная в отношении несовершеннолетних, заведомо для виновного находящихся в беспомощном состоянии, с использованием поддельных документов). Преображенский суд в октябре 2023 года арестовал Логинову, а впоследствии - еще пятерых фигуранток, среди которых суррогатная мать Фируза Усканова и Наталья Патока, организовавшая, по данным СМИ, кризисный приют для женщин.
Фигурантка дела о торговле детьми в зале суда. 8 августа 2024 - РИА Новости, 1920, 09.08.2024
Источник рассказал о расследовании дела о торговле детьми в Москве
9 августа, 02:37
 
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