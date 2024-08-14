https://ria.ru/20240814/compact-1966174153.html

В Германии временно сняли запрет с журнала Compact

В Германии временно сняли запрет с журнала Compact - РИА Новости, 14.08.2024

В Германии временно сняли запрет с журнала Compact

Федеральный административный суд Германии принял в среду решение о временном снятии запрета с журнала Compact, ранее запрещенного главой МВД ФРГ Нэнси Фезер,... РИА Новости, 14.08.2024

2024-08-14T15:25

2024-08-14T15:25

2024-08-14T16:04

германия

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мария захарова

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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Федеральный административный суд Германии принял в среду решение о временном снятии запрета с журнала Compact, ранее запрещенного главой МВД ФРГ Нэнси Фезер, однако окончательное решение по данному вопросу будет принято позднее, говорится в постановлении суда."Федеральный административный суд сегодня на определенных условиях удовлетворил ходатайство Compact об обжаловании постановления МВД о его запрете", - говорится в документе.Суд подчеркнул, что интерес заявителя, то есть журнала Compact, при рассмотрении дела в рамках ускоренной процедуры перевешивает общественный интерес в немедленном исполнении решения МВД, поскольку подобный запрет ведёт к полному прекращению выпуска журнала, что относится к закрепленной в конституции страны свободе выражения мнений и печати. Окончательное решение по судьбе журнала будет принято позднее в ходе полноценного разбирательства.В Telegram-канале Compact данное постановление суда назвали победой, так как решение теперь будет отсрочено как минимум на два года ввиду текущего процесса."И его мы победим, ...а до той поры мы можем продолжить (работу журнала - ред.)", - добавили издатели.Ранее глава МВД ФРГ Фезер сообщила, что журнал Compact был закрыт по ее настоянию из-за того, что тот якобы является "центральным рупором" правоэкстремистской сцены и ведет агитацию против евреев, людей с миграционным бэкграундом и парламентской демократии. В связанных с изданием помещениях в федеральных землях Бранденбург, Гессен, Саксония и Саксония-Анхальт прошли обыски.Тринадцатого июля на сайте журнала было опубликовано интервью с официальным представителем МИД РФ Марией Захаровой, которая спустя несколько дней связала закрытие издания с тем, что она высказала правду, которую скрывает правительство ФРГ от населения.Ежемесячные выпуски Compact выходили с 2010 года тиражом в 40 тысяч экземпляров, также у журнала был свой сайт и YouTube-канал. Считается, что издание поддерживает тесные связи с партией "Альтернатива для Германии" и другими европейскими движениями "новых правых".

https://ria.ru/20240814/es-1966057945.html

https://ria.ru/20240730/dzhuliano-1962878077.html

https://ria.ru/20240806/roskomnadzor-1964372632.html

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германия, в мире, мария захарова