В Белгородской области объявили режим ЧС регионального уровня
Гладков: в Белгородской области ввели режим ЧС регионального уровня
© Фото : Настоящий Гладков/TelegramПоследствия обстрела со стороны ВСУ в Шебекинском городском округе Белгородской области
Последствия обстрела со стороны ВСУ в Шебекинском городском округе Белгородской области. Архивное фото
МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. В Белгородской области ввели режим ЧС регионального уровня, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
"Обстановка в нашей Белгородской области продолжает оставаться крайне сложной, напряженной. Ежедневные обстрелы со стороны Вооруженных сил Украины, разрушенные дома, раненые, погибшие мирные жители. Поэтому принимаем решение с сегодняшнего дня на всей территории Белгородской области с целью дополнительной защиты населения, с целью оказания дополнительных мер поддержки пострадавшим объявить чрезвычайную ситуацию регионального уровня с последующим обращением в правительственную комиссию с просьбой объявить чрезвычайную ситуацию на федеральном уровне", — сказал он в видеообращении.
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ВСУ практически ежедневно наносят удары по гражданским и инфраструктурным объектам в приграничных и центральных регионах России. Президент Владимир Путин заявил, что из-за украинских обстрелов жилых кварталов Белгорода Россия вынуждена создать санитарную зону безопасности.
Кроме того, боевые действия идут на территории соседней Курской области. Подразделения ВСУ вторглись туда рано утром 6 августа. Начальник Генштаба Валерий Герасимов доложил президенту, что военные остановили их продвижение. Он подчеркнул, что операция в Курской области завершится разгромом противника и выходом на госграницу.
Согласно вчерашней сводке Минобороны, с начала боевых действий на этом направлении украинские войска потеряли более двух тысяч солдат, 35 танков и 31 бронетранспортер.
Как заявил Владимир Путин, этой атакой киевский режим пытается улучшить переговорные позиции в будущем, остановить наступление российских войск в Донбассе и дестабилизировать внутриполитическую ситуацию в самой России. Тем не менее противник получит достойный ответ, а все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты, подчеркнул президент.
В Курской, Белгородской и Брянской областях действует режим контртеррористической операции.
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