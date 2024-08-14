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В Белгородской области объявили режим ЧС регионального уровня - РИА Новости, 14.08.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
06:16 14.08.2024 (обновлено: 09:53 14.08.2024)
https://ria.ru/20240814/chs-1966070629.html
В Белгородской области объявили режим ЧС регионального уровня
В Белгородской области объявили режим ЧС регионального уровня - РИА Новости, 14.08.2024
В Белгородской области объявили режим ЧС регионального уровня
В Белгородской области ввели режим ЧС регионального уровня, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. РИА Новости, 14.08.2024
2024-08-14T06:16
2024-08-14T09:53
специальная военная операция на украине
белгородская область
россия
происшествия
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. В Белгородской области ввели режим ЧС регионального уровня, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале."Обстановка в нашей Белгородской области продолжает оставаться крайне сложной, напряженной. Ежедневные обстрелы со стороны Вооруженных сил Украины, разрушенные дома, раненые, погибшие мирные жители. Поэтому принимаем решение с сегодняшнего дня на всей территории Белгородской области с целью дополнительной защиты населения, с целью оказания дополнительных мер поддержки пострадавшим объявить чрезвычайную ситуацию регионального уровня с последующим обращением в правительственную комиссию с просьбой объявить чрезвычайную ситуацию на федеральном уровне", — сказал он в видеообращении.ВСУ практически ежедневно наносят удары по гражданским и инфраструктурным объектам в приграничных и центральных регионах России. Президент Владимир Путин заявил, что из-за украинских обстрелов жилых кварталов Белгорода Россия вынуждена создать санитарную зону безопасности.Кроме того, боевые действия идут на территории соседней Курской области. Подразделения ВСУ вторглись туда рано утром 6 августа. Начальник Генштаба Валерий Герасимов доложил президенту, что военные остановили их продвижение. Он подчеркнул, что операция в Курской области завершится разгромом противника и выходом на госграницу.Согласно вчерашней сводке Минобороны, с начала боевых действий на этом направлении украинские войска потеряли более двух тысяч солдат, 35 танков и 31 бронетранспортер.Как заявил Владимир Путин, этой атакой киевский режим пытается улучшить переговорные позиции в будущем, остановить наступление российских войск в Донбассе и дестабилизировать внутриполитическую ситуацию в самой России. Тем не менее противник получит достойный ответ, а все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты, подчеркнул президент.В Курской, Белгородской и Брянской областях действует режим контртеррористической операции.
https://ria.ru/20240813/vsu-1966048223.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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белгородская область, россия, происшествия, вячеслав гладков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Россия, Происшествия, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины
В Белгородской области объявили режим ЧС регионального уровня

Гладков: в Белгородской области ввели режим ЧС регионального уровня

© Фото : Настоящий Гладков/TelegramПоследствия обстрела со стороны ВСУ в Шебекинском городском округе Белгородской области
Последствия обстрела со стороны ВСУ в Шебекинском городском округе Белгородской области - РИА Новости, 1920, 14.08.2024
© Фото : Настоящий Гладков/Telegram
Последствия обстрела со стороны ВСУ в Шебекинском городском округе Белгородской области. Архивное фото
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МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. В Белгородской области ввели режим ЧС регионального уровня, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
"Обстановка в нашей Белгородской области продолжает оставаться крайне сложной, напряженной. Ежедневные обстрелы со стороны Вооруженных сил Украины, разрушенные дома, раненые, погибшие мирные жители. Поэтому принимаем решение с сегодняшнего дня на всей территории Белгородской области с целью дополнительной защиты населения, с целью оказания дополнительных мер поддержки пострадавшим объявить чрезвычайную ситуацию регионального уровня с последующим обращением в правительственную комиссию с просьбой объявить чрезвычайную ситуацию на федеральном уровне", — сказал он в видеообращении.
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ВСУ практически ежедневно наносят удары по гражданским и инфраструктурным объектам в приграничных и центральных регионах России. Президент Владимир Путин заявил, что из-за украинских обстрелов жилых кварталов Белгорода Россия вынуждена создать санитарную зону безопасности.
Кроме того, боевые действия идут на территории соседней Курской области. Подразделения ВСУ вторглись туда рано утром 6 августа. Начальник Генштаба Валерий Герасимов доложил президенту, что военные остановили их продвижение. Он подчеркнул, что операция в Курской области завершится разгромом противника и выходом на госграницу.
Согласно вчерашней сводке Минобороны, с начала боевых действий на этом направлении украинские войска потеряли более двух тысяч солдат, 35 танков и 31 бронетранспортер.
Как заявил Владимир Путин, этой атакой киевский режим пытается улучшить переговорные позиции в будущем, остановить наступление российских войск в Донбассе и дестабилизировать внутриполитическую ситуацию в самой России. Тем не менее противник получит достойный ответ, а все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты, подчеркнул президент.
В Курской, Белгородской и Брянской областях действует режим контртеррористической операции.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБелгородская областьРоссияПроисшествияВячеслав ГладковВооруженные силы Украины
 
 
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