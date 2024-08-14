https://ria.ru/20240814/chs-1966070629.html

В Белгородской области объявили режим ЧС регионального уровня

В Белгородской области объявили режим ЧС регионального уровня - РИА Новости, 14.08.2024

В Белгородской области объявили режим ЧС регионального уровня

В Белгородской области ввели режим ЧС регионального уровня, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. РИА Новости, 14.08.2024

2024-08-14T06:16

2024-08-14T06:16

2024-08-14T09:53

специальная военная операция на украине

белгородская область

россия

происшествия

вячеслав гладков

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. В Белгородской области ввели режим ЧС регионального уровня, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале."Обстановка в нашей Белгородской области продолжает оставаться крайне сложной, напряженной. Ежедневные обстрелы со стороны Вооруженных сил Украины, разрушенные дома, раненые, погибшие мирные жители. Поэтому принимаем решение с сегодняшнего дня на всей территории Белгородской области с целью дополнительной защиты населения, с целью оказания дополнительных мер поддержки пострадавшим объявить чрезвычайную ситуацию регионального уровня с последующим обращением в правительственную комиссию с просьбой объявить чрезвычайную ситуацию на федеральном уровне", — сказал он в видеообращении.ВСУ практически ежедневно наносят удары по гражданским и инфраструктурным объектам в приграничных и центральных регионах России. Президент Владимир Путин заявил, что из-за украинских обстрелов жилых кварталов Белгорода Россия вынуждена создать санитарную зону безопасности.Кроме того, боевые действия идут на территории соседней Курской области. Подразделения ВСУ вторглись туда рано утром 6 августа. Начальник Генштаба Валерий Герасимов доложил президенту, что военные остановили их продвижение. Он подчеркнул, что операция в Курской области завершится разгромом противника и выходом на госграницу.Согласно вчерашней сводке Минобороны, с начала боевых действий на этом направлении украинские войска потеряли более двух тысяч солдат, 35 танков и 31 бронетранспортер.Как заявил Владимир Путин, этой атакой киевский режим пытается улучшить переговорные позиции в будущем, остановить наступление российских войск в Донбассе и дестабилизировать внутриполитическую ситуацию в самой России. Тем не менее противник получит достойный ответ, а все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты, подчеркнул президент.В Курской, Белгородской и Брянской областях действует режим контртеррористической операции.

https://ria.ru/20240813/vsu-1966048223.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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белгородская область, россия, происшествия, вячеслав гладков, вооруженные силы украины