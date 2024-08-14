https://ria.ru/20240814/chernyshenko--1966258908.html

Чернышенко обсудил развитие Кировской области с главой региона

Чернышенко обсудил развитие Кировской области с главой региона - РИА Новости, 14.08.2024

Чернышенко обсудил развитие Кировской области с главой региона

Вопросы развития науки, образования, спорта, туризма, а также подготовку к празднованию 650-летия города Кирова обсудили на встрече вице-премьера России,... РИА Новости, 14.08.2024

2024-08-14T19:34

2024-08-14T19:34

2024-08-14T19:34

кировская область

кировская область

киров

россия

александр соколов

дмитрий чернышенко

вятский государственный университет

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 14 авг - РИА Новости. Вопросы развития науки, образования, спорта, туризма, а также подготовку к празднованию 650-летия города Кирова обсудили на встрече вице-премьера России, куратора Приволжского федерального округа Дмитрия Чернышенко с губернатором Кировской области Александром Соколовым, сообщает пресс-служба правительства региона. "Одним из основных вопросов стало обсуждение хода реализации проектов кураторства. В Кировской области отобрано и реализуется шесть таких проектов. По итогам первого полугодия среднее достижение по проектам составило 98,1% — регион занимает 3-е место из 14 в Приволжском федеральном округе. Также по итогам полугодия благодаря проектам кураторства в экономику области привлечено 15 миллиардов рублей частных инвестиций и создано 17,8 тысячи рабочих мест", - говорится в сообщении. Чернышенко отметил, что в юбилейный для Кирова год регион участвует в ряде национальных и федеральных проектов, направленных на развитие и улучшение качества жизни граждан. "Так, в настоящее время в Кировской области по нацпроекту "Образование" идет строительство 10 школ, ведущий вуз региона — Вятский государственный университет входит в программу "Приоритет-2030", создается новая спортивная инфраструктура. Важно, чтобы празднование дало новый импульс развитию субъекта по всем направлениям", - приводятся в сообщении слова вице-премьера. Отмечается, что в этом году Кировская область вновь успешно прошла отбор в рамках федерального проекта "Профессионалитет". Благодаря этому к кластерам "Машиностроение", "Медицина", "Сельское хозяйство", созданным по федпроекту, добавится еще один – "Химическая отрасль". Кроме того, в научных организациях Кировской области ведут исследовательскую деятельность 3 молодежные лаборатории на базе Федерального аграрного научного центра Северо-Востока имени Н.В. Рудницкого. "650-летие Кирова стало настоящим драйвером развития всего региона. Главным подарком для людей стало глобальное благоустройство города: дороги, улицы, дома. Привели в порядок почти 1 тысячу объектов. Реконструировали аэропорт, железнодорожный и автовокзал. Благоустроили парк имени Кирова, где появились памп-трек, скейт-парк, игровые и спортивные площадки. Преобразился знаменитый каскад парковых прудов. В праздничных мероприятиях уже приняли участие более 300 тысяч горожан и гостей Кирова", – цитирует пресс-служба слова губернатора Кировской области. Глава региона напомнил, что летом Кировская область стала победителем Всероссийского конкурса программ комплексного развития в субъектах России "Регион для молодых" Росмолодёжи. В рамках него в Кирове появится большой Молодёжный центр. Кроме того, в 2024 году регион стал победителем конкурсного отбора в рамках федерального проекта "Бизнес спринт – (Я выбираю спорт)" на строительство фиджитал-центра. Софинансирование строительства этого спортивного объекта предполагается с участием частных партнеров.

https://ria.ru/20240809/proizvodstvo-1965154775.html

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кировская область, киров, россия, александр соколов, дмитрий чернышенко, вятский государственный университет