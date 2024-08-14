Вавилов: буддизм дает силы для ответа на вызовы современности
Вавилов: буддизм дает силы и основу для ответа на вызовы современного мира
© iStock.com / KONSTANTIN AKIMOVИволгинский дацан в Бурятии
© iStock.com / KONSTANTIN AKIMOV
Иволгинский дацан в Бурятии . Архивное фото
УЛАН-УДЭ, 14 авг - РИА Новости. Учёные и религиозные деятели должны объединять усилия для того, чтобы отвечать на вызовы современного мира, буддизм даёт для этого силы и основу, сказал на II Международном буддийском форуме "Буддизм и вызовы современности" вице-президент Фонда содействия буддийскому образованию и исследованиям Олег Вавилов.
"Проведение второго форума очень важно. Мы видим, как вызовы превращаются в угрозы, угрозы - в бедствия, и наблюдать за этим со стороны учёным и религиозным деятелям уже невозможно. Мы должны искать пути, искать возможности, и находить в себе силы для объединения наших усилий. Конечно, буддизм не даёт ответов на все вопросы современности, но он даёт... вдохновение искать ответы на эти вопросы, находить эти ответы", - сказал Вавилов на пленарном заседании конференции о нетленном ламе Этигелове в Иволгинском дацане.
Известный своими трудами по развитию буддизма в России Хамбо лама Этигэлов, согласно официальным свидетельствам, скончался в 1927 году, но перед тем собрал учеников, сказал им проверять его могилу и сел в позу лотоса для медитации. Его тело в этой позе погребли в кедровом кубе. В 2002 году куб подняли из земли, оно почитается верующими как нетленное и ежегодно посещается паломниками как святыня. Тело ламы Этигэлова в позе лотоса хранится за стеклом в специально построенном для него дугане (храме) в центре Иволгинского дацана.
Второй Международный буддийский форум состоялся 12-14 августа в Улан-Удэ в преддверии празднования 260-летия образования института пандито хамбо лам – глав буддийских сообществ в России. Участие в нем приняли представители буддийских религиозных, научных и общественных организаций России и иностранных государств, в которых распространен буддизм. Делегации прибыли из 15 стран, это Бангладеш, Белоруссия, Бразилия, Бутан, Вьетнам, Индия, Камбоджа, Китай, Лаос, Монголия, Мьянма, Непал, Таиланд, Шри-Ланка и Япония.
На форуме прошли семь панельных дискуссий - больше чем в прошлом году. На них обсуждались буддийское понимание сознания на доказательной базе разных стран и подходов, проблема экологии и другие. Кроме того, отдельная секция была посвящена 260-летию института пандито хамбо лам в России, учрежденного при императрице Екатерине II. В Иволгинском дацане также проходит посвященная Этигэлову конференция.
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