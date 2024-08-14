https://ria.ru/20240814/buddizm-1966100838.html

Вавилов: буддизм дает силы для ответа на вызовы современности

Вавилов: буддизм дает силы для ответа на вызовы современности - РИА Новости, 14.08.2024

Вавилов: буддизм дает силы для ответа на вызовы современности

Учёные и религиозные деятели должны объединять усилия для того, чтобы отвечать на вызовы современного мира, буддизм даёт для этого силы и основу, сказал на II... РИА Новости, 14.08.2024

2024-08-14T10:30

2024-08-14T10:30

2024-08-14T10:30

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религия

буддизм

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УЛАН-УДЭ, 14 авг - РИА Новости. Учёные и религиозные деятели должны объединять усилия для того, чтобы отвечать на вызовы современного мира, буддизм даёт для этого силы и основу, сказал на II Международном буддийском форуме "Буддизм и вызовы современности" вице-президент Фонда содействия буддийскому образованию и исследованиям Олег Вавилов. "Проведение второго форума очень важно. Мы видим, как вызовы превращаются в угрозы, угрозы - в бедствия, и наблюдать за этим со стороны учёным и религиозным деятелям уже невозможно. Мы должны искать пути, искать возможности, и находить в себе силы для объединения наших усилий. Конечно, буддизм не даёт ответов на все вопросы современности, но он даёт... вдохновение искать ответы на эти вопросы, находить эти ответы", - сказал Вавилов на пленарном заседании конференции о нетленном ламе Этигелове в Иволгинском дацане. Известный своими трудами по развитию буддизма в России Хамбо лама Этигэлов, согласно официальным свидетельствам, скончался в 1927 году, но перед тем собрал учеников, сказал им проверять его могилу и сел в позу лотоса для медитации. Его тело в этой позе погребли в кедровом кубе. В 2002 году куб подняли из земли, оно почитается верующими как нетленное и ежегодно посещается паломниками как святыня. Тело ламы Этигэлова в позе лотоса хранится за стеклом в специально построенном для него дугане (храме) в центре Иволгинского дацана. Второй Международный буддийский форум состоялся 12-14 августа в Улан-Удэ в преддверии празднования 260-летия образования института пандито хамбо лам – глав буддийских сообществ в России. Участие в нем приняли представители буддийских религиозных, научных и общественных организаций России и иностранных государств, в которых распространен буддизм. Делегации прибыли из 15 стран, это Бангладеш, Белоруссия, Бразилия, Бутан, Вьетнам, Индия, Камбоджа, Китай, Лаос, Монголия, Мьянма, Непал, Таиланд, Шри-Ланка и Япония. На форуме прошли семь панельных дискуссий - больше чем в прошлом году. На них обсуждались буддийское понимание сознания на доказательной базе разных стран и подходов, проблема экологии и другие. Кроме того, отдельная секция была посвящена 260-летию института пандито хамбо лам в России, учрежденного при императрице Екатерине II. В Иволгинском дацане также проходит посвященная Этигэлову конференция.

https://ria.ru/20240814/buddizm-1966088654.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, улан-удэ, бангладеш, религия, буддизм