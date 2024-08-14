https://ria.ru/20240814/britaniya-1966255245.html

Британия может ужесточить закон об интернет-безопасности из-за беспорядков

Британия может ужесточить закон об интернет-безопасности из-за беспорядков - РИА Новости, 14.08.2024

Британия может ужесточить закон об интернет-безопасности из-за беспорядков

Правительство Великобритании собирается ужесточить в связи с беспорядками в стране закон, ограничивающий распространение нелегального контента в интернете,... РИА Новости, 14.08.2024

2024-08-14T19:06

2024-08-14T19:06

2024-08-14T19:06

в мире

великобритания

беспорядки в британии

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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Правительство Великобритании собирается ужесточить в связи с беспорядками в стране закон, ограничивающий распространение нелегального контента в интернете, сообщает телеканал CNBC со ссылкой на источники в отраслевых кругах. Закон о безопасности в интернете был принят в Великобритании в октябре 2023 года, в соответствии с ним компании юридически обязаны удалять противоправный контент и обеспечивать исполнение соглашений, заключенных с пользователями. В случае невыполнения компании могут быть оштрафованы медиарегулятором Ofcom, а руководителям может грозить тюрьма. "Источники... рассказали CNBC, что вследствие событий последних двух недель лейбористы раздумывают над пересмотром закона о безопасности в интернете", - сообщает телеканал. Разговоры о возможном пересмотре закона ведутся на фоне заявлений о беспорядках в Великобритании, сделанных американским предпринимателем Илоном Маском. Ранее Маск написал в соцсети X под одним из видео с прошедших протестов в британских городах: "Гражданская война неизбежна". Позднее представитель британского премьера Кира Стармера заявил, что комментарии Маска, предрекшего Великобритании гражданскую войну, не имеют под собой обоснований. В конце июля массовые протесты вспыхнули во многих городах Великобритании после нападения 17-летнего подростка с ножом на детей в Саутпорте. Тогда три ребенка погибли, еще несколько детей и двух взрослых доставили в больницу в критическом состоянии. Акции протеста переросли в столкновения с полицией и массовые беспорядки после слухов о том, что виновник нападения - беженец. Позже телеканал Sky News сообщил, что нападавший родился в семье мигрантов из Руанды. Сотни человек были задержаны, десятки полицейских пострадали в ходе беспорядков, организованных сторонниками ультраправых группировок. Ряд британских СМИ утверждал, что к разжиганию протестов якобы причастна Россия. Посольство РФ в Лондоне отвергло все подобные обвинения. На фоне беспорядков власти Великобритании трижды созывали чрезвычайный правительственный комитет COBRA. Премьер страны Кир Стармер пообещал усилить полицейское присутствие на улицах британских городов, ускорить уголовное судопроизводство, а также преследовать виновников разжигания беспорядков в соцсетях. В минюсте сообщили, что для противодействия насилию освободили дополнительно 500 мест в тюрьмах и задействовали 6 тысяч сотрудников специализированных отделов полиции.

https://ria.ru/20240812/besporyadki-1965762888.html

https://ria.ru/20240811/rejting-1965454408.html

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в мире, великобритания, беспорядки в британии