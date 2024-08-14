Посол в Лондоне объяснил цель призыва Британии готовиться к войне с Россией
Келин: говоря о войне с Россией, Лондон пытается выбить больше средств на армию
© AP Photo / Sergei GritsПушка танка Challenger 2 на фоне британского флага
© AP Photo / Sergei Grits
Пушка танка Challenger 2 на фоне британского флага. Архивное фото
МОСКВА, 14 авг – РИА Новости. Великобритания своими заявлениями о необходимости готовиться к войне с Россией через три года пытается выбить побольше средств на свои вооруженные силы, нуждающиеся в серьёзной модернизации, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Лондоне Андрей Келин.
В июле глава британского генштаба Роли Уокер заявил, что Соединенному Королевству и его союзникам нужно готовиться к войне или к сдерживанию уже через три года. По его словам, опасность якобы может исходить от России, Китая, Ирана и КНДР. На Даунинг-стрит заявили, что новый премьер Кир Стармер согласен с оценкой Уокера.
"Задача (таких заявлений – ред.) тривиальна – выбить побольше средств на вооруженные силы, которые действительно нуждаются в кардинальной модернизации. При этом надо как-то объяснить населению, до сих пор испытывающему на себе тяжесть кризиса стоимости жизни, почему деньги пойдут на это, а, к примеру, заявленная властями несколько лет назад программа строительства 40 новых больниц по всей стране окажется заморожена", - сказал российский дипломат.
Посол заявил, что тема якобы российской угрозы "уже долгие годы эксплуатируется официальным Лондоном в самых разных целях, в том числе для оправдания собственных просчетов в тех или иных сферах".
Кроме того Британия стремится с помощью такой риторики подтолкнуть международных партнеров, в первую очередь по НАТО, к повышению оборонных расходов, добавил Келин.
В последнее время на Западе все чаще звучат идеи о прямом вооружённом конфликте альянса и РФ. В Кремле же отмечали, что РФ не представляет угрозы, никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для её интересов. Кроме того, в последние годы РФ отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В МИД РФ заявляли, что Россия остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
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