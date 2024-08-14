Британия продолжит разжигать конфликт на Украине, заявил посол России
Посол Келин: британские военные признают, что их арсеналы уже опустели
© AP Photo / Kirsty WigglesworthФлаг Великобритании
© AP Photo / Kirsty Wigglesworth
Флаг Великобритании. Архивное фото
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Великобритания продолжит играть роль разжигателя конфликта на Украине независимо от итогов выборов в США, однако сами британские военные признают, что их арсеналы уже опустели, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Лондоне Андрей Келин.
Выборы президента США состоятся 5 ноября. На Западе опасаются, что кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп в случае своего переизбрания может сократить помощь Киеву и будет подталкивать Владимира Зеленского к принятию мирного соглашения с Россией. Сам Трамп ранее заявлял, что при победе намерен добиться урегулирования украинского конфликта всего за 24 часа.
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"Она (Британия - ред.) с самого начала конфликта играет роль одного из его разжигателей. Официальные лица Британии сами говорили о своей стране как о "локомотиве", ведущем за собой западный лагерь... Очевидно, что Лондон хотел бы продолжить играть эту роль - по крайней мере на словах - независимо от исхода президентских выборов в США. Другое дело, что по мнению самих британских военных, вследствие "помощи" Украине арсеналы опустели, а их пополнение требует огромных средств", - сказал посол.
В феврале начальник штаба обороны Великобритании, адмирал сэр Тони Радакин говорил о необходимости в огромном увеличении количества боеприпасов в стране после истощения арсеналов из-за военной помощи Украине.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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