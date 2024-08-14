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Рогов заявил об активизации боев на новом направлении запорожского фронта - РИА Новости, 14.08.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
12:01 14.08.2024 (обновлено: 12:05 14.08.2024)
https://ria.ru/20240814/boi-1966121386.html
Рогов заявил об активизации боев на новом направлении запорожского фронта
Рогов заявил об активизации боев на новом направлении запорожского фронта - РИА Новости, 14.08.2024
Рогов заявил об активизации боев на новом направлении запорожского фронта
Боестолкновения активизировались севернее села Пятихатки на степногорском направлении запорожского фронта, сообщил РИА Новости председатель комиссии... РИА Новости, 14.08.2024
2024-08-14T12:01
2024-08-14T12:05
специальная военная операция на украине
пятихатки
россия
запорожье
владимир рогов
вооруженные силы украины
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 авг – РИА Новости. Боестолкновения активизировались севернее села Пятихатки на степногорском направлении запорожского фронта, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. "Севернее Пятихаток активизировались боестолкновения. Инициатива находится в руках нашей армии. Активность нашей артиллерии, РСЗО и фронтовой авиации дает свои результаты. Помимо времевского и ореховского направлений, можно говорить теперь и о степногорском направлении", - сказал Рогов. По его словам, вся линия фронта находится под контролем российской армии. Степногорск находится на побережье бывшего Каховского водохранилища и открывает путь к городу Запорожье, который находится под контролем ВСУ.
https://ria.ru/20240730/ukraina-1962803491.html
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пятихатки, россия, запорожье, владимир рогов, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Пятихатки, Россия, Запорожье, Владимир Рогов, Вооруженные силы Украины
Рогов заявил об активизации боев на новом направлении запорожского фронта

Рогов: бои активизировались севернее Пятихаток на Запорожском направлении

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 14.08.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 авг – РИА Новости. Боестолкновения активизировались севернее села Пятихатки на степногорском направлении запорожского фронта, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
"Севернее Пятихаток активизировались боестолкновения. Инициатива находится в руках нашей армии. Активность нашей артиллерии, РСЗО и фронтовой авиации дает свои результаты. Помимо времевского и ореховского направлений, можно говорить теперь и о степногорском направлении", - сказал Рогов.
По его словам, вся линия фронта находится под контролем российской армии.
Степногорск находится на побережье бывшего Каховского водохранилища и открывает путь к городу Запорожье, который находится под контролем ВСУ.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 30.07.2024
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Специальная военная операция на УкраинеПятихаткиРоссияЗапорожьеВладимир РоговВооруженные силы Украины
 
 
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