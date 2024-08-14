https://ria.ru/20240814/boi-1966121386.html

Рогов заявил об активизации боев на новом направлении запорожского фронта

Рогов заявил об активизации боев на новом направлении запорожского фронта - РИА Новости, 14.08.2024

Рогов заявил об активизации боев на новом направлении запорожского фронта

Боестолкновения активизировались севернее села Пятихатки на степногорском направлении запорожского фронта, сообщил РИА Новости председатель комиссии... РИА Новости, 14.08.2024

2024-08-14T12:01

2024-08-14T12:01

2024-08-14T12:05

специальная военная операция на украине

пятихатки

россия

запорожье

владимир рогов

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/07/1964597288_0:47:3124:1804_1920x0_80_0_0_578e80a5d655c69d28e6f256d9c5f784.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 авг – РИА Новости. Боестолкновения активизировались севернее села Пятихатки на степногорском направлении запорожского фронта, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. "Севернее Пятихаток активизировались боестолкновения. Инициатива находится в руках нашей армии. Активность нашей артиллерии, РСЗО и фронтовой авиации дает свои результаты. Помимо времевского и ореховского направлений, можно говорить теперь и о степногорском направлении", - сказал Рогов. По его словам, вся линия фронта находится под контролем российской армии. Степногорск находится на побережье бывшего Каховского водохранилища и открывает путь к городу Запорожье, который находится под контролем ВСУ.

https://ria.ru/20240730/ukraina-1962803491.html

пятихатки

россия

запорожье

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

пятихатки, россия, запорожье, владимир рогов, вооруженные силы украины