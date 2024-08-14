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Стоимость билетов на плацкарт в Крым снизится в 1,6 раза - РИА Новости, 14.08.2024
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06:27 14.08.2024
https://ria.ru/20240814/bilety-1966071341.html
Стоимость билетов на плацкарт в Крым снизится в 1,6 раза
Стоимость билетов на плацкарт в Крым снизится в 1,6 раза - РИА Новости, 14.08.2024
Стоимость билетов на плацкарт в Крым снизится в 1,6 раза
Стоимость билетов в плацкарт на маршруте Москва-Симферополь в конце октября снизится в 1,6 раза – до 3473 рублей, рассказали РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 14.08.2024
2024-08-14T06:27
2024-08-14T06:27
россия
гранд сервис экспресс
общество
республика крым
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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Стоимость билетов в плацкарт на маршруте Москва-Симферополь в конце октября снизится в 1,6 раза – до 3473 рублей, рассказали РИА Новости в пресс-службе железнодорожного оператора "Гранд Сервис Экспресс". "Гранд Сервис Экспресс" - единственный железнодорожный перевозчик в Крым. Компания организует перевозку пассажиров на фирменных поездах "Таврия" с 2019 года. "Мы стараемся удовлетворить спрос пассажиров, предлагая разные типы вагонов: плацкартные, купе, СВ и люкс. Если говорить о более бюджетном варианте, то стоимость проезда, например, по маршруту Москва–Симферополь в плацкарте летом составляет 5511 рублей. Осенью (с конца октября) стоимость снизится до 3473,4 рублей", – рассказали в компании. Согласно данным сайта "Гранд Сервис Экспресс", стоимость билетов в купе на маршруте Москва-Симферополь в летний период составляет от 8814 рублей. В России перевозки пассажиров в поездах дальнего следования осуществляются в регулируемом и не регулируемом государством сегментах. Перевозки в плацкартных и общих вагонах регулируются государством. С 1 декабря 2023 года индексация тарифов, сборов и платы на перевозки в плацкартных и общих вагонах составила 10,75%. Индексация тарифов происходит ежегодно.
https://ria.ru/20230725/krym-1886185441.html
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россия, гранд сервис экспресс , общество, республика крым
Россия, Гранд Сервис Экспресс , Общество, Республика Крым
Стоимость билетов на плацкарт в Крым снизится в 1,6 раза

Стоимость билетов в плацкарт в Крым снизится в 1,6 раза – до 3473 рублей

© РИА Новости / Макс Ветров | Перейти в медиабанкПассажир из скорого двухэтажного поезда "Таврия" из Москвы на железнодорожном вокзале Феодосии
Пассажир из скорого двухэтажного поезда Таврия из Москвы на железнодорожном вокзале Феодосии - РИА Новости, 1920, 14.08.2024
© РИА Новости / Макс Ветров
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Пассажир из скорого двухэтажного поезда "Таврия" из Москвы на железнодорожном вокзале Феодосии. Архивное фото
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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Стоимость билетов в плацкарт на маршруте Москва-Симферополь в конце октября снизится в 1,6 раза – до 3473 рублей, рассказали РИА Новости в пресс-службе железнодорожного оператора "Гранд Сервис Экспресс".
"Гранд Сервис Экспресс" - единственный железнодорожный перевозчик в Крым. Компания организует перевозку пассажиров на фирменных поездах "Таврия" с 2019 года.
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"Мы стараемся удовлетворить спрос пассажиров, предлагая разные типы вагонов: плацкартные, купе, СВ и люкс. Если говорить о более бюджетном варианте, то стоимость проезда, например, по маршруту Москва–Симферополь в плацкарте летом составляет 5511 рублей. Осенью (с конца октября) стоимость снизится до 3473,4 рублей", – рассказали в компании.
Согласно данным сайта "Гранд Сервис Экспресс", стоимость билетов в купе на маршруте Москва-Симферополь в летний период составляет от 8814 рублей.
В России перевозки пассажиров в поездах дальнего следования осуществляются в регулируемом и не регулируемом государством сегментах. Перевозки в плацкартных и общих вагонах регулируются государством. С 1 декабря 2023 года индексация тарифов, сборов и платы на перевозки в плацкартных и общих вагонах составила 10,75%. Индексация тарифов происходит ежегодно.
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РоссияГранд Сервис ЭкспрессОбществоРеспублика Крым
 
 
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