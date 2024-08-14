https://ria.ru/20240814/bespilotniki-1966231334.html

В Липецкой области украинские беспилотники повредили более ста домов

В Липецкой области украинские беспилотники повредили более ста домов - РИА Новости, 14.08.2024

В Липецкой области украинские беспилотники повредили более ста домов

Более 100 домов повреждены в Липецкой области в результате атаки в ночь на 9 августа, сейчас в них ведутся необходимые ремонтные работы, сообщил глава Липецкого РИА Новости, 14.08.2024

2024-08-14T17:25

2024-08-14T17:25

2024-08-14T17:27

специальная военная операция на украине

происшествия

липецкая область

липецкий район

игорь артамонов

вооруженные силы украины

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ВОРОНЕЖ, 14 авг - РИА Новости. Более 100 домов повреждены в Липецкой области в результате атаки в ночь на 9 августа, сейчас в них ведутся необходимые ремонтные работы, сообщил глава Липецкого района Давид Тодуа в своём Telegram-канале. "Продолжаем устранять последствия чрезвычайной ситуации, произошедшей в Липецком районе в ночь 9 августа. По общей оценке, всего пострадали 106 домов. Сейчас в них ведутся необходимые ремонтные работы. Держим на контроле ситуацию", — написал Тодуа. Глава района добавил, что ремонт проводят благодаря социально-ответственному бизнесу и средствам резервного фонда главы района. В ночь на 9 августа, как сообщал губернатор Липецкой области Игорь Артамонов, в результате ночной атаки беспилотников на регион произошла детонация взрывоопасных объектов вдали от гражданских строений. В результате падения БПЛА был поврежден объект энергетической инфраструктуры, возникли массовые отключения электричества. Губернатор сообщал об эвакуации Копцевых хуторов, Федоровки, Яковлевки и Тынковки, а также об отключении электроснабжения и остановке движения пассажирского транспорта. Пострадали девять человек, один человек скончался. Минобороны заявило о сбитых в регионе 19 украинских БПЛА.

https://ria.ru/20240814/ukraina-1965955368.html

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Ольга Фомченкова

происшествия, липецкая область, липецкий район, игорь артамонов, вооруженные силы украины