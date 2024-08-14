В Липецкой области украинские беспилотники повредили более ста домов
Глава Липецкого района Тодуа: атака дронов ВСУ 9 августа повредила 106 домов
© Фото : Давид Тодуа/TelegramУстранение последствий чрезвычайной ситуации, произошедшей в Липецком районе в ночь 9 августа
Устранение последствий чрезвычайной ситуации, произошедшей в Липецком районе в ночь 9 августа
ВОРОНЕЖ, 14 авг - РИА Новости. Более 100 домов повреждены в Липецкой области в результате атаки в ночь на 9 августа, сейчас в них ведутся необходимые ремонтные работы, сообщил глава Липецкого района Давид Тодуа в своём Telegram-канале.
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"Продолжаем устранять последствия чрезвычайной ситуации, произошедшей в Липецком районе в ночь 9 августа. По общей оценке, всего пострадали 106 домов. Сейчас в них ведутся необходимые ремонтные работы. Держим на контроле ситуацию", — написал Тодуа.
Глава района добавил, что ремонт проводят благодаря социально-ответственному бизнесу и средствам резервного фонда главы района.
В ночь на 9 августа, как сообщал губернатор Липецкой области Игорь Артамонов, в результате ночной атаки беспилотников на регион произошла детонация взрывоопасных объектов вдали от гражданских строений. В результате падения БПЛА был поврежден объект энергетической инфраструктуры, возникли массовые отключения электричества. Губернатор сообщал об эвакуации Копцевых хуторов, Федоровки, Яковлевки и Тынковки, а также об отключении электроснабжения и остановке движения пассажирского транспорта. Пострадали девять человек, один человек скончался. Минобороны заявило о сбитых в регионе 19 украинских БПЛА.