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В Липецкой области украинские беспилотники повредили более ста домов - РИА Новости, 14.08.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
17:25 14.08.2024 (обновлено: 17:27 14.08.2024)
https://ria.ru/20240814/bespilotniki-1966231334.html
В Липецкой области украинские беспилотники повредили более ста домов
В Липецкой области украинские беспилотники повредили более ста домов - РИА Новости, 14.08.2024
В Липецкой области украинские беспилотники повредили более ста домов
Более 100 домов повреждены в Липецкой области в результате атаки в ночь на 9 августа, сейчас в них ведутся необходимые ремонтные работы, сообщил глава Липецкого РИА Новости, 14.08.2024
2024-08-14T17:25
2024-08-14T17:27
специальная военная операция на украине
происшествия
липецкая область
липецкий район
игорь артамонов
вооруженные силы украины
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ВОРОНЕЖ, 14 авг - РИА Новости. Более 100 домов повреждены в Липецкой области в результате атаки в ночь на 9 августа, сейчас в них ведутся необходимые ремонтные работы, сообщил глава Липецкого района Давид Тодуа в своём Telegram-канале. "Продолжаем устранять последствия чрезвычайной ситуации, произошедшей в Липецком районе в ночь 9 августа. По общей оценке, всего пострадали 106 домов. Сейчас в них ведутся необходимые ремонтные работы. Держим на контроле ситуацию", — написал Тодуа. Глава района добавил, что ремонт проводят благодаря социально-ответственному бизнесу и средствам резервного фонда главы района. В ночь на 9 августа, как сообщал губернатор Липецкой области Игорь Артамонов, в результате ночной атаки беспилотников на регион произошла детонация взрывоопасных объектов вдали от гражданских строений. В результате падения БПЛА был поврежден объект энергетической инфраструктуры, возникли массовые отключения электричества. Губернатор сообщал об эвакуации Копцевых хуторов, Федоровки, Яковлевки и Тынковки, а также об отключении электроснабжения и остановке движения пассажирского транспорта. Пострадали девять человек, один человек скончался. Минобороны заявило о сбитых в регионе 19 украинских БПЛА.
https://ria.ru/20240814/ukraina-1965955368.html
липецкая область
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происшествия, липецкая область, липецкий район, игорь артамонов, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Липецкая область, Липецкий район, Игорь Артамонов, Вооруженные силы Украины
В Липецкой области украинские беспилотники повредили более ста домов

Глава Липецкого района Тодуа: атака дронов ВСУ 9 августа повредила 106 домов

© Фото : Давид Тодуа/TelegramУстранение последствий чрезвычайной ситуации, произошедшей в Липецком районе в ночь 9 августа
Устранение последствий чрезвычайной ситуации, произошедшей в Липецком районе в ночь 9 августа - РИА Новости, 1920, 14.08.2024
© Фото : Давид Тодуа/Telegram
Устранение последствий чрезвычайной ситуации, произошедшей в Липецком районе в ночь 9 августа
Читать ria.ru в
ВОРОНЕЖ, 14 авг - РИА Новости. Более 100 домов повреждены в Липецкой области в результате атаки в ночь на 9 августа, сейчас в них ведутся необходимые ремонтные работы, сообщил глава Липецкого района Давид Тодуа в своём Telegram-канале.
«
"Продолжаем устранять последствия чрезвычайной ситуации, произошедшей в Липецком районе в ночь 9 августа. По общей оценке, всего пострадали 106 домов. Сейчас в них ведутся необходимые ремонтные работы. Держим на контроле ситуацию", — написал Тодуа.
Глава района добавил, что ремонт проводят благодаря социально-ответственному бизнесу и средствам резервного фонда главы района.
В ночь на 9 августа, как сообщал губернатор Липецкой области Игорь Артамонов, в результате ночной атаки беспилотников на регион произошла детонация взрывоопасных объектов вдали от гражданских строений. В результате падения БПЛА был поврежден объект энергетической инфраструктуры, возникли массовые отключения электричества. Губернатор сообщал об эвакуации Копцевых хуторов, Федоровки, Яковлевки и Тынковки, а также об отключении электроснабжения и остановке движения пассажирского транспорта. Пострадали девять человек, один человек скончался. Минобороны заявило о сбитых в регионе 19 украинских БПЛА.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 14.08.2024
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Вчера, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияЛипецкая областьЛипецкий районИгорь АртамоновВооруженные силы Украины
 
 
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