https://ria.ru/20240814/benzin-1966115306.html

Россия продлила временный запрет на экспорт бензина

Россия продлила временный запрет на экспорт бензина - РИА Новости, 14.08.2024

Россия продлила временный запрет на экспорт бензина

Эмбарго на экспорт бензина продлили до конца года, сообщается на сайте правительства. РИА Новости, 14.08.2024

2024-08-14T11:34

2024-08-14T11:34

2024-08-14T12:59

экономика

россия

павел сорокин

министерство энергетики рф (минэнерго россии)

евразийский экономический союз

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МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Эмбарго на экспорт бензина продлили до конца года, сообщается на сайте правительства."Решение принято для поддержания стабильной ситуации на топливном рынке в период сохраняющегося сезонного спроса и плановых ремонтов, проводимых на нефтеперерабатывающих заводах", — говорится в релизе.Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Ограничения будут действовать с 1 сентября по 31 декабря.Правительство с 1 марта на полгода ввело запрет на вывоз бензина за рубеж (кроме стран ЕАЭС), но в конце мая его временно сняли. Эмбарго возобновилось с 1 августа.Запрет на экспорт не касается топлива, вывозимого для оказания международной гуманитарной помощи и личного пользования. Он также не распространяется на поставки в рамках межправсоглашений, включая страны ЕАЭС.При этом вводить эмбарго на экспорт дизельного топлива сейчас не требуется, говорил в конце июля первый замглавы Минэнерго Павел Сорокин.

https://ria.ru/20240813/gazprom-1965865801.html

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экономика, россия, павел сорокин, министерство энергетики рф (минэнерго россии), евразийский экономический союз