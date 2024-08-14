Россия продлила временный запрет на экспорт бензина
Правительство продлило запрет на экспорт бензина до конца 2024 года
© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкЗаправка автомобиля на одной из автозаправочных станций
Заправка автомобиля на одной из автозаправочных станций. Архивное фото
МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Эмбарго на экспорт бензина продлили до конца года, сообщается на сайте правительства.
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"Решение принято для поддержания стабильной ситуации на топливном рынке в период сохраняющегося сезонного спроса и плановых ремонтов, проводимых на нефтеперерабатывающих заводах", — говорится в релизе.
Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Ограничения будут действовать с 1 сентября по 31 декабря.
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Правительство с 1 марта на полгода ввело запрет на вывоз бензина за рубеж (кроме стран ЕАЭС), но в конце мая его временно сняли. Эмбарго возобновилось с 1 августа.
Запрет на экспорт не касается топлива, вывозимого для оказания международной гуманитарной помощи и личного пользования. Он также не распространяется на поставки в рамках межправсоглашений, включая страны ЕАЭС.
При этом вводить эмбарго на экспорт дизельного топлива сейчас не требуется, говорил в конце июля первый замглавы Минэнерго Павел Сорокин.
Правительство уже вводило запрет на экспорт нефтепродуктов — с 21 сентября прошлого года. Власти рассчитывали таким образом пресечь "серый экспорт" топлива и насытить внутренний рынок. Под "серым экспортом" подразумевается ситуация, когда трейдеры покупают нефтепродукты по цене для внутреннего рынка, а продают их на экспорт по более высокой цене.