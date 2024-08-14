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Россия продлила временный запрет на экспорт бензина - РИА Новости, 14.08.2024
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11:34 14.08.2024 (обновлено: 12:59 14.08.2024)
https://ria.ru/20240814/benzin-1966115306.html
Россия продлила временный запрет на экспорт бензина
Россия продлила временный запрет на экспорт бензина - РИА Новости, 14.08.2024
Россия продлила временный запрет на экспорт бензина
Эмбарго на экспорт бензина продлили до конца года, сообщается на сайте правительства. РИА Новости, 14.08.2024
2024-08-14T11:34
2024-08-14T12:59
экономика
россия
павел сорокин
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
евразийский экономический союз
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МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Эмбарго на экспорт бензина продлили до конца года, сообщается на сайте правительства.&quot;Решение принято для поддержания стабильной ситуации на топливном рынке в период сохраняющегося сезонного спроса и плановых ремонтов, проводимых на нефтеперерабатывающих заводах&quot;, — говорится в релизе.Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Ограничения будут действовать с 1 сентября по 31 декабря.Правительство с 1 марта на полгода ввело запрет на вывоз бензина за рубеж (кроме стран ЕАЭС), но в конце мая его временно сняли. Эмбарго возобновилось с 1 августа.Запрет на экспорт не касается топлива, вывозимого для оказания международной гуманитарной помощи и личного пользования. Он также не распространяется на поставки в рамках межправсоглашений, включая страны ЕАЭС.При этом вводить эмбарго на экспорт дизельного топлива сейчас не требуется, говорил в конце июля первый замглавы Минэнерго Павел Сорокин.
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экономика, россия, павел сорокин, министерство энергетики рф (минэнерго россии), евразийский экономический союз
Экономика, Россия, Павел Сорокин, Министерство энергетики РФ (Минэнерго России), Евразийский экономический союз
Россия продлила временный запрет на экспорт бензина

Правительство продлило запрет на экспорт бензина до конца 2024 года

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкЗаправка автомобиля на одной из автозаправочных станций
Заправка автомобиля на одной из автозаправочных станций - РИА Новости, 1920, 14.08.2024
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Заправка автомобиля на одной из автозаправочных станций. Архивное фото
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МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Эмбарго на экспорт бензина продлили до конца года, сообщается на сайте правительства.
«

"Решение принято для поддержания стабильной ситуации на топливном рынке в период сохраняющегося сезонного спроса и плановых ремонтов, проводимых на нефтеперерабатывающих заводах", — говорится в релизе.

Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Ограничения будут действовать с 1 сентября по 31 декабря.
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Правительство с 1 марта на полгода ввело запрет на вывоз бензина за рубеж (кроме стран ЕАЭС), но в конце мая его временно сняли. Эмбарго возобновилось с 1 августа.
Запрет на экспорт не касается топлива, вывозимого для оказания международной гуманитарной помощи и личного пользования. Он также не распространяется на поставки в рамках межправсоглашений, включая страны ЕАЭС.
При этом вводить эмбарго на экспорт дизельного топлива сейчас не требуется, говорил в конце июля первый замглавы Минэнерго Павел Сорокин.

Правительство уже вводило запрет на экспорт нефтепродуктов — с 21 сентября прошлого года. Власти рассчитывали таким образом пресечь "серый экспорт" топлива и насытить внутренний рынок. Под "серым экспортом" подразумевается ситуация, когда трейдеры покупают нефтепродукты по цене для внутреннего рынка, а продают их на экспорт по более высокой цене.

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ЭкономикаРоссияПавел СорокинМинистерство энергетики РФ (Минэнерго России)Евразийский экономический союз
 
 
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