https://ria.ru/20240814/belousov-1966247589.html

Белоусов обсудил сотрудничество с делегациями из Буркина-Фасо и Нигера

Белоусов обсудил сотрудничество с делегациями из Буркина-Фасо и Нигера - РИА Новости, 14.08.2024

Белоусов обсудил сотрудничество с делегациями из Буркина-Фасо и Нигера

Министр обороны России Андрей Белоусов в рамках форума "Армия-2024" обсудил с главами военных делегаций из Буркина-Фасо и Нигера перспективные направления... РИА Новости, 14.08.2024

2024-08-14T18:23

2024-08-14T18:23

2024-08-14T18:45

буркина-фасо

нигер

россия

андрей белоусов

форум "армия — 2024"

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МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Министр обороны России Андрей Белоусов в рамках форума "Армия-2024" обсудил с главами военных делегаций из Буркина-Фасо и Нигера перспективные направления сотрудничества в оборонной сфере, а также вопросы укрепления безопасности в Центральной Африке, сообщило Минобороны."В рамках Международного военно-технического форума "Армия-2024" состоялись рабочие встречи министра обороны Российской Федерации Андрея Белоусова с министром обороны и по делам ветеранов Буркина-Фасо Кассумом Кулибалии, директором департамента по внешним связям и военному сотрудничеству Министерства обороны Республики Нигер старшим полковником Хамаду Джибо Бартье", — говорится в заявлении ведомства.Стороны также обсудили перспективные направления сотрудничества в оборонной сфере и вопросы укрепления безопасности в Центральной Африке.Форум "Армия-2024" проходит в подмосковном парке "Патриот" с 12 по 14 августа.

https://ria.ru/20240814/armiya-1966245720.html

буркина-фасо

нигер

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Белоусов с главами делегаций из Буркина-Фасо и Нигера Белоусов с главами делегаций из Буркина-Фасо и Нигера 2024-08-14T18:23 true PT0M19S

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буркина-фасо, нигер, россия, андрей белоусов, форум "армия — 2024"