https://ria.ru/20240814/belousov-1966247589.html
Белоусов обсудил сотрудничество с делегациями из Буркина-Фасо и Нигера
Белоусов обсудил сотрудничество с делегациями из Буркина-Фасо и Нигера - РИА Новости, 14.08.2024
Белоусов обсудил сотрудничество с делегациями из Буркина-Фасо и Нигера
Министр обороны России Андрей Белоусов в рамках форума "Армия-2024" обсудил с главами военных делегаций из Буркина-Фасо и Нигера перспективные направления... РИА Новости, 14.08.2024
2024-08-14T18:23
2024-08-14T18:23
2024-08-14T18:45
буркина-фасо
нигер
россия
андрей белоусов
форум "армия — 2024"
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МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Министр обороны России Андрей Белоусов в рамках форума "Армия-2024" обсудил с главами военных делегаций из Буркина-Фасо и Нигера перспективные направления сотрудничества в оборонной сфере, а также вопросы укрепления безопасности в Центральной Африке, сообщило Минобороны."В рамках Международного военно-технического форума "Армия-2024" состоялись рабочие встречи министра обороны Российской Федерации Андрея Белоусова с министром обороны и по делам ветеранов Буркина-Фасо Кассумом Кулибалии, директором департамента по внешним связям и военному сотрудничеству Министерства обороны Республики Нигер старшим полковником Хамаду Джибо Бартье", — говорится в заявлении ведомства.Стороны также обсудили перспективные направления сотрудничества в оборонной сфере и вопросы укрепления безопасности в Центральной Африке.Форум "Армия-2024" проходит в подмосковном парке "Патриот" с 12 по 14 августа.
https://ria.ru/20240814/armiya-1966245720.html
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Белоусов с главами делегаций из Буркина-Фасо и Нигера
Белоусов с главами делегаций из Буркина-Фасо и Нигера
2024-08-14T18:23
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буркина-фасо, нигер, россия, андрей белоусов, форум "армия — 2024"
Буркина-Фасо, Нигер, Россия, Андрей Белоусов, Форум "Армия — 2024"
Белоусов обсудил сотрудничество с делегациями из Буркина-Фасо и Нигера
Белоусов обсудил сотрудничество с Буркина-Фасо и Нигером в военной сфере