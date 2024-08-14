https://ria.ru/20240814/bayden-1966271842.html

Байден рассказал о планах на пенсию

Байден рассказал о планах на пенсию - РИА Новости, 14.08.2024

Байден рассказал о планах на пенсию

Президент США Джо Байден пошутил, что на пенсии станет блогером. РИА Новости, 14.08.2024

2024-08-14T21:02

2024-08-14T21:02

2024-08-14T21:02

в мире

сша

джо байден

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ВАШИНГТОН, 14 авг - РИА Новости. Президент США Джо Байден пошутил, что на пенсии станет блогером. "В ваш бизнес хотят больше людей, чем в какой-либо другой. По-вашему, куда я пойду, когда выйду на пенсию? У меня есть контакты… Я позвал вас в Белый дом, потому что ищу работу", - заявил Байден на встрече с блогерами. Президент США ранее отказался от борьбы за пост, его полномочия истекут, когда к присяге будет приведен новый американский лидер 20 января 2025 года.

https://ria.ru/20240810/bajden-1965320344.html

сша

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в мире, сша, джо байден