Байден признал причастность США к атакам на Курскую область, заявил Слуцкий
Слуцкий: Байден признал причастность США к военной авантюре в Курской области
© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Джо Байден
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Джо Байден. Архивное фото
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Президент США Джо Байден признал непосредственную причастность США к военной авантюре Владимира Зеленского в Курской области, заявил лидер партии ЛДПР Леонид Слуцкий в своем Telegram-канале.
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Он также отметил, что "полную поддержку борьбе украинского народа" выразил и глава дипслужбы ЕС Жозеп Боррель после вторжения ВСУ на территорию России.
По словам Слуцкого, фантазии западных "стратегов простирались" до захвата Курской АЭС и создания благоприятной для Киева переговорной позиции с целью размена территорий.
"О такой дилемме речь? Агрессия плюс ядерный шантаж, "серьезность" которого подогревается беспрестанными атаками на Запорожскую АЭС. Эту тактику поддерживает так называемый "цивилизованный мир" и управляемые им международные институты? Стратегическая ошибка!", - считает лидер партии.
По мнению парламентария, не существует никаких дилемм, и победа будет за нами, а мир - только на условиях России.
"Киев и вместе с ним коллективный Запад ждет поражение в этой прокси-войне, какие бы зловеще безумные планы они ни строили", - заключил он.
Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 14 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли до 2,3 тысячи военных и 37 танков.
Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
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