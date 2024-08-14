https://ria.ru/20240814/bayden-1966200368.html

Байден признал причастность США к атакам на Курскую область, заявил Слуцкий

Байден признал причастность США к атакам на Курскую область, заявил Слуцкий - РИА Новости, 14.08.2024

Байден признал причастность США к атакам на Курскую область, заявил Слуцкий

Президент США Джо Байден признал непосредственную причастность США к военной авантюре Владимира Зеленского в Курской области, заявил лидер партии ЛДПР Леонид... РИА Новости, 14.08.2024

2024-08-14T16:36

2024-08-14T16:36

2024-08-14T16:36

специальная военная операция на украине

в мире

россия

курская область

сша

леонид слуцкий (политик)

джо байден

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Президент США Джо Байден признал непосредственную причастность США к военной авантюре Владимира Зеленского в Курской области, заявил лидер партии ЛДПР Леонид Слуцкий в своем Telegram-канале. "Байден заявляет о создании "дилеммы для Путина", признавая непосредственную причастность США к военной авантюре Зеленского в Курской области. Вашингтон, мол, находится "в прямом, постоянном контакте с украинцами", - сообщил Слуцкий. Он также отметил, что "полную поддержку борьбе украинского народа" выразил и глава дипслужбы ЕС Жозеп Боррель после вторжения ВСУ на территорию России. По словам Слуцкого, фантазии западных "стратегов простирались" до захвата Курской АЭС и создания благоприятной для Киева переговорной позиции с целью размена территорий. "О такой дилемме речь? Агрессия плюс ядерный шантаж, "серьезность" которого подогревается беспрестанными атаками на Запорожскую АЭС. Эту тактику поддерживает так называемый "цивилизованный мир" и управляемые им международные институты? Стратегическая ошибка!", - считает лидер партии. По мнению парламентария, не существует никаких дилемм, и победа будет за нами, а мир - только на условиях России. "Киев и вместе с ним коллективный Запад ждет поражение в этой прокси-войне, какие бы зловеще безумные планы они ни строили", - заключил он. Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 14 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли до 2,3 тысячи военных и 37 танков. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.

https://ria.ru/20240813/plan-1965775331.html

https://ria.ru/20240814/spetsoperatsiya-1966196850.html

https://ria.ru/20240813/ukraina-1965816448.html

россия

курская область

сша

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в мире, россия, курская область, сша, леонид слуцкий (политик), джо байден, вооруженные силы украины, лдпр