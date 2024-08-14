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Байден признал причастность США к атакам на Курскую область, заявил Слуцкий - РИА Новости, 14.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:36 14.08.2024
https://ria.ru/20240814/bayden-1966200368.html
Байден признал причастность США к атакам на Курскую область, заявил Слуцкий
Байден признал причастность США к атакам на Курскую область, заявил Слуцкий - РИА Новости, 14.08.2024
Байден признал причастность США к атакам на Курскую область, заявил Слуцкий
Президент США Джо Байден признал непосредственную причастность США к военной авантюре Владимира Зеленского в Курской области, заявил лидер партии ЛДПР Леонид... РИА Новости, 14.08.2024
2024-08-14T16:36
2024-08-14T16:36
специальная военная операция на украине
в мире
россия
курская область
сша
леонид слуцкий (политик)
джо байден
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Президент США Джо Байден признал непосредственную причастность США к военной авантюре Владимира Зеленского в Курской области, заявил лидер партии ЛДПР Леонид Слуцкий в своем Telegram-канале. "Байден заявляет о создании "дилеммы для Путина", признавая непосредственную причастность США к военной авантюре Зеленского в Курской области. Вашингтон, мол, находится "в прямом, постоянном контакте с украинцами", - сообщил Слуцкий. Он также отметил, что "полную поддержку борьбе украинского народа" выразил и глава дипслужбы ЕС Жозеп Боррель после вторжения ВСУ на территорию России. По словам Слуцкого, фантазии западных "стратегов простирались" до захвата Курской АЭС и создания благоприятной для Киева переговорной позиции с целью размена территорий. "О такой дилемме речь? Агрессия плюс ядерный шантаж, "серьезность" которого подогревается беспрестанными атаками на Запорожскую АЭС. Эту тактику поддерживает так называемый "цивилизованный мир" и управляемые им международные институты? Стратегическая ошибка!", - считает лидер партии. По мнению парламентария, не существует никаких дилемм, и победа будет за нами, а мир - только на условиях России. "Киев и вместе с ним коллективный Запад ждет поражение в этой прокси-войне, какие бы зловеще безумные планы они ни строили", - заключил он. Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 14 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли до 2,3 тысячи военных и 37 танков. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
https://ria.ru/20240813/plan-1965775331.html
https://ria.ru/20240814/spetsoperatsiya-1966196850.html
https://ria.ru/20240813/ukraina-1965816448.html
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в мире, россия, курская область, сша, леонид слуцкий (политик), джо байден, вооруженные силы украины, лдпр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Курская область, США, Леонид Слуцкий (политик), Джо Байден, Вооруженные силы Украины, ЛДПР
Байден признал причастность США к атакам на Курскую область, заявил Слуцкий

Слуцкий: Байден признал причастность США к военной авантюре в Курской области

© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 14.08.2024
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Джо Байден. Архивное фото
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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Президент США Джо Байден признал непосредственную причастность США к военной авантюре Владимира Зеленского в Курской области, заявил лидер партии ЛДПР Леонид Слуцкий в своем Telegram-канале.
"Байден заявляет о создании "дилеммы для Путина", признавая непосредственную причастность США к военной авантюре Зеленского в Курской области. Вашингтон, мол, находится "в прямом, постоянном контакте с украинцами", - сообщил Слуцкий.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 13.08.2024
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Он также отметил, что "полную поддержку борьбе украинского народа" выразил и глава дипслужбы ЕС Жозеп Боррель после вторжения ВСУ на территорию России.
По словам Слуцкого, фантазии западных "стратегов простирались" до захвата Курской АЭС и создания благоприятной для Киева переговорной позиции с целью размена территорий.
"О такой дилемме речь? Агрессия плюс ядерный шантаж, "серьезность" которого подогревается беспрестанными атаками на Запорожскую АЭС. Эту тактику поддерживает так называемый "цивилизованный мир" и управляемые им международные институты? Стратегическая ошибка!", - считает лидер партии.
По мнению парламентария, не существует никаких дилемм, и победа будет за нами, а мир - только на условиях России.
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"Киев и вместе с ним коллективный Запад ждет поражение в этой прокси-войне, какие бы зловеще безумные планы они ни строили", - заключил он.
Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 14 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли до 2,3 тысячи военных и 37 танков.
Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияКурская областьСШАЛеонид Слуцкий (политик)Джо БайденВооруженные силы УкраиныЛДПР
 
 
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