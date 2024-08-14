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Сын Байдена писал в посольство в Италии для помощи Burisma, пишут СМИ - РИА Новости, 14.08.2024
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04:42 14.08.2024 (обновлено: 11:14 14.08.2024)
https://ria.ru/20240814/bayden-1966065280.html
Сын Байдена писал в посольство в Италии для помощи Burisma, пишут СМИ
Сын Байдена писал в посольство в Италии для помощи Burisma, пишут СМИ - РИА Новости, 14.08.2024
Сын Байдена писал в посольство в Италии для помощи Burisma, пишут СМИ
Сын президента США Хантер Байден в 2016 году писал в американское посольство в Италии в поисках помощи для украинской газовой компании, членом совета директоров РИА Новости, 14.08.2024
2024-08-14T04:42
2024-08-14T11:14
в мире
сша
италия
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хантер байден
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украина
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ВАШИНГТОН, 14 авг — РИА Новости. Сын президента США Хантер Байден в 2016 году писал в американское посольство в Италии в поисках помощи для украинской газовой компании, членом совета директоров которой являлся, сообщает New York Times. "Хантер Байден искал помощь у американского правительства для потенциального прибыльного энергетического проекта в Италии, пока его отец был вице-президентом, о чем свидетельствуют недавно выпущенные записи и интервью", — пишет издание. В 2016 году Байден-младший написал "по крайней мере одно письмо" послу США в Италии в интересах Burisma. Представитель дипмиссии ответил уклончиво, объяснив, что, поскольку речь идет об украинской компании, сначала необходимо консультироваться со структурами Министерства торговли США, говорится в сообщении. Адвокат Хантера Байдена утверждает, что сын президента писал послу, чтобы тот представил его главе региона Тоскана, где планировалась реализация проекта, но развития это не получило, не было ни встречи, ни проекта, говорится в сообщении. Белый дом сообщил, что Байден в тот период не знал, что его сын обращался в посольство от лица украинской компании, сообщает газета. В октябре 2020 года газета New York Post опубликовала ряд электронных писем в адрес Хантера Байдена, где упоминалось, что он представлял своего отца в бытность того вице-президентом США своим работодателям в украинской фирме Burisma. Бывший президент США Дональд Трамп утверждал, что за лоббистскую работу по "продаже" доступа к его отцу Байден-младший получил миллионы долларов. Переписка якобы была найдена на ноутбуке Хантера Байдена, обнаруженном в одной из ремонтных мастерских штата Делавэр. Позднее этот же ноутбук стал источником скандальных личных фотографий сына президента, на которых он был запечатлен с наркотиками и проститутками.
https://ria.ru/20240814/bayden-1966064278.html
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в мире, сша, италия, тоскана, хантер байден, дональд трамп, украина
В мире, США, Италия, Тоскана, Хантер Байден, Дональд Трамп, Украина
Сын Байдена писал в посольство в Италии для помощи Burisma, пишут СМИ

NYT: Хантер Байден в 2016 году писал послу в Италии в поисках помощи для Burisma

© Фото : Burisma GroupХантер Байден
Хантер Байден - РИА Новости, 1920, 14.08.2024
© Фото : Burisma Group
Хантер Байден. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 14 авг — РИА Новости. Сын президента США Хантер Байден в 2016 году писал в американское посольство в Италии в поисках помощи для украинской газовой компании, членом совета директоров которой являлся, сообщает New York Times.
"Хантер Байден искал помощь у американского правительства для потенциального прибыльного энергетического проекта в Италии, пока его отец был вице-президентом, о чем свидетельствуют недавно выпущенные записи и интервью", — пишет издание.
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В 2016 году Байден-младший написал "по крайней мере одно письмо" послу США в Италии в интересах Burisma. Представитель дипмиссии ответил уклончиво, объяснив, что, поскольку речь идет об украинской компании, сначала необходимо консультироваться со структурами Министерства торговли США, говорится в сообщении.
Адвокат Хантера Байдена утверждает, что сын президента писал послу, чтобы тот представил его главе региона Тоскана, где планировалась реализация проекта, но развития это не получило, не было ни встречи, ни проекта, говорится в сообщении.
Белый дом сообщил, что Байден в тот период не знал, что его сын обращался в посольство от лица украинской компании, сообщает газета.
В октябре 2020 года газета New York Post опубликовала ряд электронных писем в адрес Хантера Байдена, где упоминалось, что он представлял своего отца в бытность того вице-президентом США своим работодателям в украинской фирме Burisma. Бывший президент США Дональд Трамп утверждал, что за лоббистскую работу по "продаже" доступа к его отцу Байден-младший получил миллионы долларов. Переписка якобы была найдена на ноутбуке Хантера Байдена, обнаруженном в одной из ремонтных мастерских штата Делавэр. Позднее этот же ноутбук стал источником скандальных личных фотографий сына президента, на которых он был запечатлен с наркотиками и проститутками.
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