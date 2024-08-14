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Японский политик рассказали о роли Байдена в майдане на Украине - РИА Новости, 14.08.2024
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04:19 14.08.2024
https://ria.ru/20240814/bayden-1966064278.html
Японский политик рассказали о роли Байдена в майдане на Украине
Японский политик рассказали о роли Байдена в майдане на Украине - РИА Новости, 14.08.2024
Японский политик рассказали о роли Байдена в майдане на Украине
За кулисами украинской "революции майдана" активно действовал Джо Байден в качестве вице-президента, а всего через год после начала его президентства начался... РИА Новости, 14.08.2024
2024-08-14T04:19
2024-08-14T04:19
украина
россия
япония
джо байден
владимир путин
кадзухико того
нато
в мире
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ТОКИО, 14 авг – РИА Новости, Ксения Нака. За кулисами украинской "революции майдана" активно действовал Джо Байден в качестве вице-президента, а всего через год после начала его президентства начался военный конфликт на Украине, заявил в интервью РИА Новости Кадзухико Того – бывший глава департамента Европы и Азии МИД Японии. Того был одним из главных действующих лиц при подготовке встречи на высшем уровне в Иркутске в 2001 году между Владимиром Путиным и японским премьер-министром Ёсиро Мори, а также при подготовке визита в Японию первого президента СССР Михаила Горбачева в 1991 году. "В "революции на майдане" огромна роль Байдена и Виктории Нуланд. Байден сам об этом пишет. За кулисами "революции майдана" активно действовал Байден в качестве вице-президента, чтобы разбить определенную часть украинских политиков. Байден подстегивал эту ситуацию вокруг майдана, и Нуланд вместе с ним", - сказал Кадзухико Того. Неслучайно поэтому, что было достаточно всего лишь одного года с того момента, как Байден стал президентом, чтобы на Украине начались военные действия. "Инаугурация президента Байдена прошла в январе 2021 года. С самого начала Байден считал Путина врагом. Он сам писал в книге, что еще во время его вице-президентства было противостояние с Путиным. И уже через год его президентств начинается вооруженный конфликт. Что же произошло за этот год? Путин настаивает на нейтральном статусе Украины и отказе от НАТО, а также на защите русскоязычного населения. Но Америка отмахивается от этих требований. В результате начинается специальная военная операция. Я не знаю, можно ли было ее избежать, но, очевидно, Путин был спровоцирован", - считает Того Кадзухико. Экс-дипломат, на протяжении своей карьеры занимавшийся отношениями Японии с Советским Союзом, а затем с Россией, проанализировал приоритеты Москвы за несколько последних десятилетий. "Первым устремлением Путина, когда он стал президентом, было создать сильную, экономически стабильную, политически прозрачную и справедливую страну, а также он хотел, чтобы Россия вновь стала ядром европейской безопасности, и как одна из опций этого – вступление России в НАТО. Об этом какое-то время говорили серьезно. И тут важный момент – Украина. И за счет ее геополитического положения, и за счет исторических связей. Поэтому необходимы были нейтральный статус Украины и ее невступление в НАТО", - сказал Катодзухико Того. Он считает, что первое пересечение "красных линий" произошло еще в 2008 году. "В 2008 году на саммите НАТО в Бухаресте было решено, что к НАТО в принципе может присоединиться Украина. Это было пересечение "красных линий" и первый шаг к нынешнему конфликту. Вторым шагом стал майдан в 2014 году", - считает Того. Приоритетом было и положение русскоязычного населения на Украине, особенно с связи с некоторыми "страницами истории". "Была еще страница в истории Украины, о которой ей хотелось бы забыть – это дивизия "Галичина", когда украинцы сотрудничали с нацистской Германией и сражались против Красной армии. И невозможно делать вид, что этого никогда не было! Эти люди сейчас возвращаются на Украину. Поэтому для Путина было так важно положение русскоязычного населения Украины", - подчеркнул экс-дипломат. Того отмечает, что "красные линии" России были нарушены, а "общий счет за все эти нарушения был выставлен, когда президентом стал Байден". "Всего лишь за год дело дошло до вооруженного конфликта.", - подчеркнул Того.
https://ria.ru/20240811/japonija-1965457389.html
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украина, россия, япония, джо байден, владимир путин, кадзухико того, нато, в мире, сша
Украина, Россия, Япония, Джо Байден, Владимир Путин, Кадзухико Того, НАТО, В мире, США
Японский политик рассказали о роли Байдена в майдане на Украине

Экс-дипломат Японии: Байден сыграл активную роль за кулисами майдана на Украине

© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 14.08.2024
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Джо Байден. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТОКИО, 14 авг – РИА Новости, Ксения Нака. За кулисами украинской "революции майдана" активно действовал Джо Байден в качестве вице-президента, а всего через год после начала его президентства начался военный конфликт на Украине, заявил в интервью РИА Новости Кадзухико Того – бывший глава департамента Европы и Азии МИД Японии.
Того был одним из главных действующих лиц при подготовке встречи на высшем уровне в Иркутске в 2001 году между Владимиром Путиным и японским премьер-министром Ёсиро Мори, а также при подготовке визита в Японию первого президента СССР Михаила Горбачева в 1991 году.
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"В "революции на майдане" огромна роль Байдена и Виктории Нуланд. Байден сам об этом пишет. За кулисами "революции майдана" активно действовал Байден в качестве вице-президента, чтобы разбить определенную часть украинских политиков. Байден подстегивал эту ситуацию вокруг майдана, и Нуланд вместе с ним", - сказал Кадзухико Того.
Неслучайно поэтому, что было достаточно всего лишь одного года с того момента, как Байден стал президентом, чтобы на Украине начались военные действия.
"Инаугурация президента Байдена прошла в январе 2021 года. С самого начала Байден считал Путина врагом. Он сам писал в книге, что еще во время его вице-президентства было противостояние с Путиным. И уже через год его президентств начинается вооруженный конфликт. Что же произошло за этот год? Путин настаивает на нейтральном статусе Украины и отказе от НАТО, а также на защите русскоязычного населения. Но Америка отмахивается от этих требований. В результате начинается специальная военная операция. Я не знаю, можно ли было ее избежать, но, очевидно, Путин был спровоцирован", - считает Того Кадзухико.
Экс-дипломат, на протяжении своей карьеры занимавшийся отношениями Японии с Советским Союзом, а затем с Россией, проанализировал приоритеты Москвы за несколько последних десятилетий.
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"Первым устремлением Путина, когда он стал президентом, было создать сильную, экономически стабильную, политически прозрачную и справедливую страну, а также он хотел, чтобы Россия вновь стала ядром европейской безопасности, и как одна из опций этого – вступление России в НАТО. Об этом какое-то время говорили серьезно. И тут важный момент – Украина. И за счет ее геополитического положения, и за счет исторических связей. Поэтому необходимы были нейтральный статус Украины и ее невступление в НАТО", - сказал Катодзухико Того.
Он считает, что первое пересечение "красных линий" произошло еще в 2008 году. "В 2008 году на саммите НАТО в Бухаресте было решено, что к НАТО в принципе может присоединиться Украина. Это было пересечение "красных линий" и первый шаг к нынешнему конфликту. Вторым шагом стал майдан в 2014 году", - считает Того.
Приоритетом было и положение русскоязычного населения на Украине, особенно с связи с некоторыми "страницами истории". "Была еще страница в истории Украины, о которой ей хотелось бы забыть – это дивизия "Галичина", когда украинцы сотрудничали с нацистской Германией и сражались против Красной армии. И невозможно делать вид, что этого никогда не было! Эти люди сейчас возвращаются на Украину. Поэтому для Путина было так важно положение русскоязычного населения Украины", - подчеркнул экс-дипломат.
Того отмечает, что "красные линии" России были нарушены, а "общий счет за все эти нарушения был выставлен, когда президентом стал Байден". "Всего лишь за год дело дошло до вооруженного конфликта.", - подчеркнул Того.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 10.08.2024
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УкраинаРоссияЯпонияДжо БайденВладимир ПутинКадзухико ТогоНАТОВ миреСША
 
 
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