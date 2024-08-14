Рейтинг@Mail.ru
Байден стал лидером по скорости обесценения доллара в XXI веке - РИА Новости, 14.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:13 14.08.2024 (обновлено: 03:32 14.08.2024)
https://ria.ru/20240814/bayden-1966061596.html
Байден стал лидером по скорости обесценения доллара в XXI веке
Байден стал лидером по скорости обесценения доллара в XXI веке - РИА Новости, 14.08.2024
Байден стал лидером по скорости обесценения доллара в XXI веке
Президент США Джо Байден по итогам июня стал лидером по скорости обесценения доллара среди всех американских президентов в XXI веке, обогнав Джорджа... РИА Новости, 14.08.2024
2024-08-14T03:13
2024-08-14T03:32
в мире
сша
ирак
джо байден
джордж буш (младший)
барак обама
выборы президента сша — 2024
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/12/1960552185_384:0:2871:1399_1920x0_80_0_0_0f73e3a9dfd5226a75efd45545c06db9.jpg
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Президент США Джо Байден по итогам июня стал лидером по скорости обесценения доллара среди всех американских президентов в XXI веке, обогнав Джорджа Буша-младшего, подсчитало РИА Новости по данным американского минфина. Так, индекс покупательной способности доллара всего за 3,5 года пребывания Байдена на посту президента США снизился на 20% - до 55,69 пункта. За 100 пунктов берется начало президентства Буша-младшего - январь 2001 года. Его президентский срок стал следующим по степени падения доллара: за 8 лет Буш-младший смог "уронить" американскую валюту на 19,9%. При этом за первый срок, с 2001 по 2004 год, даже несмотря на начало военных действий в Ираке, обесценение доллара было меньше - 8,8%. За второй срок, с 2005 по 2008 год, на фоне глобального финансового кризиса оно разогналось до 10%. Следом расположился Барак Обама, при котором покупательная способность американской валюты ослабела на 14,5% за два срока. За первую четырехлетку, с 2009 по 2012 год, доллар просел на 8,7%. А за вторую, с 2013 по 2016 год, - на 4,8%. Самым "успешным" стал Дональд Трамп - за один его президентский срок, с 2017 по 2020 год, доллар снизился лишь на 8%, даже несмотря на разгар пандемии коронавируса.
https://ria.ru/20240801/dollar-1963386190.html
https://ria.ru/20240812/ssha-1965646197.html
сша
ирак
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/12/1960552185_206:0:2937:2048_1920x0_80_0_0_c0113ded77cadb60d1653cb9b7fdc215.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, ирак, джо байден, джордж буш (младший), барак обама, выборы президента сша — 2024
В мире, США, Ирак, Джо Байден, Джордж Буш (младший), Барак Обама, Выборы президента США — 2024
Байден стал лидером по скорости обесценения доллара в XXI веке

Минфин США: самое сильное обесценение доллара в XXI веке произошло при Байдене

© AP Photo / Manuel Balce CenetaДжо Байден
Джо Байден - РИА Новости, 1920, 14.08.2024
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
Джо Байден. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Президент США Джо Байден по итогам июня стал лидером по скорости обесценения доллара среди всех американских президентов в XXI веке, обогнав Джорджа Буша-младшего, подсчитало РИА Новости по данным американского минфина.
Так, индекс покупательной способности доллара всего за 3,5 года пребывания Байдена на посту президента США снизился на 20% - до 55,69 пункта. За 100 пунктов берется начало президентства Буша-младшего - январь 2001 года.
Логотип SWIFT - РИА Новости, 1920, 01.08.2024
SWIFT и доллар себя дискредитировали, заявила Матвиенко
1 августа, 11:36
Его президентский срок стал следующим по степени падения доллара: за 8 лет Буш-младший смог "уронить" американскую валюту на 19,9%. При этом за первый срок, с 2001 по 2004 год, даже несмотря на начало военных действий в Ираке, обесценение доллара было меньше - 8,8%. За второй срок, с 2005 по 2008 год, на фоне глобального финансового кризиса оно разогналось до 10%.
Следом расположился Барак Обама, при котором покупательная способность американской валюты ослабела на 14,5% за два срока. За первую четырехлетку, с 2009 по 2012 год, доллар просел на 8,7%. А за вторую, с 2013 по 2016 год, - на 4,8%.
Самым "успешным" стал Дональд Трамп - за один его президентский срок, с 2017 по 2020 год, доллар снизился лишь на 8%, даже несмотря на разгар пандемии коронавируса.
Производство чипов - РИА Новости, 1920, 12.08.2024
СМИ сообщили о провале экономического плана Байдена
12 августа, 11:31
 
В миреСШАИракДжо БайденДжордж Буш (младший)Барак ОбамаВыборы президента США — 2024
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала