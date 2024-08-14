Рейтинг@Mail.ru
Блинкен отложил визит на Ближний Восток, пишет Axios - РИА Новости, 14.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:25 14.08.2024
https://ria.ru/20240814/axios-1966053375.html
Блинкен отложил визит на Ближний Восток, пишет Axios
Блинкен отложил визит на Ближний Восток, пишет Axios - РИА Новости, 14.08.2024
Блинкен отложил визит на Ближний Восток, пишет Axios
Госсекретарь США Энтони Блинкен отложил поездку на Ближний Восток из-за "неясной" ситуации между Израилем и Ираном, пишет издание Axios со ссылкой на источники. РИА Новости, 14.08.2024
2024-08-14T00:25
2024-08-14T00:25
в мире
израиль
сша
иран
исмаил хания
энтони блинкен
хамас
убийство главы политбюро хамас исмаила хании в тегеране
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0a/1958812696_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_76c9a489a0b6638f7f819e2fba312fce.jpg
ВАШИНГТОН, 13 авг - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен отложил поездку на Ближний Восток из-за "неясной" ситуации между Израилем и Ираном, пишет издание Axios со ссылкой на источники. По данным портала, который ссылается на два осведомленных источника, поездка "отложена" из-за неясности в ситуации". Представитель госдепартамента США в ответ на запрос РИА Новости о графике визита госсекретаря ответил, что "никаких обновлений на этот счет нет". Ранее в понедельник СМИ сообщали, что Блинкен во вторник может покинуть Вашингтон с целью посетить Ближний Восток. Поездка могла была приурочена к возможному возобновлению переговоров о прекращении огня, проходящих при посредничестве Катара и Египта с участием Израиля. С инициативой провести их 14-15 августа ранее выступили Египет, Катар и США, лидеры которых заявили, что готовы представить окончательное предложение для достижения сделки. В конце июля глава политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаил Хания был убит в результате удара по его резиденции в Тегеране, куда он прибыл для участия в инаугурации нового президента Ирана. Движение возложило ответственность за смерть Хании на Израиль и США и заявило, что эта атака не останется без ответа. Израильские представители заявили, что не комментируют убийство Хании. США не причастны к гибели главы политбюро ХАМАС, заявил позже зампостпреда Соединенных Штатов в ООН Роберт Вуд. Вечером 31 июля американская газета New York Times со ссылкой на источники утверждала, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи приказал нанести прямой удар по Израилю в ответ на убийство Хании в Тегеране. Позднее постпред Ирана при ООН Амир Саид Ирвани на заседании Совбеза ООН заявил, что Тегеран, следуя международному праву, оставляет за собой право на самооборону, чтобы отреагировать на убийство Хании тогда, когда посчитает это необходимым. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, и захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек. Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. Число погибших при израильских ударах по сектору Газа с 7 октября превысило 39,5 тысячи человек, более 91 тысячи пострадали. Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части, Израиль проводит наземную операцию в Рафахе, который считается последним оплотом ХАМАС. МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
https://ria.ru/20240812/iran--1965814299.html
https://ria.ru/20240813/konflikt-1915630213.html
https://ria.ru/20240812/iran-1965819566.html
израиль
сша
иран
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0a/1958812696_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_edf831ed966a1c3cff4c905b9df16d9c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, израиль, сша, иран, исмаил хания, энтони блинкен, хамас, убийство главы политбюро хамас исмаила хании в тегеране
В мире, Израиль, США, Иран, Исмаил Хания, Энтони Блинкен, ХАМАС, Убийство главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране
Блинкен отложил визит на Ближний Восток, пишет Axios

Axios: Блинкен отложил визит на Ближний Восток из-за неясной ситуации

© AP Photo / Jacquelyn MartinГоссекретарь США Энтони Блинкен на саммите НАТО в Вашингтоне
Госсекретарь США Энтони Блинкен на саммите НАТО в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 14.08.2024
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 13 авг - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен отложил поездку на Ближний Восток из-за "неясной" ситуации между Израилем и Ираном, пишет издание Axios со ссылкой на источники.
По данным портала, который ссылается на два осведомленных источника, поездка "отложена" из-за неясности в ситуации". Представитель госдепартамента США в ответ на запрос РИА Новости о графике визита госсекретаря ответил, что "никаких обновлений на этот счет нет".
Военная база на севере Тегерана, Иран - РИА Новости, 1920, 12.08.2024
СМИ: Иран подготовился к атаке на Израиль, как перед нападением в апреле
12 августа, 22:15
Ранее в понедельник СМИ сообщали, что Блинкен во вторник может покинуть Вашингтон с целью посетить Ближний Восток. Поездка могла была приурочена к возможному возобновлению переговоров о прекращении огня, проходящих при посредничестве Катара и Египта с участием Израиля. С инициативой провести их 14-15 августа ранее выступили Египет, Катар и США, лидеры которых заявили, что готовы представить окончательное предложение для достижения сделки.
В конце июля глава политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаил Хания был убит в результате удара по его резиденции в Тегеране, куда он прибыл для участия в инаугурации нового президента Ирана. Движение возложило ответственность за смерть Хании на Израиль и США и заявило, что эта атака не останется без ответа. Израильские представители заявили, что не комментируют убийство Хании. США не причастны к гибели главы политбюро ХАМАС, заявил позже зампостпреда Соединенных Штатов в ООН Роберт Вуд.
Вечером 31 июля американская газета New York Times со ссылкой на источники утверждала, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи приказал нанести прямой удар по Израилю в ответ на убийство Хании в Тегеране. Позднее постпред Ирана при ООН Амир Саид Ирвани на заседании Совбеза ООН заявил, что Тегеран, следуя международному праву, оставляет за собой право на самооборону, чтобы отреагировать на убийство Хании тогда, когда посчитает это необходимым.
Мужчина на обломках разрушенных после израильского авиаудара зданий в лагере беженцев Джабалия на севере сектора Газа - РИА Новости, 1920, 13.08.2024
Израиль и Палестина: история, причины и возможные последствия конфликта
Вчера, 19:55
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, и захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек.
Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. Число погибших при израильских ударах по сектору Газа с 7 октября превысило 39,5 тысячи человек, более 91 тысячи пострадали.
Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части, Израиль проводит наземную операцию в Рафахе, который считается последним оплотом ХАМАС.
МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Церемония прощания с главой политического бюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране - РИА Новости, 1920, 12.08.2024
В Иране раскрыли, каким будет ответ на убийство главы политбюро ХАМАС
12 августа, 23:27
 
В миреИзраильСШАИранИсмаил ХанияЭнтони БлинкенХАМАСУбийство главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала