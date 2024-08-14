https://ria.ru/20240814/axios-1966053375.html

Блинкен отложил визит на Ближний Восток, пишет Axios

Блинкен отложил визит на Ближний Восток, пишет Axios - РИА Новости, 14.08.2024

Блинкен отложил визит на Ближний Восток, пишет Axios

Госсекретарь США Энтони Блинкен отложил поездку на Ближний Восток из-за "неясной" ситуации между Израилем и Ираном, пишет издание Axios со ссылкой на источники. РИА Новости, 14.08.2024

2024-08-14T00:25

2024-08-14T00:25

2024-08-14T00:25

в мире

израиль

сша

иран

исмаил хания

энтони блинкен

хамас

убийство главы политбюро хамас исмаила хании в тегеране

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ВАШИНГТОН, 13 авг - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен отложил поездку на Ближний Восток из-за "неясной" ситуации между Израилем и Ираном, пишет издание Axios со ссылкой на источники. По данным портала, который ссылается на два осведомленных источника, поездка "отложена" из-за неясности в ситуации". Представитель госдепартамента США в ответ на запрос РИА Новости о графике визита госсекретаря ответил, что "никаких обновлений на этот счет нет". Ранее в понедельник СМИ сообщали, что Блинкен во вторник может покинуть Вашингтон с целью посетить Ближний Восток. Поездка могла была приурочена к возможному возобновлению переговоров о прекращении огня, проходящих при посредничестве Катара и Египта с участием Израиля. С инициативой провести их 14-15 августа ранее выступили Египет, Катар и США, лидеры которых заявили, что готовы представить окончательное предложение для достижения сделки. В конце июля глава политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаил Хания был убит в результате удара по его резиденции в Тегеране, куда он прибыл для участия в инаугурации нового президента Ирана. Движение возложило ответственность за смерть Хании на Израиль и США и заявило, что эта атака не останется без ответа. Израильские представители заявили, что не комментируют убийство Хании. США не причастны к гибели главы политбюро ХАМАС, заявил позже зампостпреда Соединенных Штатов в ООН Роберт Вуд. Вечером 31 июля американская газета New York Times со ссылкой на источники утверждала, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи приказал нанести прямой удар по Израилю в ответ на убийство Хании в Тегеране. Позднее постпред Ирана при ООН Амир Саид Ирвани на заседании Совбеза ООН заявил, что Тегеран, следуя международному праву, оставляет за собой право на самооборону, чтобы отреагировать на убийство Хании тогда, когда посчитает это необходимым. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, и захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек. Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. Число погибших при израильских ударах по сектору Газа с 7 октября превысило 39,5 тысячи человек, более 91 тысячи пострадали. Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части, Израиль проводит наземную операцию в Рафахе, который считается последним оплотом ХАМАС. МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

https://ria.ru/20240812/iran--1965814299.html

https://ria.ru/20240813/konflikt-1915630213.html

https://ria.ru/20240812/iran-1965819566.html

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в мире, израиль, сша, иран, исмаил хания, энтони блинкен, хамас, убийство главы политбюро хамас исмаила хании в тегеране