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Медики рассказали о состоянии пострадавших при ударе ВСУ по автобусу в ЛНР
Медики рассказали о состоянии пострадавших при ударе ВСУ по автобусу в ЛНР - РИА Новости, 14.08.2024
Медики рассказали о состоянии пострадавших при ударе ВСУ по автобусу в ЛНР
Три человека, пострадавшие при ударе ВСУ по автобусу в Лисичанске Луганской Народной Республики, остаются в крайне тяжелом состоянии, сообщила глава Минздрава... РИА Новости, 14.08.2024
2024-08-14T09:52
2024-08-14T09:52
2024-08-14T10:18
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лисичанск
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ЛУГАНСК, 14 авг — РИА Новости. Три человека, пострадавшие при ударе ВСУ по автобусу в Лисичанске Луганской Народной Республики, остаются в крайне тяжелом состоянии, сообщила глава Минздрава ЛНР Наталья Пащенко в своем Telegram-канале.Во вторник автобус с мирными жителями попал под удар ВСУ в Лисичанске, 2 человека погибли, более 30 ранены, в том числе 12-летний ребенок."В крайне тяжелом состоянии продолжают находится три человека, состояние одного из них вызывает у медиков особое беспокойство. У мужчины тяжелейшая черепно-мозговая травма. В тяжелом состоянии находятся еще четверо раненых. В состоянии средней тяжести - 2 пациента", - написала Пащенко.Она уточнила, что медики республиканской клинической больницы проводят оперативные телемедицинские консультации со специалистами из федеральных клиник.
https://ria.ru/20240814/dnr-1966092136.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
лисичанск, минздрав лнр, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Лисичанск, Минздрав ЛНР, Происшествия
Медики рассказали о состоянии пострадавших при ударе ВСУ по автобусу в ЛНР
Три человека остаются в тяжелом состоянии после обстрела автобуса в Лисичанске