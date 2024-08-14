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Медики рассказали о состоянии пострадавших при ударе ВСУ по автобусу в ЛНР - РИА Новости, 14.08.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
09:52 14.08.2024 (обновлено: 10:18 14.08.2024)
https://ria.ru/20240814/avtobus-1966090819.html
Медики рассказали о состоянии пострадавших при ударе ВСУ по автобусу в ЛНР
Медики рассказали о состоянии пострадавших при ударе ВСУ по автобусу в ЛНР - РИА Новости, 14.08.2024
Медики рассказали о состоянии пострадавших при ударе ВСУ по автобусу в ЛНР
Три человека, пострадавшие при ударе ВСУ по автобусу в Лисичанске Луганской Народной Республики, остаются в крайне тяжелом состоянии, сообщила глава Минздрава... РИА Новости, 14.08.2024
2024-08-14T09:52
2024-08-14T10:18
специальная военная операция на украине
лисичанск
минздрав лнр
происшествия
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ЛУГАНСК, 14 авг — РИА Новости. Три человека, пострадавшие при ударе ВСУ по автобусу в Лисичанске Луганской Народной Республики, остаются в крайне тяжелом состоянии, сообщила глава Минздрава ЛНР Наталья Пащенко в своем Telegram-канале.Во вторник автобус с мирными жителями попал под удар ВСУ в Лисичанске, 2 человека погибли, более 30 ранены, в том числе 12-летний ребенок."В крайне тяжелом состоянии продолжают находится три человека, состояние одного из них вызывает у медиков особое беспокойство. У мужчины тяжелейшая черепно-мозговая травма. В тяжелом состоянии находятся еще четверо раненых. В состоянии средней тяжести - 2 пациента", - написала Пащенко.Она уточнила, что медики республиканской клинической больницы проводят оперативные телемедицинские консультации со специалистами из федеральных клиник.
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лисичанск, минздрав лнр, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Лисичанск, Минздрав ЛНР, Происшествия
Медики рассказали о состоянии пострадавших при ударе ВСУ по автобусу в ЛНР

Три человека остаются в тяжелом состоянии после обстрела автобуса в Лисичанске

© Фото : Леонид Пасечник/TelegramПоследствия обстрела автобуса в Лисичанске
Последствия обстрела автобуса в Лисичанске - РИА Новости, 1920, 14.08.2024
© Фото : Леонид Пасечник/Telegram
Последствия обстрела автобуса в Лисичанске
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ЛУГАНСК, 14 авг — РИА Новости. Три человека, пострадавшие при ударе ВСУ по автобусу в Лисичанске Луганской Народной Республики, остаются в крайне тяжелом состоянии, сообщила глава Минздрава ЛНР Наталья Пащенко в своем Telegram-канале.
Во вторник автобус с мирными жителями попал под удар ВСУ в Лисичанске, 2 человека погибли, более 30 ранены, в том числе 12-летний ребенок.
"В крайне тяжелом состоянии продолжают находится три человека, состояние одного из них вызывает у медиков особое беспокойство. У мужчины тяжелейшая черепно-мозговая травма. В тяжелом состоянии находятся еще четверо раненых. В состоянии средней тяжести - 2 пациента", - написала Пащенко.
Она уточнила, что медики республиканской клинической больницы проводят оперативные телемедицинские консультации со специалистами из федеральных клиник.
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Специальная военная операция на УкраинеЛисичанскМинздрав ЛНРПроисшествия
 
 
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