https://ria.ru/20240814/aviakatastrofa-1966180391.html
Минобороны Франции уточнило подробности авиакатастрофы с истребителями
Минобороны Франции уточнило подробности авиакатастрофы с истребителями - РИА Новости, 14.08.2024
Минобороны Франции уточнило подробности авиакатастрофы с истребителями
Глава Минобороны Франции Себастьян Лекорню сообщил в соцсети X, что в авиакатастрофе на востоке страны столкнулись два истребителя Rafale, а не Mirage, как... РИА Новости, 14.08.2024
2024-08-14T15:47
2024-08-14T15:47
2024-08-14T15:57
франция
rafale
в мире
себастьян лекорню
министерство обороны франции
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/16/1833302210_0:174:3021:1873_1920x0_80_0_0_35447ce4da18e7248bda9a6fdc43f49a.jpg
ПАРИЖ, 14 авг - РИА Новости. Глава Минобороны Франции Себастьян Лекорню сообщил в соцсети X, что в авиакатастрофе на востоке страны столкнулись два истребителя Rafale, а не Mirage, как сообщалось ранее."Авария с участием двух Rafale из Эскадрильи трансформации Rafale 3/4 "Аквитания" произошла в Мёрт и Мозель. Один из пилотов найден и находится в безопасности. Поиски все еще продолжаются", - написал министр.Ранее сообщалось, что два военных истребителя разбились в среду на востоке Франции. Причины авиакатастрофы пока не известны.Как сообщили французские СМИ, на борту находились три человека. Один из пилотов катапультировался, он ранен, но в сознании.
https://ria.ru/20240529/f-35-1949031922.html
франция
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/16/1833302210_146:0:2877:2048_1920x0_80_0_0_00d5d32b886d7ec0357250bc50e08b1a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
франция, rafale, в мире, себастьян лекорню, министерство обороны франции
Франция, Rafale, В мире, Себастьян Лекорню, Министерство обороны Франции
Минобороны Франции уточнило подробности авиакатастрофы с истребителями
Министр обороны Лекорню: в авиакатастрофе столкнулись два истребителя Rafale