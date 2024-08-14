https://ria.ru/20240814/aviakatastrofa-1966180391.html

Минобороны Франции уточнило подробности авиакатастрофы с истребителями

Минобороны Франции уточнило подробности авиакатастрофы с истребителями - РИА Новости, 14.08.2024

Минобороны Франции уточнило подробности авиакатастрофы с истребителями

Глава Минобороны Франции Себастьян Лекорню сообщил в соцсети X, что в авиакатастрофе на востоке страны столкнулись два истребителя Rafale, а не Mirage, как... РИА Новости, 14.08.2024

2024-08-14T15:47

2024-08-14T15:47

2024-08-14T15:57

франция

rafale

в мире

себастьян лекорню

министерство обороны франции

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ПАРИЖ, 14 авг - РИА Новости. Глава Минобороны Франции Себастьян Лекорню сообщил в соцсети X, что в авиакатастрофе на востоке страны столкнулись два истребителя Rafale, а не Mirage, как сообщалось ранее."Авария с участием двух Rafale из Эскадрильи трансформации Rafale 3/4 "Аквитания" произошла в Мёрт и Мозель. Один из пилотов найден и находится в безопасности. Поиски все еще продолжаются", - написал министр.Ранее сообщалось, что два военных истребителя разбились в среду на востоке Франции. Причины авиакатастрофы пока не известны.Как сообщили французские СМИ, на борту находились три человека. Один из пилотов катапультировался, он ранен, но в сознании.

https://ria.ru/20240529/f-35-1949031922.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

франция, rafale, в мире, себастьян лекорню, министерство обороны франции