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Минобороны Франции уточнило подробности авиакатастрофы с истребителями - РИА Новости, 14.08.2024
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15:47 14.08.2024 (обновлено: 15:57 14.08.2024)
https://ria.ru/20240814/aviakatastrofa-1966180391.html
Минобороны Франции уточнило подробности авиакатастрофы с истребителями
Минобороны Франции уточнило подробности авиакатастрофы с истребителями - РИА Новости, 14.08.2024
Минобороны Франции уточнило подробности авиакатастрофы с истребителями
Глава Минобороны Франции Себастьян Лекорню сообщил в соцсети X, что в авиакатастрофе на востоке страны столкнулись два истребителя Rafale, а не Mirage, как... РИА Новости, 14.08.2024
2024-08-14T15:47
2024-08-14T15:57
франция
rafale
в мире
себастьян лекорню
министерство обороны франции
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ПАРИЖ, 14 авг - РИА Новости. Глава Минобороны Франции Себастьян Лекорню сообщил в соцсети X, что в авиакатастрофе на востоке страны столкнулись два истребителя Rafale, а не Mirage, как сообщалось ранее."Авария с участием двух Rafale из Эскадрильи трансформации Rafale 3/4 "Аквитания" произошла в Мёрт и Мозель. Один из пилотов найден и находится в безопасности. Поиски все еще продолжаются", - написал министр.Ранее сообщалось, что два военных истребителя разбились в среду на востоке Франции. Причины авиакатастрофы пока не известны.Как сообщили французские СМИ, на борту находились три человека. Один из пилотов катапультировался, он ранен, но в сознании.
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франция, rafale, в мире, себастьян лекорню, министерство обороны франции
Франция, Rafale, В мире, Себастьян Лекорню, Министерство обороны Франции
Минобороны Франции уточнило подробности авиакатастрофы с истребителями

Министр обороны Лекорню: в авиакатастрофе столкнулись два истребителя Rafale

© РИА Новости / Сергей Мамонтов | Перейти в медиабанкФранцузский многоцелевой истребитель Rafale
Французский многоцелевой истребитель Rafale - РИА Новости, 1920, 14.08.2024
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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Французский многоцелевой истребитель Rafale. Архивное фото
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ПАРИЖ, 14 авг - РИА Новости. Глава Минобороны Франции Себастьян Лекорню сообщил в соцсети X, что в авиакатастрофе на востоке страны столкнулись два истребителя Rafale, а не Mirage, как сообщалось ранее.
«
"Авария с участием двух Rafale из Эскадрильи трансформации Rafale 3/4 "Аквитания" произошла в Мёрт и Мозель. Один из пилотов найден и находится в безопасности. Поиски все еще продолжаются", - написал министр.
Ранее сообщалось, что два военных истребителя разбились в среду на востоке Франции. Причины авиакатастрофы пока не известны.
Как сообщили французские СМИ, на борту находились три человека. Один из пилотов катапультировался, он ранен, но в сознании.
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ФранцияRafaleВ миреСебастьян ЛекорнюМинистерство обороны Франции
 
 
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