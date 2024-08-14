https://ria.ru/20240814/aviakatastrofa-1966172138.html
Во Франции нашли одного из пилотов со столкнувшихся истребителей
Во Франции нашли одного из пилотов со столкнувшихся истребителей - РИА Новости, 14.08.2024
Во Франции нашли одного из пилотов со столкнувшихся истребителей
Власти Франции обнаружили одного из пилотов, находившегося в столкнувшихся истребителях, он ранен, но в сознании, сообщило издание Est Republicain. РИА Новости, 14.08.2024
2024-08-14T15:21
2024-08-14T15:21
2024-08-14T17:17
в мире
франция
rafale
mirage 2000
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ПАРИЖ, 14 авг - РИА Новости. Власти Франции обнаружили одного из пилотов, находившегося в столкнувшихся истребителях, он ранен, но в сознании, сообщило издание Est Republicain."Пилот, который катапультировался, был обнаружен. Раненый, он находится в сознании", - пишет издание.Ранее газета сообщила, что два военных истребителя в результате авиакатастрофы разбились в среду в районе восточного департамента Франции Мёрт и Мозель.По данным газеты, на борту двух самолетов находились три человека. Поиски остальных членов экипажа продолжаются. Уточняется, что речь может идти об истребителях Rafale или Mirage.
https://ria.ru/20240529/f-35-1949031922.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, франция, rafale, mirage 2000
В мире, Франция, Rafale, Mirage 2000
Во Франции нашли одного из пилотов со столкнувшихся истребителей
Est Republicain: найден пилот одного из 2 столкнувшихся во Франции истребителей