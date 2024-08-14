Рейтинг@Mail.ru
Во Франции нашли одного из пилотов со столкнувшихся истребителей - РИА Новости, 14.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:21 14.08.2024 (обновлено: 17:17 14.08.2024)
https://ria.ru/20240814/aviakatastrofa-1966172138.html
Во Франции нашли одного из пилотов со столкнувшихся истребителей
Во Франции нашли одного из пилотов со столкнувшихся истребителей - РИА Новости, 14.08.2024
Во Франции нашли одного из пилотов со столкнувшихся истребителей
Власти Франции обнаружили одного из пилотов, находившегося в столкнувшихся истребителях, он ранен, но в сознании, сообщило издание Est Republicain. РИА Новости, 14.08.2024
2024-08-14T15:21
2024-08-14T17:17
в мире
франция
rafale
mirage 2000
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149688/26/1496882675_0:318:3076:2048_1920x0_80_0_0_9918eae37451673595133b6fa181af2e.jpg
ПАРИЖ, 14 авг - РИА Новости. Власти Франции обнаружили одного из пилотов, находившегося в столкнувшихся истребителях, он ранен, но в сознании, сообщило издание Est Republicain."Пилот, который катапультировался, был обнаружен. Раненый, он находится в сознании", - пишет издание.Ранее газета сообщила, что два военных истребителя в результате авиакатастрофы разбились в среду в районе восточного департамента Франции Мёрт и Мозель.По данным газеты, на борту двух самолетов находились три человека. Поиски остальных членов экипажа продолжаются. Уточняется, что речь может идти об истребителях Rafale или Mirage.
https://ria.ru/20240529/f-35-1949031922.html
франция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149688/26/1496882675_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_c02d1c188d938cda636c52995b86d495.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, франция, rafale, mirage 2000
В мире, Франция, Rafale, Mirage 2000
Во Франции нашли одного из пилотов со столкнувшихся истребителей

Est Republicain: найден пилот одного из 2 столкнувшихся во Франции истребителей

© РИА Новости / Сергей Мамонтов | Перейти в медиабанкФранцузский многоцелевой истребитель четвёртого поколения Rafale
Французский многоцелевой истребитель четвёртого поколения Rafale - РИА Новости, 1920, 14.08.2024
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в медиабанк
Французский многоцелевой истребитель четвёртого поколения Rafale. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 14 авг - РИА Новости. Власти Франции обнаружили одного из пилотов, находившегося в столкнувшихся истребителях, он ранен, но в сознании, сообщило издание Est Republicain.
«
"Пилот, который катапультировался, был обнаружен. Раненый, он находится в сознании", - пишет издание.
Ранее газета сообщила, что два военных истребителя в результате авиакатастрофы разбились в среду в районе восточного департамента Франции Мёрт и Мозель.
По данным газеты, на борту двух самолетов находились три человека. Поиски остальных членов экипажа продолжаются.
Уточняется, что речь может идти об истребителях Rafale или Mirage.
Место крушения истребителя пятого поколения F-35A Lightning II в штате Нью-Мексико. 29 мая 2024 - РИА Новости, 1920, 29.05.2024
Разбившийся в США самолет оказался уникальным
29 мая, 01:52
 
В миреФранцияRafaleMirage 2000
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала