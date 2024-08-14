https://ria.ru/20240814/aviakatastrofa-1966172138.html

Во Франции нашли одного из пилотов со столкнувшихся истребителей

Во Франции нашли одного из пилотов со столкнувшихся истребителей - РИА Новости, 14.08.2024

Во Франции нашли одного из пилотов со столкнувшихся истребителей

Власти Франции обнаружили одного из пилотов, находившегося в столкнувшихся истребителях, он ранен, но в сознании, сообщило издание Est Republicain. РИА Новости, 14.08.2024

2024-08-14T15:21

2024-08-14T15:21

2024-08-14T17:17

в мире

франция

rafale

mirage 2000

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ПАРИЖ, 14 авг - РИА Новости. Власти Франции обнаружили одного из пилотов, находившегося в столкнувшихся истребителях, он ранен, но в сознании, сообщило издание Est Republicain."Пилот, который катапультировался, был обнаружен. Раненый, он находится в сознании", - пишет издание.Ранее газета сообщила, что два военных истребителя в результате авиакатастрофы разбились в среду в районе восточного департамента Франции Мёрт и Мозель.По данным газеты, на борту двух самолетов находились три человека. Поиски остальных членов экипажа продолжаются. Уточняется, что речь может идти об истребителях Rafale или Mirage.

https://ria.ru/20240529/f-35-1949031922.html

франция

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, франция, rafale, mirage 2000