Рейтинг@Mail.ru
Курские власти предупредили об увеличении числа информационных атак - РИА Новости, 14.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:25 14.08.2024
https://ria.ru/20240814/ataki-1966231841.html
Курские власти предупредили об увеличении числа информационных атак
Курские власти предупредили об увеличении числа информационных атак - РИА Новости, 14.08.2024
Курские власти предупредили об увеличении числа информационных атак
Количество информационных атак со стороны украинских спецслужб на жителей Курской области увеличилось, для этого создают поддельные аккаунты глав районов и... РИА Новости, 14.08.2024
2024-08-14T17:25
2024-08-14T17:25
специальная военная операция на украине
курская область
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/06/1938272634_170:635:1320:1282_1920x0_80_0_0_57f5d6426113f6944836616846c6a775.jpg
ВОРОНЕЖ, 14 авг - РИА Новости. Количество информационных атак со стороны украинских спецслужб на жителей Курской области увеличилось, для этого создают поддельные аккаунты глав районов и пишут в личные сообщения мессенджеров, сообщило правительство региона в Telegram-канале. "Увеличилось число информационных атак на жителей Курской области. Украинские спецслужбы создают поддельные аккаунты глав районов и пишут в личные сообщения мессенджеров. Игнорируйте их или добавляйте в черный список", - сообщили в правительства Курской области. В правительстве региона отметили, что мошенники разработали новую схему обмана: они звонят и сообщают, что человеку положена выплата в 10 тысяч рублей, а после в ходе разговора пытаются узнать содержание смс, которое даёт доступ к "Госуслугам" или банковским сбережениям.
https://ria.ru/20240808/kapitulyatsiya-1964757935.html
курская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/06/1938272634_173:604:1078:1282_1920x0_80_0_0_5a347cd66fbd99ba8c598c247d24e366.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
курская область, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Происшествия
Курские власти предупредили об увеличении числа информационных атак

Курские власти: украинские спецслужбы создают поддельные аккаунты глав районов

CC BY-SA 4.0 / Newinho / Zhdokrugkursk (cropped)Вид на Курск
Вид на Курск - РИА Новости, 1920, 14.08.2024
CC BY-SA 4.0 / Newinho / Zhdokrugkursk (cropped)
Вид на Курск. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВОРОНЕЖ, 14 авг - РИА Новости. Количество информационных атак со стороны украинских спецслужб на жителей Курской области увеличилось, для этого создают поддельные аккаунты глав районов и пишут в личные сообщения мессенджеров, сообщило правительство региона в Telegram-канале.
"Увеличилось число информационных атак на жителей Курской области. Украинские спецслужбы создают поддельные аккаунты глав районов и пишут в личные сообщения мессенджеров. Игнорируйте их или добавляйте в черный список", - сообщили в правительства Курской области.
В правительстве региона отметили, что мошенники разработали новую схему обмана: они звонят и сообщают, что человеку положена выплата в 10 тысяч рублей, а после в ходе разговора пытаются узнать содержание смс, которое даёт доступ к "Госуслугам" или банковским сбережениям.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 08.08.2024
Рывок отчаяния перед капитуляцией: раскрыты планы атаки на Курскую область
8 августа, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеКурская областьПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала