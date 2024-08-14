https://ria.ru/20240814/ataki-1966231841.html

Курские власти предупредили об увеличении числа информационных атак

Курские власти предупредили об увеличении числа информационных атак - РИА Новости, 14.08.2024

Курские власти предупредили об увеличении числа информационных атак

Количество информационных атак со стороны украинских спецслужб на жителей Курской области увеличилось, для этого создают поддельные аккаунты глав районов и... РИА Новости, 14.08.2024

2024-08-14T17:25

2024-08-14T17:25

2024-08-14T17:25

специальная военная операция на украине

курская область

происшествия

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ВОРОНЕЖ, 14 авг - РИА Новости. Количество информационных атак со стороны украинских спецслужб на жителей Курской области увеличилось, для этого создают поддельные аккаунты глав районов и пишут в личные сообщения мессенджеров, сообщило правительство региона в Telegram-канале. "Увеличилось число информационных атак на жителей Курской области. Украинские спецслужбы создают поддельные аккаунты глав районов и пишут в личные сообщения мессенджеров. Игнорируйте их или добавляйте в черный список", - сообщили в правительства Курской области. В правительстве региона отметили, что мошенники разработали новую схему обмана: они звонят и сообщают, что человеку положена выплата в 10 тысяч рублей, а после в ходе разговора пытаются узнать содержание смс, которое даёт доступ к "Госуслугам" или банковским сбережениям.

https://ria.ru/20240808/kapitulyatsiya-1964757935.html

курская область

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2024

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курская область, происшествия