https://ria.ru/20240814/ataka-1966283948.html

СМИ: проиранские силы могут ударить по инфраструктуре Израиля у Хайфы

СМИ: проиранские силы могут ударить по инфраструктуре Израиля у Хайфы - РИА Новости, 14.08.2024

СМИ: проиранские силы могут ударить по инфраструктуре Израиля у Хайфы

Проиранские силы могут использоваться Тегераном для нанесения удара по гражданской инфраструктуре рядом с израильским городом Хайфа, чтобы избежать большого... РИА Новости, 14.08.2024

2024-08-14T23:15

2024-08-14T23:15

2024-08-14T23:15

убийство главы политбюро хамас исмаила хании в тегеране

хамас

оон

исмаил хания

али хаменеи

тегеран (город)

израиль

иран

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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Проиранские силы могут использоваться Тегераном для нанесения удара по гражданской инфраструктуре рядом с израильским городом Хайфа, чтобы избежать большого количества жертв среди мирного населения и не вызвать новый виток эскалации, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на неназванного западного чиновника. "Удар может быть нацелен на гражданскую инфраструктуру рядом с израильским городом Хайфа, при этом избегая потерь среди гражданского населения, которые спровоцируют сокрушительный ответный удар Израиля... Атака может исходить от иранских прокси, а не от самого Ирана.", - приводит агентство слова источника. При этом по данным самого агентства, другим вариантом может быть более интенсивная атака, под удар могут попасть израильские опреснительные установки, АЭС или военные объекты. По его оценке, Иран может также нанести "сокрушительную" кибератаку, которая нанесет серьезный урон "без единой ракеты". В конце июля глава политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаил Хания был убит в результате удара по его резиденции в Тегеране, куда он прибыл для участия в инаугурации нового президента Ирана. Движение возложило ответственность за смерть Хании на Израиль и США и заявило, что эта атака не останется без ответа. Израильские представители заявили, что не комментируют убийство Хании. США не причастны к гибели главы политбюро ХАМАС, заявил позже зампостпреда Соединенных Штатов в ООН Роберт Вуд. Вечером 31 июля американская газета New York Times со ссылкой на источники утверждала, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи приказал нанести прямой удар по Израилю в ответ на убийство Хании в Тегеране. Позднее постпред Ирана при ООН Амир Саид Ирвани на заседании Совбеза ООН заявил, что Тегеран, следуя международному праву, оставляет за собой право на самооборону, чтобы отреагировать на убийство Хании тогда, когда посчитает это необходимым.

https://ria.ru/20240814/konflikt-1915630213.html

https://ria.ru/20240809/khamas-1965237493.html

тегеран (город)

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