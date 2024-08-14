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Украинские войска атаковали машину с мирными жителями в Курской области
Украинские войска атаковали машину с мирными жителями в Курской области - РИА Новости, 14.08.2024
Украинские войска атаковали машину с мирными жителями в Курской области
Украинский дрон атаковал машину с двумя мирными жителями в Курской области, они ранены, их эвакуируют в Москву, заявил координатор молодёжного крыла "Народного... РИА Новости, 14.08.2024
2024-08-14T15:10
2024-08-14T15:10
2024-08-14T15:20
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
валерий герасимов
курская область
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происшествия
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КУРСК, 14 авг - РИА Новости. Украинский дрон атаковал машину с двумя мирными жителями в Курской области, они ранены, их эвакуируют в Москву, заявил координатор молодёжного крыла "Народного фронта" Илья Роот. "Народный фронт" вывез двух мирных жителей, Ольгу и Дмитрия, по автомобилю которых ударил украинский дрон. В результате атаки люди получили минно-осколочные ранения. Пострадавших направляют в Москву", - сообщил Роот на брифинге. Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 14 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли до 2,3 тысячи военных и 37 танков. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
https://ria.ru/20240813/ukraina-1965816448.html
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вооруженные силы украины, валерий герасимов, курская область, россия, москва, происшествия
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Украинские войска атаковали машину с мирными жителями в Курской области
Украинские войска ударили с дрона по машине с мирными жителями в Курской области