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В Белгородской области два человека получили ранения после атаки дронов ВСУ

В Белгородской области два человека получили ранения после атаки дронов ВСУ - РИА Новости, 14.08.2024

В Белгородской области два человека получили ранения после атаки дронов ВСУ

Два человека ранены в Шебекинском городском округе после атаки украинских дронов, сообщил в Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. РИА Новости, 14.08.2024

2024-08-14T13:41

2024-08-14T13:41

2024-08-14T13:48

специальная военная операция на украине

белгородская область

происшествия

шебекино

белгород

вячеслав гладков

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Два человека ранены в Шебекинском городском округе после атаки украинских дронов, сообщил в Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков."Беспилотники ВСУ продолжают наносить удары по Шебекинскому городскому округу. Ранены два мирных жителя", - написал он.Отмечается, что дрон атаковал автобус в Шебекино, пострадал водитель. Как рассказал Гладков, пострадавшего с минно-взрывной травмой, баротравмой и осколочными ранениями грудной клетки доставили в Шебекинскую ЦРБ. Подчеркивается, что после оказания первой помощи он будет переведён в городскую больницу №2 Белгорода. Добавляется, что автобус поврежден, также произошло возгорание сухой растительности."В селе Новая Таволжанка в результате атаки беспилотника на территории приусадебного участка ранен мужчина. Пострадавший с минно-взрывной травмой и осколочным ранением плеча самостоятельно обратился в Шебекинскую ЦРБ. Вся необходимая помощь оказывается", - сообщил Гладков.Кроме того, еще один БПЛА атаковал частное домовладение в Шебекино: в доме выбиты окна, повреждены кровля и внутренняя отделка.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Ольга Фомченкова

белгородская область, происшествия, шебекино, белгород, вячеслав гладков, вооруженные силы украины