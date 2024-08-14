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В Белгородской области два человека получили ранения после атаки дронов ВСУ
В Белгородской области два человека получили ранения после атаки дронов ВСУ - РИА Новости, 14.08.2024
В Белгородской области два человека получили ранения после атаки дронов ВСУ
Два человека ранены в Шебекинском городском округе после атаки украинских дронов, сообщил в Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. РИА Новости, 14.08.2024
2024-08-14T13:41
2024-08-14T13:41
2024-08-14T13:48
специальная военная операция на украине
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происшествия
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вячеслав гладков
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Два человека ранены в Шебекинском городском округе после атаки украинских дронов, сообщил в Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков."Беспилотники ВСУ продолжают наносить удары по Шебекинскому городскому округу. Ранены два мирных жителя", - написал он.Отмечается, что дрон атаковал автобус в Шебекино, пострадал водитель. Как рассказал Гладков, пострадавшего с минно-взрывной травмой, баротравмой и осколочными ранениями грудной клетки доставили в Шебекинскую ЦРБ. Подчеркивается, что после оказания первой помощи он будет переведён в городскую больницу №2 Белгорода. Добавляется, что автобус поврежден, также произошло возгорание сухой растительности."В селе Новая Таволжанка в результате атаки беспилотника на территории приусадебного участка ранен мужчина. Пострадавший с минно-взрывной травмой и осколочным ранением плеча самостоятельно обратился в Шебекинскую ЦРБ. Вся необходимая помощь оказывается", - сообщил Гладков.Кроме того, еще один БПЛА атаковал частное домовладение в Шебекино: в доме выбиты окна, повреждены кровля и внутренняя отделка.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белгородская область, происшествия, шебекино, белгород, вячеслав гладков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Происшествия, Шебекино, Белгород, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины
В Белгородской области два человека получили ранения после атаки дронов ВСУ
Гладков: два человека пострадали в Белгородской области после атаки дронов ВСУ
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости.
Два человека ранены в Шебекинском городском округе после атаки украинских дронов, сообщил в Telegram-канале
губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
"Беспилотники ВСУ продолжают наносить удары по Шебекинскому городскому округу. Ранены два мирных жителя", - написал он.
Отмечается, что дрон атаковал автобус в Шебекино, пострадал водитель. Как рассказал Гладков, пострадавшего с минно-взрывной травмой, баротравмой и осколочными ранениями грудной клетки доставили в Шебекинскую ЦРБ. Подчеркивается, что после оказания первой помощи он будет переведён в городскую больницу №2 Белгорода. Добавляется, что автобус поврежден, также произошло возгорание сухой растительности.
"В селе Новая Таволжанка в результате атаки беспилотника на территории приусадебного участка ранен мужчина. Пострадавший с минно-взрывной травмой и осколочным ранением плеча самостоятельно обратился в Шебекинскую ЦРБ. Вся необходимая помощь оказывается", - сообщил Гладков.
Кроме того, еще один БПЛА атаковал частное домовладение в Шебекино: в доме выбиты окна, повреждены кровля и внутренняя отделка.