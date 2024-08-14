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В Белгородской области два человека получили ранения после атаки дронов ВСУ - РИА Новости, 14.08.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
13:41 14.08.2024 (обновлено: 13:48 14.08.2024)
https://ria.ru/20240814/ataka-1966146896.html
В Белгородской области два человека получили ранения после атаки дронов ВСУ
В Белгородской области два человека получили ранения после атаки дронов ВСУ - РИА Новости, 14.08.2024
В Белгородской области два человека получили ранения после атаки дронов ВСУ
Два человека ранены в Шебекинском городском округе после атаки украинских дронов, сообщил в Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. РИА Новости, 14.08.2024
2024-08-14T13:41
2024-08-14T13:48
специальная военная операция на украине
белгородская область
происшествия
шебекино
белгород
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Два человека ранены в Шебекинском городском округе после атаки украинских дронов, сообщил в Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков."Беспилотники ВСУ продолжают наносить удары по Шебекинскому городскому округу. Ранены два мирных жителя", - написал он.Отмечается, что дрон атаковал автобус в Шебекино, пострадал водитель. Как рассказал Гладков, пострадавшего с минно-взрывной травмой, баротравмой и осколочными ранениями грудной клетки доставили в Шебекинскую ЦРБ. Подчеркивается, что после оказания первой помощи он будет переведён в городскую больницу №2 Белгорода. Добавляется, что автобус поврежден, также произошло возгорание сухой растительности."В селе Новая Таволжанка в результате атаки беспилотника на территории приусадебного участка ранен мужчина. Пострадавший с минно-взрывной травмой и осколочным ранением плеча самостоятельно обратился в Шебекинскую ЦРБ. Вся необходимая помощь оказывается", - сообщил Гладков.Кроме того, еще один БПЛА атаковал частное домовладение в Шебекино: в доме выбиты окна, повреждены кровля и внутренняя отделка.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
белгородская область
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белгородская область, происшествия, шебекино, белгород, вячеслав гладков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Происшествия, Шебекино, Белгород, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины
В Белгородской области два человека получили ранения после атаки дронов ВСУ

Гладков: два человека пострадали в Белгородской области после атаки дронов ВСУ

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 14.08.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Два человека ранены в Шебекинском городском округе после атаки украинских дронов, сообщил в Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
"Беспилотники ВСУ продолжают наносить удары по Шебекинскому городскому округу. Ранены два мирных жителя", - написал он.
Отмечается, что дрон атаковал автобус в Шебекино, пострадал водитель. Как рассказал Гладков, пострадавшего с минно-взрывной травмой, баротравмой и осколочными ранениями грудной клетки доставили в Шебекинскую ЦРБ. Подчеркивается, что после оказания первой помощи он будет переведён в городскую больницу №2 Белгорода. Добавляется, что автобус поврежден, также произошло возгорание сухой растительности.
"В селе Новая Таволжанка в результате атаки беспилотника на территории приусадебного участка ранен мужчина. Пострадавший с минно-взрывной травмой и осколочным ранением плеча самостоятельно обратился в Шебекинскую ЦРБ. Вся необходимая помощь оказывается", - сообщил Гладков.
Кроме того, еще один БПЛА атаковал частное домовладение в Шебекино: в доме выбиты окна, повреждены кровля и внутренняя отделка.
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Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеБелгородская областьПроисшествияШебекиноБелгородВячеслав ГладковВооруженные силы Украины
 
 
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