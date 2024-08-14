https://ria.ru/20240814/ataka-1966080467.html

При атаке БПЛА в Волгоградской области пострадавших нет

При атаке БПЛА в Волгоградской области пострадавших нет - РИА Новости, 14.08.2024

При атаке БПЛА в Волгоградской области пострадавших нет

Пострадавших при атаке БПЛА на территории Волгоградской области нет, сообщил губернатор региона Андрей Бочаров в Telegram-канале администрации области. РИА Новости, 14.08.2024

2024-08-14T08:37

2024-08-14T08:37

2024-08-14T09:40

волгоградская область

специальная военная операция на украине

россия

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ВОЛГОГРАД, 14 авг - РИА Новости. Пострадавших при атаке БПЛА на территории Волгоградской области нет, сообщил губернатор региона Андрей Бочаров в Telegram-канале администрации области."Сегодня ночью, 14 августа, на территории Волгоградской области... Урюпинского и Новониколаевского районов силами министерства обороны были перехвачены и нейтрализованы БПЛА. Пострадавших нет", - приводятся слова Бочарова.Как уточнил глава Новониколаевского района Волгоградской области Сергей Парамонов в своем Telegram-канале, на территории района жилые дома не пострадали, электроподстанции работают в плановом режиме, электроснабжение не отключалось.Ранее Минобороны РФ сообщило, что дежурные средства российской ПВО за прошедшую ночь уничтожили четыре ракеты "Точка-У" и 117 украинских беспилотников, большую часть из них - над Курской и Воронежской областями. Также, по данным ведомства, были сбиты девять БПЛА над территорией Волгоградской области.

https://ria.ru/20240812/spetsoperatsiya-1965522930.html

волгоградская область

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волгоградская область, россия