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Бернар Арно покинул тройку богатейших людей мира - РИА Новости, 14.08.2024
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14:48 14.08.2024
https://ria.ru/20240814/arno--1966163586.html
Бернар Арно покинул тройку богатейших людей мира
Бернар Арно покинул тройку богатейших людей мира - РИА Новости, 14.08.2024
Бернар Арно покинул тройку богатейших людей мира
Владелец французского производителя предметов роскоши LVMH (LVMH Moet Hennessy - Louis Vuitton) Бернар Арно покинул тройку богатейших людей мира и занял... РИА Новости, 14.08.2024
2024-08-14T14:48
2024-08-14T14:48
amazon
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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Владелец французского производителя предметов роскоши LVMH (LVMH Moet Hennessy - Louis Vuitton) Бернар Арно покинул тройку богатейших людей мира и занял четвертое место, уступая Марку Цукербергу и еще двум американцам, следует из данных рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI). По данным рейтинга, состояние Арно составляет 185 миллиардов долларов. На третье место поднялся Цукерберг, чье состояние оценивается в 188 миллиардов. Днем ранее состояние Арно и Цукерберга составляло 184 и 183 миллиарда долларов соответственно, следует из данных агентства Блумберг. Таким образом, Арно покидает тройку богатейших людей мира, уступая американским предпринимателям. Второе место по-прежнему занимает основатель и бывший глава американского онлайн-ритейлера Amazon Джефф Безос, его богатство оценивается в 193 миллиарда долларов. А лидером остается американский предприниматель Илон Маск, его состояние находится на отметке в 235 миллиардов долларов. На пятом месте при этом находится основатель Microsoft Билл Гейтс (154 миллиарда долларов). Таким образом, американцы занимают четыре места в пятерке богатейших людей планеты, а также девять позиций из первых десяти. Днем ранее американский фондовый рынок заметно вырос; в том числе акции Tesla подорожали во вторник на 5,24%, Amazon - на 2,06%, Meta Platforms (деятельность компании запрещена в России как экстремистская) - на 2,44%.
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amazon, louis vuitton, microsoft corporation, джефф безос, марк цукерберг, бернар арно, россия, в мире
Amazon, Louis Vuitton, Microsoft Corporation, Джефф Безос, Марк Цукерберг, Бернар Арно, Россия, В мире
Бернар Арно покинул тройку богатейших людей мира

BBI: Бернар Арно покинул тройку богатейших людей мира, теперь там американцы

© AP Photo / Christophe EnaБернар Арно
Бернар Арно - РИА Новости, 1920, 14.08.2024
© AP Photo / Christophe Ena
Бернар Арно. Архивное фото
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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Владелец французского производителя предметов роскоши LVMH (LVMH Moet Hennessy - Louis Vuitton) Бернар Арно покинул тройку богатейших людей мира и занял четвертое место, уступая Марку Цукербергу и еще двум американцам, следует из данных рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI).
По данным рейтинга, состояние Арно составляет 185 миллиардов долларов. На третье место поднялся Цукерберг, чье состояние оценивается в 188 миллиардов. Днем ранее состояние Арно и Цукерберга составляло 184 и 183 миллиарда долларов соответственно, следует из данных агентства Блумберг. Таким образом, Арно покидает тройку богатейших людей мира, уступая американским предпринимателям.
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Второе место по-прежнему занимает основатель и бывший глава американского онлайн-ритейлера Amazon Джефф Безос, его богатство оценивается в 193 миллиарда долларов. А лидером остается американский предприниматель Илон Маск, его состояние находится на отметке в 235 миллиардов долларов.
На пятом месте при этом находится основатель Microsoft Билл Гейтс (154 миллиарда долларов). Таким образом, американцы занимают четыре места в пятерке богатейших людей планеты, а также девять позиций из первых десяти.
Днем ранее американский фондовый рынок заметно вырос; в том числе акции Tesla подорожали во вторник на 5,24%, Amazon - на 2,06%, Meta Platforms (деятельность компании запрещена в России как экстремистская) - на 2,44%.
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AmazonLouis VuittonMicrosoft CorporationДжефф БезосМарк ЦукербергБернар АрноРоссияВ мире
 
 
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