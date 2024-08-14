https://ria.ru/20240814/arno--1966163586.html

Бернар Арно покинул тройку богатейших людей мира

Бернар Арно покинул тройку богатейших людей мира - РИА Новости, 14.08.2024

Бернар Арно покинул тройку богатейших людей мира

Владелец французского производителя предметов роскоши LVMH (LVMH Moet Hennessy - Louis Vuitton) Бернар Арно покинул тройку богатейших людей мира и занял... РИА Новости, 14.08.2024

2024-08-14T14:48

2024-08-14T14:48

2024-08-14T14:48

amazon

louis vuitton

microsoft corporation

джефф безос

марк цукерберг

бернар арно

россия

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156357/75/1563577524_0:148:2787:1716_1920x0_80_0_0_5da16ee65eadf79398a733ce4e29142d.jpg

МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Владелец французского производителя предметов роскоши LVMH (LVMH Moet Hennessy - Louis Vuitton) Бернар Арно покинул тройку богатейших людей мира и занял четвертое место, уступая Марку Цукербергу и еще двум американцам, следует из данных рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI). По данным рейтинга, состояние Арно составляет 185 миллиардов долларов. На третье место поднялся Цукерберг, чье состояние оценивается в 188 миллиардов. Днем ранее состояние Арно и Цукерберга составляло 184 и 183 миллиарда долларов соответственно, следует из данных агентства Блумберг. Таким образом, Арно покидает тройку богатейших людей мира, уступая американским предпринимателям. Второе место по-прежнему занимает основатель и бывший глава американского онлайн-ритейлера Amazon Джефф Безос, его богатство оценивается в 193 миллиарда долларов. А лидером остается американский предприниматель Илон Маск, его состояние находится на отметке в 235 миллиардов долларов. На пятом месте при этом находится основатель Microsoft Билл Гейтс (154 миллиарда долларов). Таким образом, американцы занимают четыре места в пятерке богатейших людей планеты, а также девять позиций из первых десяти. Днем ранее американский фондовый рынок заметно вырос; в том числе акции Tesla подорожали во вторник на 5,24%, Amazon - на 2,06%, Meta Platforms (деятельность компании запрещена в России как экстремистская) - на 2,44%.

https://ria.ru/20240713/svadba-1959377493.html

https://ria.ru/20240712/tengrinews-1959209013.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

amazon, louis vuitton, microsoft corporation, джефф безос, марк цукерберг, бернар арно, россия, в мире