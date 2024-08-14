https://ria.ru/20240814/armiya-1966245720.html

Буркина-Фасо назвала форум "Армия" насыщенным

Буркина-Фасо назвала форум "Армия" насыщенным - РИА Новости, 14.08.2024

Буркина-Фасо назвала форум "Армия" насыщенным

Буркина-Фасо считает форум "Армия", который проходит с 12 августа в подмосковном парке "Патриот", насыщенным в этом году, об этом в интервью РИА Новости заявил... РИА Новости, 14.08.2024

2024-08-14T18:11

2024-08-14T18:11

2024-08-14T18:15

форум "армия — 2024"

россия

москва

парк "патриот"

буркина-фасо

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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Буркина-Фасо считает форум "Армия", который проходит с 12 августа в подмосковном парке "Патриот", насыщенным в этом году, об этом в интервью РИА Новости заявил министр обороны и по делам ветеранов Буркина-Фасо Кассум Кулибали. "Форум был насыщенный. Мы, военные, увидели возможности артиллерии, средства борьбы с беспилотниками... "Я вижу, что россияне хорошо в этом продвинулись, и мы собираемся воспользоваться опытом в этой сфере. Это был хороший опыт, нам очень понравился форум", - сказал он. В ходе форума его участникам показывали, в частности, образцы вооружения, военной и специальной техники. "Речь идет не просто о том, чтобы увидеть оборудование, но и увидеть, как его реально использовать. Даже тактическая медицина является инновационной", - заключил министр. Международный военно-технический форум "Армия-2024" проходит с 12 по 14 августа в конгрессно-выставочном центре "Патриот".

https://ria.ru/20240813/minoborony-1966027862.html

https://ria.ru/20240814/podgotovka-1966110468.html

россия

москва

буркина-фасо

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форум "армия — 2024", россия, москва, парк "патриот", буркина-фасо